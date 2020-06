Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o cząstkowych wynikach głosowania z 99,78 proc. obwodów. Andrzej Duda zdobył 43,67 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski - 30,34 proc. Oznacza to, że 12 lipca czeka nas druga tura wyborów. Pierwsze sondaże dot. wyborczej dogrywki wskazują na niewielką przewagę obecnie urzędującego prezydenta. Z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że zagłosowałoby na niego 45,4 procent, poparcie dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 44,7 procent ankietowanych. W sondażu Indicator dla TVP Info Andrzej Duda może liczyć na poparcie 50,9 procent Polaków, a Rafał Trzaskowski - na głosy 49,1 procent wyborców. Gorące wydarzenia powyborczego poniedziałku śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

- Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o wynikach głosowania z 99,78 proc. obwodów. Andrzej Duda zdobył 43,67 proc., a Rafał Trzaskowski - 30,34 proc. Frekwencja wyniosła 64,4 proc. Państwowa Komisja Wyborcza wciąż czeka na 63 protokoły z obwodowych komisji wyborczych. Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpóźniej jutro rano, ale być może będą jeszcze dzisiaj - stwierdził przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

- Z najnowszych danych PKW wynika, że w trzech województwach wygrał kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. W pozostałych - czyli 13 - prowadzi kandydat PiS Andrzej Duda.



Według wyników late poll Ipsos z 90 proc. komisji Andrzej Duda uzyskał 42,9 proc. głosów, Rafał Trzaskowski 30,3 proc., a Szymon Hołownia 14 proc.



- Pierwsze sondaże dot. wyborczej dogrywki wskazują na niewielką przewagę obecnie urzędującego prezydenta. Z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że zagłosowałoby na niego 45,4 procent, poparcie dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 44,7 procent ankietowanych. W sondażu Indicator dla TVP Info Duda może liczyć na poparcie 50,9 procent Polaków, a Trzaskowski na głosy 49,1 procent wyborców.







10:57 Okręg tarnowski

W okręgu Tarnów w niedzielnym głosowaniu najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda. Zagłosowało na niego 60,16 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 16,51 proc. - wynika z protokołu opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w Tarnowie.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (9,17 proc.), Krzysztof Bosak (8,08 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (4,14 proc.) i Robert Biedroń (1,28 proc.).



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Stanisław Żółtek (0,22 proc.), Marek Jakubiak (0,16 proc.), Mirosław Piotrowski (0,10 proc.), Paweł Tanajno (0,10 proc.), Waldemar Witkowski (0,08 proc.).



Frekwencja w okręgu tarnowskim wyniosła 63,65 proc.



Okręg tarnowski obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski i miasto na prawach powiatu - Tarnów.



10:53 Rafał Trzaskowski o debacie z Andrzejem Dudą

Musimy mieć prawdziwą debatę; mówiłem, że czekam na pana prezydenta w Płocku - jest mikrofon, będę czekać na prezydenta w każdym kolejnym mieście, bo musimy porozmawiać o problemach i o tym co nas boli, a boli nas monopol tej władzy - powiedział podczas spotkania z wyborcami w Płocku Rafał Trzaskowski.



10:34 Okręg sieradzki

W okręgu sieradzkim w pierwszej turze wyborów wygrał Andrzej Duda, który uzyskał 55 proc. poparcia. Drugi był Rafał Trzaskowski z 20,61 proc. głosów - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (12,41 proc.), Krzysztof Bosak (6,21 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3,14 proc.) i Robert Biedroń (1,90 proc.).



Pozostałe miejsca zajęli: Stanisław Żółtek (0,22 proc.), Marek Jakubiak (0,17 proc.), Paweł Tanajno (0,12 proc.) Waldemar Witkowski (0,10 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



Okręg sieradzki, będący jednym z czterech w województwie łódzkim, obejmuje powiaty: pajęczański, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski.



Frekwencja wyniosła 63,31 proc.

10:34 Węgry

Rafał Trzaskowski zdobył na Węgrzech najwięcej głosów w polskich wyborach prezydenckich w niedzielę; drugie miejsce zajął obecny prezydent Andrzej Duda - wynika z protokołu opublikowanego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.



Na Trzaskowskiego oddano 307 głosów, zaś na Dudę 147. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 93 głosami, a czwarte Krzysztof Bosak z 44.



Na kolejnych miejscach uplasowali się Robert Biedroń (40), Władysław Kosiniak-Kamysz (12), Mirosław Piotrowski (3), Waldemar Witkowski (2) oraz Paweł Tanajno i Stanisław Żółtek (po jednym głosie).





10:31 PKW czeka jeszcze na 63 protokoły

Państwowa Komisja Wyborcza wciąż czeka na 63 protokoły z obwodowych komisji wyborczych; brakuje m.in. danych z zagranicy, z 11 komisji obwodowych w Warszawie, około 25 z Mielca i trzech z Katowic - poinformował szef PKW Sylwester Marciniak.



