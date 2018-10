Krwawa strzelanina w synagodze w amerykańskim Pittsburghu, zawieszenie strajku pracowników LOT, skandal wokół wulgarnych tweetów Pawła Kukiza, Jarosław Kaczyński na Podkarpaciu, pogrom w El Clasico, start akcji Paczka na Gwiazdkę, dzięki której każdy z nas może wywołać uśmiech na twarzach małych pacjentów oddziałów onkologicznych... i zmiana czasu, która - choć zyskaliśmy godzinę snu - może dać się nam w najbliższych dniach we znaki... Taki był weekend - a my przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń i zestawienie najciekawszych materiałów z RMF 24! Zobaczcie koniecznie!

Krwawa strzelanina w synagodze w Pittsburghu. "Wszyscy Żydzi muszą zginąć!"

Sprawca masakry w synagodze chciał zabić wszystkich Żydów ​Sprawca sobotniej masakry w synagodze w Pittsburghu powiedział policji, że chciał zabić wszystkich Żydów, gdyż ci "dokonują ludobójstwa" na jego narodzie - ujawnił w niedzielę prokurator Scott Brady. czytaj więcej

Krwawa strzelanina w synagodze w amerykańskim Pittsburghu w stanie Pensylwania. Zginęło 11 osób, a 6 zostało ranionych przez napastnika, 46-letniego Roberta Bowersa. W trakcie ataku - jak podała CNN - sprawca wykrzykiwał antysemickie hasła. Został postrzelony przez policję i złapany.



Ofiary masakry znaleziono w trzech różnych miejscach w synagodze. Wewnątrz padło bardzo wiele strzałów, trwało to około 20 minut, a analiza miejsca zbrodni może potrwać do tygodnia - powiedział agent FBI Robert Jones. Władze Pittsburgha poinformowały, że ofiary masakry były w wieku od 54 do 97 lat.



Amerykanie oddają hołd ofiarom strzelaniny w Pittsburghu / VINCENT PUGLIESE / PAP/EPA

Strajk w LOT zawieszony. Będzie porozumienie?

Strajk związkowców PLL LOT zostaje zawieszony do poniedziałku do godziny 14:00 - poinformowali w sobotę nad ranem przedstawiciele zarządu spółki i przedstawiciele związkowców. Negocjacje mają być kontynuowane w poniedziałek od godziny 8:00.



Mimo zawieszenia strajku kilka sobotnich lotów przewoźnika nie odbyło się: ze względu na problemy ze skompletowaniem załóg odwołano 7 z ponad 300 zaplanowanych na ten dzień rejsów.



Sytuacja stopniowo wraca do normalności, ale mimo zawieszenia strajku trudno jest tak ad hoc uzupełnić załogi samolotów. Część pracowników przebywa na zwolnieniach lekarskich - wyjaśniał Konrad Majszyk z biura prasowego LOT.

Strajk związkowców w PLL LOT zawieszony. Zwolnieni pracownicy wrócą do pracy? x-news /TVN24

Sprawa zabójstwa Pauliny D. Gruzin i Białorusinka aresztowani

Sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla obywatela Gruzji i obywatelki Białorusi, podejrzanych o zatajenie zabójstwa 28-letniej Pauliny D., która zaginęła tydzień temu w Łodzi.

Policja poinformowała też, że ma personalia mężczyzny, który jako ostatni był widziany z D. Istnieje podejrzenie, że może się on znajdować za granicą.

Ustalenia prokuratury wskazują na to, że 28-latka została zamordowana w jednym z mieszkań w kamienicy przy ul. Żeromskiego w Łodzi. Na podstawie zabezpieczonych śladów i innych dowodów ustalono, że do zabójstwa doszło w godzinach przedpołudniowych w sobotę 20 października, a przed godz. 18 zwłoki - zapakowane w torbę i owinięte w folię - zostały przewiezione do lasku w okolicach Stawów Jana.



Gorący weekend w Kukiz'15. "Piątkowa noc przejęła mnie i moje konto"

Seria wulgarnych tweetów Pawła Kukiza rozgrzała w weekend nie tylko politycznych komentatorów. Nie ma w tym nic dziwnego, bo lider ugrupowania w kontrowersyjny sposób odniósł m.in. do odejścia Jakuba Kuleszy z Kukiz’15.

