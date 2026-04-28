Czwartek 30 kwietnia będzie ostatnim dniem, w którym można złożyć zeznanie podatkowe za 2025 r. Do wyboru mamy kilka opcji: elektroniczną (wykorzystując np. usługę Twój e-PIT), przesłanie pocztą albo osobiste doręczenie do urzędu skarbowego. W RMF FM organizujemy dyżur eksperta, który pomoże w rozwiązaniu wątpliwości w sprawie rozliczenia PIT.

30 kwietnia upływa termin składania PIT za 2025

Zgodnie z przepisami, zeznania można składać do godz. 24 w czwartek 30 kwietnia. Oznacza to, że na złożenie deklaracji podatkowej zostały trzy dni.

Jest to ważne dla osób, które będą chciały wysłać zeznanie w formie papierowej pocztą - mogą skorzystać z placówek, które działają w nocy. Przy wysłaniu zeznania pocztą warto zadbać o dokument, który pozwoli udowodnić, że PIT został wysłany jeszcze w kwietniu. PIT w wersji papierowej można złożyć także osobiście w urzędzie skarbowym.

Zeznania podatkowe można składać też drogą elektroniczną. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie elektronicznych formularzy podatkowych ze strony podatki.gov.pl, wypełnienie ich oraz wysłanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Inną metodą jest zalogowanie się do e-Urzędu Skarbowego, gdzie również można znaleźć formularze podatkowe, ale wysłanie ich nie wymaga podpisu.

Podatnicy mogą też skorzystać z usługi Twój e-PIT. Znajdą tam wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, czyli formularze PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, a także oświadczenia PIT-OP i informacje PIT-DZ. Wystarczy zalogować się do Twojego e-PIT, przejrzeć zeznanie i ewentualnie je uzupełnić, a następnie wysłać.

Ułatwienie w usłudze Twój e-PIT

Warto pamiętać, że systemy Krajowej Administracji Skarbowej wpisują do zeznań dostępnych w usłudze Twój e-PIT również najbardziej popularne ulgi podatkowe. Uwzględniane są takie ulgi jak: ulga na dzieci, ulga dla osób do 26. roku życia, ulga dla pracujących seniorów (jeśli została wykazana w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia), ulga na powrót i ulga dla rodzin 4+ (w obu przypadkach ulgi zostaną uwzględnione, jeśli zostały wykazane w informacji od płatnika na podstawie złożonego oświadczenia). Pozostałe ulgi trzeba wpisać samemu - np. ulgę termomodernizacyjną. Warto więc sprawdzić przed wysłaniem, jakie ulgi należą się podatnikowi.

Osoby, które składają PIT-37 i PIT-38 dotyczący dochodów z kapitałów pieniężnych, nie muszą niczego robić, bo system z końcem 30 kwietnia uzna wstępnie wypełnione zeznania za wysłane i je zaakceptuje. Jeśli z takiego zeznania będzie wynikać konieczność dopłaty, to w ciągu miesiąca od momentu zaakceptowania zeznania podatnik zostanie poinformowany o kwocie, jaką powinien wpłacić na konto fiskusa.

Jednak ci, którzy np. prowadzą działalność gospodarczą i chcą skorzystać ze wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, nie mogą liczyć na zaakceptowanie zeznania przez system Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to, że składając formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L, trzeba uzupełnić zeznania podatkowe i je wysłać.

Dyżur eksperta w RMF FM

We wtorek w godzinach 10:00 - 13:00 RMF FM organizuje specjalny telefoniczny dyżur ekspertów podatkowych firmy Pitax. Jeśli ktoś ma problemy z rozliczeniem PIT-u, może zadzwonić we wskazanych godzinach pod numer 12 - 200 00 10.

Poza tym przez cały dzień na naszej antenie będziemy podpowiadać, jak skorzystać z najpopularniejszych ulg, jak rozłożyć sobie ewentualną niedopłatę na raty, jak rozliczyć się z dzieckiem i kiedy warto to zrobić z małżonkiem.