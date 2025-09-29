12 balonów wypuszczonych z Białorusi przez przemytników spadło w weekend na teren województwa podlaskiego. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, strażnicy graniczni natrafili na balony w siedmiu miejscach.

/ Shutterstock

Funkcjonariusze Straży Granicznej i policji ujawnili kolejną próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy z wykorzystaniem balonów meteorologicznych. W miniony weekend służby natrafiły na balony w kilku różnych miejscach przy wschodniej granicy.

Balony z nielegalnymi papierosami

"Strażnicy graniczni natrafili na balony w siedmiu miejscach. Obliczyli, że przetransportowały około tysiąca kartonów papierosów. Ten przemyt wart jest około 180 tysięcy złotych. Z kolei policjanci zabezpieczyli pięć obiektów latających - też przeniosły nad granicą blisko tysiąc kartonów. Jak mówił Tomasz Krupa z podlaskiej policji, zatrzymano kilka osób, w tym dwóch Białorusinów w Sokółce" - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Osoby te dostały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego - podała Straż Graniczna.

Kilkaset balonów z Białorusi

Jak informują funkcjonariusze, przemytnicy wykorzystali sprzyjające warunki atmosferyczne - przede wszystkim wiatr wiejący ze wschodu, który ułatwił transport balonów z terytorium Białorusi na teren Polski. Straż Graniczna od początku roku przejęła już 104 balony wykorzystywane do przemytu, natomiast policja zabezpieczyła kilkadziesiąt takich obiektów.

Służby podkreślają, że tego typu przemyt staje się coraz bardziej popularny wśród przestępców, którzy szukają nowych sposobów na ominięcie kontroli granicznych. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze wzmożone kontrole i działania mające na celu przeciwdziałanie tego typu procederom.