Policyjni "łowcy głów" namierzyli w Holandii poszukiwanego listem gończym 28-letniego mieszkańca Łęcznej w Lubelskiem. Brał on udział w ustawce ze skutkiem śmiertelnym. Do starcia pseudokibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli doszło w 2016 roku na drodze w powiecie radomskim. Zmarł po nim 33-latek ze Stalowej Woli. Zatrzymany i ekstradowany 28-latek to już ostatni pseudokibic poszukiwany w związku z tą sprawą, w której łącznie jest oskarżonych 15 osób.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, że poszukiwany listem gończym 28-latek z Łęcznej ukrywa się w Holandii. Mężczyzna ma na koncie udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym podczas. Do tragedii doszło 28 maja 2016 roku około godziny 5 nad ranem na drodze pomiędzy miejscowościami Budki Skaryszewskie i Modrzejowice w powiecie radomskim na Mazowszu. Kibole ze Stalowej Woli - jadąc na mecz do Kołobrzegu - zostali zaatakowani przez kiboli z Lublina. Była to tzw. ustawka. W wyniku bójki jeden z pseudokibiców ze Stalowej Woli - 33-latek - doznał ciężkich obrażeń. Zmarł w szpitalu. Policjanci zatrzymali wtedy 38 osób. Oskarżonych jest 15. Niedawno działania lubelskich "łowców głów" doprowadziły do namierzenia kolejnej osoby oskarżonej w tej sprawie. To właśnie 28-latek z Łęcznej, który ukrywał się za granicą. Niedawno odbyła się jego ekstradycja do Polski. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Warszawie. Ma do odbycia karę 4 lat i 6 miesięcy więzienia. Opracowanie: Magdalena Olejnik