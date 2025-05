Ochraniacze na szczęki, kominiarki czy rękawice do walk - to właśnie w sobotę rano odnalazła policja w samochodach, którymi przyjechali wrocławscy kibole do jednego z lasów na terenie gminy Szczytniki w powiecie kaliskim w Wielkopolsce. Miała się tam odbyć ustawka dwóch zwaśnionych drużyn. Służby zatrzymały 23 mężczyzn.

/ Policja Kalisz / Policja Poranny alarm w gminie Szczytniki. Kilkanaście samochodów na leśnej drodze wzbudziło podejrzenia, że może być to tzw. ustawka pseudokibiców.

Funkcjonariusze z Kalisza, Poznania i innych jednostek zatrzymali w lesie 23 mężczyzn związanych z kibicowskim środowiskiem.

W samochodach znaleziono dowody na przygotowania do starcia: rękawice do walk, "szczęki" i kominiarki z barwami drużyn piłkarskich.

Wrocławscy pseudokibice planowali atak na kaliską grupę kibiców udających się na mecz do Łodzi.

Jak skończyła się ta dynamiczna akcja służb? Szczegóły i zdjęcia znajdziesz poniżej. Zobacz również: Tragiczny finał szaleńczej ucieczki przed policją. Nie żyje dziecko

Zatrzymali ich na gorącym uczynku. Zdjęcia z dronów ujawniły nielegalny proceder

Polacy już głosują w wyborach prezydenckich

Czy Polska kiedykolwiek pożegna się z papierosami? Szokujące dane

Dziś rano mieszkańców gminy Szczytniki w Wielkopolsce zaniepokoił widok kilkunastu samochodów, które wjechały na leśną drogę. Ponieważ istniało podejrzenie, że może to mieć związek z aktywnością pseudokibiców, czyli tzw. ustawką. Oprócz policji z Kalisza w działania włączyli się również funkcjonariusze z Poznania oraz innych jednostek. Wielkopolska: Policja udaremniła ustawkę pseudokibiców. Szybka interwencja zapobiegła starciu / Policja Kalisz / Policja Na widok oznakowanych radiowozów, grupa mężczyzn znajdująca się w lesie zaczęła uciekać, porzucając swoje samochody. Policjantom udało się zatrzymać w lesie 23 mężczyzn. Oczywiście pseudokibice nie potrafili logicznie wytłumaczyć, co tam robią. W samochodach kiboli znaleziono rękawice do walk, "szczęki" i kominiarki, które posiadały barwy i emblematy identyfikujące ich przynależność do środowiska pseudokibiców drużyn piłkarskich. Wielkopolska: Policja udaremniła ustawkę pseudokibiców. Szybka interwencja zapobiegła starciu / Policja Kalisz / Policja Wielkopolska: Policja udaremniła ustawkę pseudokibiców. Szybka interwencja zapobiegła starciu / Policja Kalisz / Policja Z ustaleń służb wynika, że wrocławscy pseudokibice chcieli zaatakować grupę kaliskich kibiców wyjeżdżających na mecz do Łodzi. "W przypadku konfrontacji zwaśnionych grup pseudokibiców, ich ustawka mogłaby narazić na ryzyko osoby postronne podróżujące drogą krajową nr 12. Szybkie, zdecydowane działanie policjantów potwierdza, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na akty chuligańskie z udziałem pseudokibiców. Stawiamy na zdecydowaną walkę z okołostadionowym chuligaństwem i przypominamy, że każdorazowo będziemy reagować na wszelkie próby naruszenia ładu i porządku publicznego w czasie imprez masowych z udziałem pseudokibiców na stadionach oraz poza nimi" - poinformowała kaliska policja. Wielkopolska: Policja udaremniła ustawkę pseudokibiców. Szybka interwencja zapobiegła starciu / Policja Kalisz / Policja Wielkopolska: Policja udaremniła ustawkę pseudokibiców. Szybka interwencja zapobiegła starciu / Policja Kalisz / Policja