Sędzia Marciniak powiedział też, że najwięcej problemów jest z protokołami z obwodów za granicą. Jest tam dużo pracy związanej z otwarciem (kopert - PAP), z przeliczeniem i z tą ilością głosów oddanych korespondencyjnie - wyjaśnił.



Według niego chodzi o Belgię, Holandię, Niemcy (brakuje danych z dwóch obwodów - z Monachium i Kolonii) oraz Wielką Brytanię (brakuje danych z sześciu komisji w Londynie i dwóch w Manchesterze).

Oficjalne wyniki wyborów poznamy najpóźniej jutro rano, ale być może będą jeszcze dzisiaj - stwierdził Marciniak.





10:30 Woj. świętokrzyskie

Według danych z 93, 53 proc. obwodowych komisji wyborczych w niedzielnym głosowaniu w województwie świętokrzyskim zwyciężył Andrzej Duda z poparciem 56,70 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski - 20,08 proc. poparcia



Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 10,04 proc., Krzysztof Bosak - 6,94 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 3,26 proc. i Robert Biedroń - 1,71 proc. głosów.

10:27 Elbląg

W Elblągu, mieście, które ma najwięcej zyskać na przekopie Mierzei Wiślanej, pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał nieznacznie Rafał Trzaskowski. W powiecie elbląskim i gminach woj. warmińsko-mazurskiego, które leżą nad Zalewem Wiślanym, więcej głosów uzyskał Andrzej Duda.



W samym Elblągu pierwszą turę wyborów nieznacznie wygrał Rafał Trzaskowski, uzyskując 37,5 proc. poparcia, zaś Andrzej Duda otrzymał w tym mieście 36,36 proc. głosów. W przełożeniu na liczbę głosów Trzaskowski dostał ich 621 więcej niż urzędujący prezydent.



W powiecie elbląskim Duda uzyskał zdecydowanie większe poparcie - 43,14 proc. głosów, zaś Trzaskowski otrzymał 30,48 proc. głosów.



Wyborcy w gminach warmińsko-mazurskiego, które leżą bezpośrednio nad Zalewem Wiślanym, nie głosowali jednomyślnie - w gminie Tolkmicko Andrzej Duda dostał 44,2 proc. głosów, a Trzaskowski 28,35 proc., zaś w gm. Frombork Duda dostał 11 głosów więcej od Trzaskowskiego (proporcja procentowa 36,63 dla Dudy i 35,94 dla Trzaskowskiego).



PKW podała już dane ze 100 proc. komisji w tych okolicach.

10:22 Zagraniczne media o polskich wyborach

W Polsce trwa liczenie głosów po pierwszej turze wyborów prezydenckich. Głosowanie na głowę państwa wzbudza emocje również za granicą. Jak wybory prezydenckie w Polsce oceniają zagraniczne media?



10:15 Szczecin

W Szczecinie po przeliczeniu 93,24 proc. danych z obwodów do głosowania w wyborach prezydenckich najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski - 42,11 proc., za nim uplasował się urzędujący prezydent Andrzej Duda z poparciem na poziomie 30,91 proc.



Trzeci jest Szymon Hołownia z poparciem 15,17 procent.



Na kolejnych miejscach uplasowali się: Krzysztof Bosak z poparciem 6,04 proc., Robert Biedroń, na którego zagłosowało 3,23 proc., a za nim Władysław Kosiniak-Kamysz z poparciem 1,65 procent.



Frekwencja wyniosła w mieście 61,44 proc.

10:04 Konferencja PKW - dane z 99,78 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała o cząstkowych wynikach głosowania z 99,78 proc. obwodów:



- Andrzej Duda - 43,67 proc.



- Rafał Trzaskowski - 30,34 proc.



- Szymon Hołownia - 13,85 proc.



- Krzysztof Bosak - 6,75 proc.



- Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,37 proc.



- Robert Biedroń - 2,21 proc.



- Stanisław Żółtek - 0,23 proc.



- Marek Jakubiak - 0,17 proc.



- Paweł Tanajno - 0,14 proc.



- Waldemar Witkowski - 0,14 proc.



- Mirosław Piotrowski - 0,11 proc.



Frekwencja wyniosła 64,4 proc.





10:02 Kielce

Andrzej Duda wygrał I turę wyborów w Kielcach. Uzyskał 40,37 proc. poparcia. Rafał Trzaskowski uplasował się za nim z wynikiem 34,60 proc. głosów.



Na Andrzeja Dudę zagłosowało 41 013 mieszkańców Kielc. Z kolei na Rafała Trzaskowskiego 35 147 kielczan. Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia, którego poparło 12,54 proc. osób. Czwarty był Krzysztof Bosak (7,36 proc), a piąty Robert Biedroń (2,26 proc.).



