Nawet 100 tys. osób w regionie może być objętych ewakuacją z powodu zagrożenia powodziowego. W piątek z powodu powodzi w stanie Waszyngton na północnym zachodzie USA zarządzono już ewakuację całego miasteczka Burlington. W miejscowości mieszka ok. 10 tys. ludzi.

Powódź w mieście Burlington, zdj. wykonane w piątek, 12.12.2025 / NATALIE BEHRING/Getty AFP/East News / East News

W stanie Waszyngton ulewy spowodowały rekordowy wzrost poziomu wód w rzekach.

Żołnierze Gwardii Narodowej w piątek chodzili od drzwi do drzwi, aby ewakuować mieszkańców rolniczego miasta na północ od Seattle - Burlington.

Gubernator Bob Ferguson ostrzegł, że powódź jest nieprzewidywalna i może wymagać ewakuacji nawet 100 tys. osób.

Woda już zalała domy, zawaliła mosty, "uwięziła" ludzi na dachach.

Od niedzieli przewidywana jest kolejna fala opadów i śniegu, która może potrwać co najmniej tydzień, co jeszcze pogorszy sytuację.

Z powodu ulew, które nawiedziły w ostatnich dniach część stanu Waszyngton, rekordowo wzrósł poziom wody w rzekach. Gubernator leżącego przy Kanadzie stanu Bob Ferguson ostrzegł, że w regionie ewakuacja może dotknąć nawet 100 tys. ludzi, a powódź jest "wyjątkowo nieprzewidywalna". Władze zaalarmowały, że tamy i wały przeciwpowodziowe mogą zostać uszkodzone.

Poziom wody w rzekach przekracza historyczne maksimum - podaje amerykańska agencja Associated Press.

W piątek nad ranem żołnierze Gwardii Narodowej chodzili od drzwi do drzwi mieszkańców miasteczka Burlington, by ewakuować ich w związku z silną powodzią, która uwięziła ludzi na dachach, zawaliła mosty i niszczyła domy - relacjonuje AP. W piątek rano woda zaczęła wlewać się do budynków. Nie ma informacji o ofiarach, akcja ratownicza w regionie trwa.