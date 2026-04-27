Mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego (woj. podlaskie) najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Funkcjonariusze znaleźli na jego posesji ponad 4 tysiące paczek papierosów z przemytu, które nie posiadały polskich znaków akcyzy. Były ukryte między innymi w stodole i pod ziemią. Wprowadzenie ich na rynek naraziłoby Skarb Państwa na stratę przekraczającą 145 tysięcy złotych.

Policjanci z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami ze straży granicznej w Narewce od dłuższego czasu prowadzili działania związane z przestępczością ekonomiczną.

Trop doprowadził ich do jednej z posesji w powiecie wysokomazowieckim, gdzie mieszkał 48-letni mężczyzna.

Podczas przeszukania funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli białoruskie papierosy bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

Kontrabanda była ukryta w różnych miejscach na terenie posesji - w stodole, samochodzie, pomieszczeniach gospodarczych oraz w oborze pod słomą. Część nielegalnych wyrobów była nawet zakopana w ziemi.

Tysiące paczek i gotówka

Łącznie zabezpieczono 4 185 paczek papierosów różnych marek, przemyconych z terytorium Białorusi. Policjanci znaleźli także blisko 35 tysięcy złotych w gotówce.

Wprowadzenie na rynek papierosów z przemytu naraziłoby Skarb Państwa na stratę ponad 145 tysięcy złotych.



48-letni mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego został zatrzymany. Usłyszał zarzuty związane ze wspieraniem agresji na Ukrainę oraz nabywaniem, przechowywaniem, przewożeniem lub przesyłaniem wyrobów akcyzowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.