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Władysław Kosiniak-Kamysz 2,09 proc, Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Marek Jakubiak - 0,18 proc, Paweł Tanajno - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,23 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



Frekwencja w stolicy regionu świętokrzyskiego wyniosła 68,18 proc. i była o 6 punktów procentowych wyższa niż średnia krajowa podawana w sondażach.

10:01 Okręg szczeciński

W okręgu szczecińskim, jednym z dwóch w Zachodniopomorskiem, najwięcej głosów w niedzielnych wyborach otrzymał Rafał Trzaskowski - wynika z danych przekazanych PAP przez szczecińską delegaturę KBW. Drugi wynik uzyskał Andrzej Duda, a trzeci - Szymon Hołownia.



Jak przekazała PAP Małgorzata Kwiatkowska ze szczecińskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, Rafał Trzaskowski uzyskał w okręgu szczecińskim 195 tys. 217 głosów (38,42 proc.). Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda otrzymał 176 tys. 508 głosów (34,73 proc.).



Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia, na którego ważny głos oddało 79 tys. 496 wyborców (15,64 proc.). Na Krzysztofa Bosaka zagłosowało 29 tys. 495 osób (5,80 proc.), na Roberta Biedronia 13 tys. 673 (2,69 proc.), a Władysława Kosiniaka-Kamysza poparło 9 tys. 879 wyborców (1,94 proc.).



Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. głosów.



Okręg szczeciński obejmuje powiaty goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki i stargardzki, a także dwa miasta na prawach powiatu - Szczecin i Świnoujście.

09:58 Rosja

Polacy głosujący w Moskwie i Petersburgu w niedzielnych wyborach prezydenta RP głosowali w większości na Rafała Trzaskowskiego, zaś w Irkucku i Kaliningradzie - na Andrzeja Dudę. Wśród 9 wyborców głosujących w Smoleńsku większość wskazała Szymona Hołownię.



W Moskwie 151 głosów uzyskał Trzaskowski; 65 - Duda; 26 - Hołownia; 21 - Krzysztof Bosak i 12 - Robert Biedroń. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Władysław Kosiniak-Kamysz (4 głosy), Marek Jakubiak (1 głos) i Stanisław Żółtek (również 1 głos). Oddano 281 ważnych głosów.



W Petersburgu głosowało 66 wyborców. Wyniki ukształtowały się następująco: Trzaskowski - 33 głosy, Duda - 16 głosów, Hołownia - 8 głosów. Kosiniak-Kamysz uzyskał 4 głosy, Biedroń - 3 głosy, Bosak - 2 głosy.



W Irkucku spośród 35 wyborców niemal wszyscy - 32 - głosowali na prezydenta Dudę. Po jednym głosie oddano na Hołownię, Bosaka i Waldemara Witkowskiego. W Irkucku głosowano tylko korespondencyjnie.



W Kaliningradzie Duda uzyskał 16 głosów, a Trzaskowski - 15. Po czterech wyborców głosowało na Hołownię i Bosaka, trzech na Kosiniaka-Kamysza, jeden na Witkowskiego. Liczba oddanych ważnych głosów to 43.



W agencji konsularnej RP w Smoleńsku głosowało dziewięć osób, z których pięć wskazało Hołownię, dwie - Dudę, a po jednej - Trzaskowskiego i Żółtka.



09:56 Portugalia

W pierwszej turze wyborów prezydenta RP wśród mieszkających w Portugalii Polaków wygrał Rafał Trzaskowski przed Szymonem Hołownią. Urzędujący szef państwa Andrzej Duda uplasował się dopiero na czwartym miejscu.



Ponad połowę głosów oddanych przez polskich rezydentów w Portugalii zyskała kandydatura Trzaskowskiego. Poparło go łącznie 497 osób.



Drugie miejsce wśród portugalskiej Polonii zajął Hołownia, na którego zagłosowało 145 osób.



Spośród 824 ważnych głosów w obwodowej komisji wyborczej w Lizbonie 80 oddano na Roberta Biedronia, który zajął tym samym trzecie miejsce. Wyprzedził on Dudę, którego poparło 49 osób. O 10 głosów mniej zdobył kolejny w zestawieniu Krzysztof Bosak.





09:53 Woj. lubuskie

W dwóch okręgach obejmujących całe woj. lubuskie najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał Rafał Trzaskowski, przed Andrzejem Dudą i Szymonem Hołownią - wynika z informacji przekazanej przez Okręgowe Komisje Wyborcze w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze.



W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski, Trzaskowski otrzymał 38,07 proc. głosów, Duda - 34,10 proc., a Hołownia - 16,54 proc..



Pozostali kandydaci osiągnęli następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,28 proc., Robert Biedroń - 2,22 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,07 proc., Stanisław Żółtek - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Marek Jakubiak - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,08 procent.