Wszystko zaczęło się od informacji, że poseł Jakub Kulesza odchodzi z Kukiz’15 i zasila szeregi partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Do tego wydarzenia odniósł się Marek Jakubiak, który życzył mu pomyślności na nowej drodze kariery. Na ten wpis zareagował Kukiz.

Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanię w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych) :-) Powodzenia i Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza :-) - odpowiedział Jakubiakowi Paweł Kukiz.

Kolejne tweety były bardzo wulgarne.

/ Twitter / Zrzut ekranu

Z całej sytuacji polityk tłumaczył się dwukrotnie. Najpierw - w sobotę - informował, że utracił kontrolę nad swoim kontem na Twitterze i zapowiedział jego usunięcie. Później - już po usunięciu konta - na Facebooku opublikował wpis, w którym stwierdził, że "piątkowa noc przejęła i mnie i moje konto".

Jarosława Kaczyńskiego Tour de Podkarpacie

Po piątkowej wizycie w Mielcu w sobotę Jarosław Kaczyński kontynuował objazd Podkarpacia, by przed drugą turą wyborów samorządowych wesprzeć kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów czy burmistrzów.

W Sanoku przekonywał, że tamtejszy "Autosan ma wielką przyszłość".

Autosan prawie upadł, ale dzięki wsparciu rządu i byłej premier Beaty Szydło został uratowany i w tej chwili ma przed sobą wielkie perspektywy - mówił Kaczyński w trakcie spotkania wyborczego.

Chcę powiedzieć, że jest w tej chwili już zaawansowana sprawa - chociaż oczywiście to będzie trochę trwało - przejęcia tego zakładu przez PGE, czyli wielką firmę energetyczną, po to, by rozpocząć tam supernowoczesną produkcję autobusów elektrycznych, a także pojazdów, które służą energetyce (...) - ogłosił prezes PiS.

Autosan ma wielką przyszłość, a to jest niemała część przyszłości Sanoka - podkreślił również.

Z Sanoka udał się natomiast do Przemyśla, gdzie m.in. przekonywał, że tylko Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie zagwarantować polskość miasta.

Polskość Przemyśla, która była, jest i będzie, może zapewnić tylko silne państwo polskie, a silne państwo polskie może zapewnić tylko Prawo i Sprawiedliwość - mówił lider partii rządzącej.

Gdyby ktoś w to nie wierzył, powinien - jak stwierdził Kaczyński - spojrzeć kilka lat wstecz.

Niech spojrzy na to likwidowanie państwa, na to zwijanie państwa, niech spojrzy na to wszystko, co się wyprawiało - bo innego słowa nie można użyć - wtedy w naszym kraju. Na rozkład struktur państwowych, na te teorie, które głosił sam Donald Tusk, że w istocie państwo to zespół niewspółpracujących ze sobą instytucji. Niech ktoś spojrzy na te dzisiaj głoszone programy, które mają doprowadzić do tego, by Polska w gruncie rzeczy się rozleciała - mówił.

Powtarzam: tylko Prawo i Sprawiedliwość może zapewnić silne państwo, tylko silne państwo może zapewnić to, co jest oczywistością, ale są tacy, którzy próbują ją kwestionować: to jest polskość Przemyśla - dziś, jutro, zawsze - podsumował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania wyborczego partii w Sanoku / Darek Delmanowicz / PAP

Majchrowski kontra Morawiecki. Jest zażalenie na decyzję sądu

Jacek Majchrowski nie składa broni: pełnomocnik jego komitetu wyborczego Marcin Mikos w sobotę złożył do Sądu Okręgowego w Krakowie zażalenie na piątkowe postanowienie tego sądu, który w trybie wyborczym oddalił wniosek prezydenta Krakowa przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Sprawa dotyczy wypowiedzi szefa rządu podczas krakowskiej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Morawiecki przywołał wówczas wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego, w którym - jak mówił - lata 2008-2015 "określone zostały jako brak polityki na rzecz czystego powietrza".

Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem (Krakowem), nie zrobili nic lub prawie nic - stwierdził premier.

Jacek Majchrowski pozwał szefa rządu w trybie wyborczym, domagając się szczegółowego sprostowania tej wypowiedzi zarówno w mediach tradycyjnych (m.in. przed głównymi wydaniami serwisów informacyjnych), jak i w mediach społecznościowych.

Sąd pozew jednak oddalił, uznając, że wypowiedź Mateusza Morawieckiego miała charakter oceny, opinii, a nie stwierdzenia faktu - i dlatego nie powinna być przedmiotem rozprawy.

