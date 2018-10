​To już ostatni tydzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. Wciąż nie wiadomo kto obejmie Olsztyn, Szczecin czy Gdańsk. Specjalnie dla Was stworzyliśmy przegląd najbardziej interesujących pojedynków wyborczych.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Trzecie starcie

W Olsztynie po raz trzeci obecny prezydent Piotr Grzymowicz zmierzy się z Czesławem Jerzym Małkowskim. Taki pojedynek obserwowaliśmy już w 2010 i 2014 roku. Za każdym razem przewaga Grzymowicza była minimalna.

Małkowski był już prezydentem w latach 2001-2008, ale został odwołany w referendum po wybuchu seksafery. Jego proces w sprawie gwałtu na urzędniczce rok temu rozpoczął się od nowa.

Wiadomo już, że Michał Wypij, który z poparciem Zjednoczonej Prawicy uzyskał w pierwszej turze trzeci wynik nie poprze żadnego z kandydatów.

Płażyński chce debat, Adamowicz odwiedza wyborców

W Gdańsku urzędujący prezydent Paweł Adamowicz zmierzy się z Kacprem Płażyńskim z Prawa i Sprawiedliwości. Wiadomo, że najbliższe 5 dni będą dla obu kandydatów pracowite.

Kacper Płażyński w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kubą Kaługą mówił, że liczy na debaty z Adamowiczem w lokalnych mediach. Zapowiada, że żadnego zaproszenia nie odrzuci. Będzie też chciał pokazać, że ma szerokie poparcie ludzi nauki, ale stawia przede wszystkim na bezpośrednie spotkania z mieszkańcami na ulicach.

Prezentowanie kolejnych propozycji programowych, takich już bardzo szczegółowych rozwiązań dla konkretnych dzielnic - mówi Płażyński. Podkreśla, że energię czerpie właśnie ze spotkań z mieszkańcami.

Podobnie wypowiada się Paweł Adamowicz, który z wyborcami chce spotykać się także w ich domach. Będziemy bili rozmaite rekordy. Na przykład odwiedzimy mieszkańców we Falowcu, najdłuższym domu w Europie - mówi Adamowicz.

W tym jednym budynku mieszka około 10 tysięcy osób. Adamowicz chce być także w wielu innych miejscach, liczy na wsparcie nie tylko swoich wolontariuszy, ale też osób popierających Koalicję Obywatelską, Lepszy Gdańsk czy SLD, których kandydaci poparli już Adamowicza.

W Szczecinie bez emocji

W Szczecinie Piotr Krzystek walczy o czwartą kadencję. Jego przeciwnikiem jest kandydat Zjednoczonej Prawicy Bartłomiej Sochański.

Choć kampania wchodzi w decydującą fazę, to ciężko określić ten pojedynek jako żywiołowy. Jeśli ktoś liczył na wymianę ciosów między kandydatami, to na pewno się rozczarował. Powody tego mogą być dwa dwa: po pierwsze PiS zakłada, że po wyborach będzie blisko współpracował z klubem radnych Piotra Krzystka - do tej Krzystek i PiS tkwili w nieformalnej koalicji. Bartłomiej Sochański przyznał to zresztą oficjalnie na jednej z ostatnich konferencji prasowych.

Po drugie w sztabie PiS-u wszyscy wiedza, że wynik niedzielnego głosowania jest raczej przesądzony, a Sochański w starciu z Krzystkiem nie ma większych szans.