Frekwencja wyniosła 60,95 proc.



W okręgu wyborczym nr 12, obejmującym powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra, Trzaskowski uzyskał 36,26 proc., Duda - 34,25 proc., a Hołownia - 18,67 procent.

Pozostali kandydaci mieli następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 5,95 proc., Robert Biedroń - 2,19 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 proc., Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Marek Jakubiak - 0,15 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,12 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 procent.



Frekwencja wyniosła 61,68 proc.

09:48 Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Torunia

Andrzej Duda w Toruniu / Tytus Żmijewski / PAP

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda spotkał się rano na Rynku Staromiejskim w Toruniu z mieszkańcami miasta. Rozmawiał ze zgromadzonymi na Rynku Staromiejskim. Zebrani skandowali m.in. "Zwyciężymy", "Andrzej Duda to się uda", "Nasz prezydent Andrzej Duda", "Damy radę" i "Dziękujemy".



Na spotkaniu z prezydentem pojawili się też m.in. posłowie Zjednoczonej Prawicy i radni. Odśpiewano wspólnie hymn narodowy. Wolontariusze sztabu Dudy rozdawali kawę.



Na spotkanie przybyła też grupa protestujących, którzy rozwinęli transparent z napisem "Prezydent Duda oszukał osoby niepełnosprawne".



Po wizycie w Toruniu Duda w poniedziałek w ramach kampanii wyborczej odwiedzić ma także Rypin (woj. kujawsko-pomorskie) oraz Kwidzyn i Starogard Gdański (woj. pomorskie)



Ponadto w południe w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) urzędujący prezydent uczestniczyć ma we wręczeniu nominacji generalskich dwóm oficerom Wojska Polskiego.

09:47 Okręg lubelski

W okręgu lubelskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów - 54,8 proc. - zdobył Andrzej Duda. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 20,88 proc. głosów.



Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie opublikowała protokół wyników głosowania w okręgu lubelskim, obejmującym powiaty kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki i miasto Lublin.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 10,59 proc. głosów, a na czwartym Krzysztof Bosak - 8,19 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 2,86 proc. a Robert Biedroń - 1,75 proc.



Frekwencja wyniosła 64,79 proc.

09:45 Radom i powiat radomski

W Radomiu niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem głosów 47,31 proc. przed Rafałem Trzaskowskim - 28,98 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza (PKW).



Szymon Hołownia otrzymał 11,60 proc. głosów, Krzysztof Bosak - 7,57 proc., Robert Biedroń - 1,89 proc. głosów, a Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,86 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów w niedzielnym głosowaniu wyniosło tam: Stanisław Żółtek - 0,20 proc. głosów, Marek Jakubiak - 0,18 proc., Waldemar Witkowski - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Według danych PKW frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła w Radomiu 66,15 proc.



Z kolei w powiecie radomskim prezydent Andrzej Duda uzyskał 64,99 proc., a Rafał Trzaskowski 14,58 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali tam poparcie: Szymon Hołownia - 9,05 proc., Krzysztof Bosak - 6,97 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,55 proc., a Robert Biedroń - 1,25 proc. głosów.



W niedzielnym głosowaniu w powiecie radomskim inni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Marek Jakubiak - 0,18 proc., Stanisław Żółtek - 0,15 proc. głosów, Paweł Tanajno - 0,12 proc., Mirosław Piotrowski - 0,08 proc., a Waldemar Witkowski - 0,07 proc.



Według danych PKW frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie radomskim wyniosła 64,38 proc.







09:38 Okrąg białostocki

W okręgu białostockim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 44,36 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 22,83 proc. głosów.



Protokół z wyników głosowania w okręgu białostockiego, który obejmuje powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki i miasto Białystok opublikowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 20,55 proc. głosów, a na czwartym Krzysztof Bosak - 7,82 proc.

Robert Biedroń uzyskał 1,84 proc. głosów, a na kolejnym miejscu znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz z 1,76 proc. poparcia.



Kolejne wyniki uzyskali: Stanisław Żółtek (0,25 proc.), Marek Jakubiak (0,20 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.), Mirosław Piotrowski (0,11 proc.) i Waldemar Witkowski (0,10 proc.).



Frekwencja wyniosła 61,97 proc.



09:34 Dolny Śląsk

Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzyskał najlepszy wynik w powiatach lubańskim, lwóweckim i kamiennogórskim. Trzaskowski zaś wygrał w powiatach jeleniogórskim i wałbrzyskim. To południowe powiaty Dolnego Śląska, które graniczą z Czechami.



Według danych PKW ze wszystkich komisji obwodowych w powiecie lubańskim urzędujący prezydent zdobył tam 39,83 proc. poparcia (9 tys. 978 głosów), gdy na Trzaskowskiego zagłosowało 32,89 proc. wyborców (8 tys. 241 głosów).