Jak informowała Polska Agencja Prasowa, odwołaniem Jacka Majchrowskiego sąd powinien zająć się w poniedziałek.

Część sufitu zawaliła się w Galerii Rzeszów

Siedem osób zostało rannych po zawaleniu się podwieszanego sufitu w jednym ze sklepów Galerii Rzeszowskiej przy ul. Piłsudskiego w stolicy Podkarpacia. 6 poszkodowanych trafiło do szpitala na badania.

Konieczna była ewakuacja budynku. Na miejscu ekipa poszukiwawczo-ratownicza z Dębicy sprawdzała, czy pod zniszczoną konstrukcją nikt nie został.

Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tej katastrofy.

Tak wygląda zrujnowany sklep /Gorąca Linia RMF FM





Właściciel Leicester City zginął w katastrofie własnego helikoptera

Właściciel klubu piłkarskiego Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha zginął wraz z czterema innymi osobami w katastrofie swego helikoptera.

Maszyna rozbiła się tuż po zakończeniu meczu Leicester City z West Ham United.

Oprócz Srivaddhanaprabhy na pokładzie była jego córka, dwóch pilotów i piąta osoba o nieustalonej dotąd tożsamości.

Pogrom w El Clasico! Barcelona zdeklasowała Real Madryt!

Takiego rozstrzygnięcia trudno się było spodziewać: El Clasico, jeden z najbardziej emocjonujących dla kibiców futbolowych pojedynków świata, zakończyło się blamażem Realu Madryt! Barcelona rozgromiła "Królewskich" aż 5:1!

Bohaterem spotkania na Camp Nou okazał się Luis Suarez, który skompletował hattricka!

Wideo youtube

Derby Trójmiasta i fotel lidera Ekstraklasy dla Lechii Gdańsk!

Piłkarze Lechii Gdańsk pokonali Arkę Gdynia w derbach Trójmiasta! Bohaterem gdańskiej ekipy okazał się Flavio Paixao, dla którego był to setny oficjalny występ w barwach Lechii. W 90. minucie Portugalczyk trafił do siatki po strzale głową i tym samym zapewnił Lechii trzy punkty (2:1) i pozycję lidera Ekstraklasy po 13. kolejce!

Loeb najszybszy w Katalonii, Kajetanowicz czwarty w WRC 2

Dziewięciokrotny samochodowy mistrz świata Sebastien Loeb (Citroen C3) wygrał Rajd Hiszpanii, przedostatnią rundę cyklu Rajdowych Mistrzostw Świata. To pierwsze zwycięstwo Francuza od 2013 roku, kiedy najszybszy był w Argentynie.

Kajetan Kajetanowicz (Ford Fiesta) uplasował się na czwartej pozycji w WRC 2.

Kajetan Kajetanowicz na trasie Rajdu Katalonii / Biuro prasowe Kajetana Kajetanowicza / Materiały prasowe

Czego pragną dzieci na onkologii? Możesz spełnić ich marzenia!

Gdy szpital staje się domem, szczególnie mocno wyczekuje się momentów odskoczni od niełatwej codzienności... W takiej sytuacji są mali pacjenci oddziałów onkologicznych. I właśnie z myślą o nich organizowana jest akcja Paczka na Gwiazdkę: dzieci na oddziałach onkologicznych piszą listy do Świętego Mikołaja, a każdy z nas może taki list przeczytać i... wcielić się w rolę brodatego Świętego!

Tegoroczna odsłona akcji właśnie ruszyła:

Zmiana czasu: Dlaczego da nam w kość?

Wybory - wyborami, afery - aferami, futbol - futbolem - ale dla wielu z nas wydarzeniem numer 1 mijającego weekendu była... zmiana czasu! Wskazówki zegarów przesuwaliśmy w godziny 3:00 na 2:00, czyli zyskaliśmy godzinę.

Okazuje się jednak, że dla naszego organizmu ta dodatkowa godzina snu to niekoniecznie taka świetna sprawa... Jak podkreślają endokrynolodzy: człowiek jest skomplikowanym organizmem, w którym wszystko musi grać jak w orkiestrze - a dyrygentem są hormony. I właśnie teraz mogą one "dać nam w kość"...

Dlaczego - wyjaśniła w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Staszko lek. med. Sylwia Kuźniarz-Rymarz:

Zegar w zakładzie zegarmistrzowskim Dariusza Łobosa w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP





