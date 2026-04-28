Sześciu nastolatków w wieku 15 i 16 lat podejrzanych o rozbój zatrzymała policja. Nieletni w Jaworznie w województwie śląskim napadli na czternastolatka i jego ojca, bo sympatyzowali z inną drużyną piłkarską. Nieletnimi zajmie się sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 kwietnia 2026 roku, około godziny 14:30 na ulicy Paderewskiego w Jaworznie. Czternastolatek wraz z ojcem wybrali się na rowerową wycieczkę. Chłopak ubrany był w bluzę i koszulkę z emblematami jaworznickiego klubu piłkarskiego.

Chuligański atak na syna i ojca

W pewnym momencie do nastolatka podbiegła agresywna grupa osób i zażądała, by oddał ubrania. Ojciec zawrócił i wjechał w grupę napastników, by obronić syna. Przewrócił się, a młodzi "kibice" w wieku 15 i 16 lat zaczęli go bić i kopać po głowie. Syn zaś - w obawie o zdrowie ojca - oddał sprawcom koszulkę i bluzę.

Po tym zdarzeniu pokrzywdzeni zgłosili sprawę policji. Kryminalni z Jaworzna ustalili tożsamość napastników, analizując m.in. zapis kamer monitoringu. Udało się wytypować i zatrzymać sześciu nastolatków, którzy brali udział w rozboju i pobiciu.

O losie nastoletnich pseudokibiców zdecyduje sąd rodzinny

Jak się okazuje, powodem ich agresji było kibicowanie konkurencyjnej drużynie piłkarskiej. Nieletnich przesłuchano w obecności rodziców. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny, który może ich umieścić w zakładzie poprawczym.