Duda triumfował też w powiecie lwóweckim, gdzie oddało na niego głos 41,64 proc. wyborców (8 tys. 349 głosów). Trzaskowski w tym powiece mógł liczyć na poparcie 31,86 proc. głosujących (6 tys. 388 głosów).



Urzędujący prezydent wygrał też pierwszą turę w powiece kamiennogórskim. Opowiedział się za nim tam 41,38 proc. głosujących (8 tys. 278 głosów), a na Trzaskowskiego zagłosowało 34,87 proc. osób biorących udział w niedzielnych wyborach (6 tys. 977 głosów).



Prezydent Warszawy wygrał zaś w powiecie jeleniogórskim, gdzie głos oddało na niego 42,35 proc. wyborców (13 tys. 331 głosów), na Dudę zagłosowało tu 31,44 proc. (9 tys. 898 głosów). Trzaskowski zwyciężył też w powiecie wałbrzyskim - uzyskał tam 37,33 proc. głosów (9 tys. 518 głosów), gdy jego główny konkurent zdobył 36,02 proc. poparcia (9 tys. 184 głosów).



Trzeci wynik we wszystkich tych powiatach uzyskał Szymon Hołownia.

09:31 Częstochowa

W Częstochowie w pierwszej turze wyborów urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobył 37,94 proc. głosów; poparły go 42 963 osoby. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 41 552 wyborców, co dało kandydatowi Koalicji Obywatelskiej poparcie na poziomie 36,67 procent.



Z danych ze wszystkich obwodów, opublikowanych na stronie PKW wynika, że w Częstochowie - na ponad 113 tys. głosujących - Duda zdobył o 1411 głosów więcej niż Trzaskowski.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 14,15 proc., Krzysztof Bosak - 6,01 proc., Robert Biedroń - 2,62 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,82 proc., Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,16 proc., Waldemar Witkowski - 0,14 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Jak wcześniej przekazała Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, w całym okręgu, obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowę w I turze wyborów najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent, na którego zagłosowało 45,01 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 28,83 proc.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (14,56 proc.), Krzysztof Bosak (6,22 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,46 proc.) i Robert Biedroń (2,16 proc.). Na kolejnych miejscach są: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Paweł Tanajno (0,16 proc.), Marek Jakubiak (0,16 proc.), Waldemar Witkowski (0,12 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,11 proc.).

09:30 Wrocław

We Wrocławiu niedzielne głosowanie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,62 proc. Drugi jest Andrzej Duda z poparciem 28,09 proc. - wynika z danych PKW z 97 proc. obwodowych komisji wyborczych.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 14,30 proc., czwarty Krzysztof Bosak - 7,17 proc., piąty Robert Biedroń - 3,88 proc., szósty Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,80 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali: Stanisław Żółtek - 0,37 proc., Waldemar Witkowski - 0,26 proc., Paweł Tanajno - 0,21 proc., Marek Jakubiak - 0,20 proc., Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.

09:28 Tak głosowały poszczególne województwa

Z najnowszych danych PKW wynika, że w trzech województwach wygrał kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. W pozostałych - czyli 13 - prowadzi kandydat PiS Andrzej Duda. Trzaskowskiego poparli przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Duda uzyskał wysokie poparcie m.in. na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie.



09:22 Okręg włocławski

W okręgu włocławskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 46,65 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 29,59 proc. - wynika z protokołu Okręgowej Komisji Wyborczej.



Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (12,64 proc.), Krzysztof Bosak (5,16 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (3,14 proc.) i Robert Biedroń (2,15 proc.).



Pozostałe miejsca zajęli: Stanisław Żółtek (0,2 proc.), Marek Jakubiak (0,13 proc.), Paweł Tanajno (0,12 proc.) Waldemar Witkowski (0,1 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



Okręg włocławski, będący jednym z trzech w województwie kujawsko-pomorskim, obejmuje powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski oraz miasto Włocławek.



Frekwencja wyniosła 57,62 proc.

09:20 Poranna rozmowa w RMF FM. Kobosko i Dziambor o II turze: "100 proc. przekonania nie mam", "Wybór między gilotyną a kulą w łeb"

Różnie oceniam tych kandydatów - nie oceniam ich podobnie dobrze albo podobnie źle, ale na dziś 100 proc. przekonania do żadnego z kandydatów nie mam - przyznał w RMF FM Michał Kobosko - pełnomocnik wyborczy Szymona Hołowni - zapytany o to, na kogo zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich. Trzeba będzie się zdecydować. To wybór między gilotyną a kulą w łeb - mniej więcej tak to wygląda z punktu widzenia Konfederacji - ocenił Artur Dziambor - poseł Konfederacji i członek sztabu Krzysztofa Bosaka.

09:09 Okręg zielonogórski

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w okręgu zielonogórskim najwięcej głosów otrzymał Rafał Trzaskowski, drugi wynik uzyskał Andrzej Duda, a trzeci Szymon Hołownia - poinformował sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej nr 12 w Zielonej Górze Stanisław Blonkowski.



W okręgu wyborczym nr 12, obejmującym powiaty: krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski i miasto na prawach powiatu Zielona Góra, Trzaskowski otrzymał 36,26 proc., Duda - 34,25 proc., a Hołownia - 18,67 procent.



Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 5,95 proc., Robert Biedroń - 2,19 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2 proc., Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Marek Jakubiak - 0,15 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,12 proc., Mirosław Piotrowski - 0,09 procent.



Frekwencja wyniosła 61,68 proc.



08:50 Powiat polkowicki

Po przeliczeniu wszystkich głosów prezydent Andrzej Duda wyraźnie zwycięża w powiecie polkowickim - zdobył 52,87 proc., podczas gdy Rafał Trzaskowski 21,98 proc.



Na trzeci miejscu znalazł się Szymon Hołownia - 3737 głosów (12,92 proc.), czwarty był Krzysztof Bosak - 2142 głosy (7,41 proc.); Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 617 głosów (2,13 proc.), a Robert Biedroń - 577 głosów (2,00 proc.).

08:49 Sosnowiec

W Sosnowcu najwięcej głosów zdobył Rafał Trzaskowski - 39,18 proc., urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę w pierwszej turze głosowania w tym mieście poparło 34,82 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów zamieszczonych na stronie PKW.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia - 14,19 proc., Krzysztof Bosak - 6,09 proc., Robert Biedroń - 3,20 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,73 proc., Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Waldemar Witkowski - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Marek Jakubiak - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



Frekwencja w I turze głosowania w Sosnowcu wyniosła 64,12 proc.

08:44 Płock

W Płocku według danych z 69 na 70 obwodów niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 40,76 proc. głosów, przed Rafałem Trzaskowskim - 35,31 proc. głosów - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Według tych danych w Płocku w pierwszej turze wyborów prezydenckich Szymon Hołownia otrzymał 12,52 proc. głosów, Krzysztof Bosak - 6,04 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,39 proc., a Robert Biedroń - 2,22 proc. głosów.



Poparcie pozostałych kandydatów w niedzielnym głosowaniu wyniosło tam: Marek Jakubiak i Stanisław Żółtek - po 0,18 proc. głosów, Waldemar Witkowski - 0,17 proc., Paweł Tanajno - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,1 proc. (PAP)



Według danych PKW, frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła w Płocku 64,51 proc.



Z kolei w powiecie płockim, według danych ze 111 na 112 obwodów, prezydent Andrzej Duda uzyskał 58,59 proc., a Rafał Trzaskowski 17,68 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali tam poparcie: Szymon Hołownia - 10,3 proc., Krzysztof Bosak - 6,11 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 5,19 proc., a Robert Biedroń - 1,49 proc. głosów.



W niedzielnym głosowaniu w powiecie płockim inni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Marek Jakubiak i Stanisław Żółtek - po 0,2 proc. głosów, Paweł Tanajno - 0,12 proc., Waldemar Witkowski - 0,07 proc., a Mirosław Piotrowski - 0,05 procent.



Według danych PKW, frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie płockim wyniosła 59,62 procent.

08:40 Daleki Wschód

Polacy na Dalekim Wschodzie opowiedzieli się za Rafałem Trzaskowskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Zdobył on największą liczbę głosów w Japonii, Chinach, Korei Południowej, Tajlandii, Wietnamie, Indonezji, na Filipinach i Tajwanie - wynika z danych PKW.



W obwodzie głosowania w Tokio Trzaskowskiego poparło 48,09 proc. spośród 524 głosujących. Andrzej Duda z 10,31 proc. głosów znalazł się na czwartym miejscu, za Szymonem Hołownią i Robertem Biedroniem, na których głosowało odpowiednio 16,22 i 13,17 proc. wyborców w Japonii. Piąte miejsce zajął Krzysztof Bosak z 9,16 proc. głosów.



W pięciu obwodach głosowania w Chinach - w Pekinie, Kantonie, Szanghaju, Chengdu i Hongkongu - zagłosowało łącznie 462 Polaków. Tam również wygrał Trzaskowski, uzyskując 58,66 proc. głosów. Na kolejnych pozycjach są: Hołownia z 13,85 proc., Biedroń z 8,44 proc., Bosak z 7,58 proc. i Duda z 7,36 proc. głosów.



W mieście Tajpej, stolicy Tajwanu, przeliczono 160 głosów. Na Trzaskowskiego zagłosowało 48,13 proc., na Biedronia 15,63 proc., na Hołownię 14,38 proc., na Bosaka 13,13 proc., a na Dudę 6,25 proc. wyborców.



Duda wyprzedził natomiast Bosaka w Korei Południowej, gdzie w obwodzie w Seulu zagłosowało 145 osób. Tam także wygrał Trzaskowski, uzyskując 60 proc. głosów. Na kolejnych pozycjach znaleźli się: Biedroń (13,79 proc.), Hołownia (13,10 proc.), Duda (7,59 proc.) i Bosak (4,83 proc. głosów).



W Tajlandii, gdzie głosować można było wyłącznie korespondencyjnie, Trzaskowski zdobył 62,64 proc. z 174 oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli Hołownia (11,49 proc.), Bosak (8,05 proc.), Duda (7,47 proc.) i Biedroń (6,32 proc.).



W Wietnamie zagłosowało 117 osób, z czego 58,97 proc. poparło Trzaskowskiego, 18,80 proc. Hołownię, 9,40 proc. Biedronia, 5,13 proc. Dudę i 4,27 proc. - Bosaka.



W Indonezji spośród 82 oddanych głosów 62,20 proc. było na Trzaskowskiego, 14,63 proc. na Hołownię, 10,98 proc. na Dudę, 9,76 proc. na Bosaka. Piąte miejsce zajęli tam ex aequo Biedroń i Stanisław Żółtek, którzy otrzymali po 1,22 proc., czyli po jednym głosie.



Na Filipinach, gdzie przewidziano tylko głosowanie korespondencyjne, swoje głosy oddało 26 Polaków. 61,54 proc. zagłosowało na Trzaskowskiego, 23,08 proc. na Dudę, 7,69 proc. na Hołownię. Po 3,85 proc. - czyli po jednym głosie - otrzymali Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz.

08:30 Legnica

W Legnicy według danych po przeliczeniu 94 proc. głosów prezydent Andrzej Duda zdobył 39,15 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 36,84. Trzeci jest Szymon Hołownia - 12,92 proc. poparcia. Krzysztof Bosak zdobył 6,32 procent.

08:28 Poranna rozmowa w RMF FM. Karczewski: Cała kampania prowadzona przez Dudę była fair

Cała kampania wyborcza, która była prowadzona przez Andrzeja Dudę, była kampanią fair - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM były marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Musimy pokazywać wady naszego rywala, ale tu nie chodzi o brudny przekaz, tylko o faktyczny przekaz - dodał.

08:26 Okręg zamojski

W okręgu zamojskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w niedzielnym głosowaniu zwyciężył Andrzej Duda uzyskując 62,2 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 15,72 proc. głosów.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 8,76 proc. głosów, na czwartym Krzysztof Bosak - 7,85 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3,36 proc. a Robert Biedroń - 1,31 procent.



Frekwencja wyniosła 58,92 proc.



08:23 Woj. opolskie

W woj. opolskim największą liczbę głosów w pierwszej turze wyborów zdobył urzędujący prezydent Andrzej Duda - poinformowała opolska delegatura Krajowego Biura Wyborczego.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w woj. opolskim najwięcej - 176 552 głosy otrzymał urzędujący prezydent Andrzej Duda. Drugi wynik osiągnął Rafał Trzaskowski, na którego swój głos oddało 139 125 wyborców.



Na Szymona Hołownię oddano 72 609 głosów. Krzysztof Bosak otrzymał 26 661 głosów, a Władysław Kosiniak Kamysz - 10 146 głosów. Na Roberta Biedronia zagłosowało 8039 wyborców.



Pozostali kandydaci nie przekroczyli pułapu tysiąca głosów: Marek Jakubiak - 702; Mirosław Piotrowski - 440; Jan Tanajno - 622; Waldemar Witkowski - 536 i Stanisław Żółtek - 919. Ogółem oddano 436 351 głosów.

08:22 Podkarpackie - w gminie Jeżowe - Duda 81,18 proc.; Trzaskowski czwarty

Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w gminie Jeżowe koło Niska (Podkarpackie) niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 81,18 proc. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zajął tam czwarte miejsce.



Drugim w gminie Jeżowe był Krzysztof Bosak, na którego zagłosowało 8,3 proc. wyborców. Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 3,93; czwarty wynik uzyskał Trzaskowski - 3,54 proc., piąty Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,85 proc., a szósty Robert Biedroń - 0,56 proc.



Pozostali kandydaci otrzymali: Mirosław Piotrowski - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Stanisław Żółtek - 0,12 proc., Paweł Tanajno - 0,08 proc., Waldemar Witkowski - 0,06 proc.

08:20 Bełchatów

Niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich w Bełchatowie wygrał Andrzej Duda z wynikiem 52,13 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 22 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 11,49 proc., czwarty - Krzysztof Bosak 9,03 proc., piąty - Robert Biedroń 2,3 proc., szósty - Władysław Kosiniak-Kamysz 1,92 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,33 proc., Marek Jakubiak - 0,32 proc., Waldemar Witkowski - 0,18 proc., Paweł Tanajno - 0,17 proc., Mirosław Piotrowski - 0,13 proc.



Również w powiecie bełchatowskim wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 57,32 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania. Drugie miejsce zajął Trzaskowski (17,85 proc.) a trzecie - Hołownia (11,39 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Bosak (8,35 proc.), Kosiniak-Kamysz (2,08 proc.), Biedroń (2,02 proc.), Żółtek (0,27 proc.), Jakubiak (0,27 proc.), Tanajno (0,16 proc.), Witkowski (0,16 proc.) i Piotrowski (0,12 proc.).

08:17 Podlasie

50,56 proc. głosów zdobył w Podlaskiem w niedzielnym głosowaniu Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski - 20,59 proc. - wynika z danych PKW z 98,55 proc. obwodowych komisji wyborczych.



Trzeci wynik zanotował Szymon Hołownia, który otrzymał 16,69 proc. głosów. Czwarty wynik osiągnął Krzysztof Bosak, na którego głosy oddało 7,71 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz dostał 2,11 proc. głosów.



Pozostali kandydaci nie osiągnęli dwóch procent poparcia. Robert Biedroń zdobył 1,58 proc., na Stanisława Żółtka głosy oddało 0,24 proc. wyborców. Marek Jakubiak - 0,19 proc, Paweł Tanajno - 0,13 proc, Mirosław Piotrowski 0,11 proc, Waldemar Witkowski 0,09 proc.

Według danych PKW frekwencja wyborcza w Podlaskiem wyniosła 59,33 proc.

08:15 Radomsko

Niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich w Radomsku (Łódzkie) wygrał Andrzej Duda z wynikiem 45,97 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 31,31 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 12,13 proc., czwarty - Krzysztof Bosak 5,41 proc., piąty - Robert Biedroń 2,40 proc., szósty - Władysław Kosiniak-Kamysz 2,03 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,21 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Marek Jakubiak - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,12 proc. i Waldemar Witkowski - 0,11 proc.



Również w powiecie radomszczańskim wygrał obecny prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 55,68 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania. Drugie miejsce zajął Trzaskowski (22,16 proc.) a trzecie - Hołownia (11,00 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Bosak (5,81 proc.), Kosiniak-Kamysz (2,58 proc.), Biedroń (1,99 proc.), Żółtek (0,25 proc.), Jakubiak (0,16 proc.), Tanajno (0,16 proc.), Piotrowski (0,11 proc.) i Witkowski (0,10 proc.).

08:03 Koszalin

Rafał Trzaskowski w niedzielnym głosowaniu zdobył 43,50 proc. głosów w Koszalinie (Zachodniopomorskie), Andrzeja Dudę poparło w tym mieście 29,50 proc. wyborców - wynika z opublikowane przez PKW wyników wyborów z 94,34 proc. obwodów do głosowania. Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia (16,16 proc.) Krzysztof Bosak (5,16 proc.), Robert Biedroń (3,01 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (1,84 proc.), Stanisław Żółtek (0,26 proc.), Marek Jakubiak (0,18 proc.), Paweł Tanajno (0,17 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Mirosław Piotrowski (0,07 proc.).



Według danych ze 1005 na 1123 obwodów do głosowania (89,49 proc.) w województwie zachodniopomorskim Trzaskowski otrzymał 37,37 proc. poparcia, a Duda 35,71 procent. Hołownia uzyskał wynik 15,79 proc., następny był Krzysztof Bosak, na którego głos oddało 5,66 proc. wyborców, dalej Robert Biedroń - 2,64 proc. i Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,09 procent. Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. poparcia.



07:58 Dolny Śląsk

Andrzej Duda zanotował najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich w siedmiu dolnośląskich powiatach położonych na wschodzie i północy województwa - wynika z danych PKW ze wszystkich komisji obwodowych w tych powiatach.



W powiecie milickim Duda zdobył 48,25 proc., a Trzaskowski 28,40 proc.; w powiecie oleśnickim na urzędującego prezydenta głos oddało 40,81 proc. wyborców, a na Trzaskowskiego 31,60 proc. wyborców; w powiecie oławskim Dudę poparło 42,27 proc. wyborców, a Trzaskowskiego 31,81 procent.



W powiecie strzelińskim również triumfował urzędujący prezydent, którego poparło 50,39 proc. wyborców, na Trzaskowskiego głosowało tam 27,69 proc. biorących udział w niedzielnych wyborach.

W powiecie trzebnickim Duda uzyskał 43,58 proc. poparcia, a Trzaskowski 31,70 procent. Również powiat górowski dał zwycięstwo Dudzie - 50,04 proc. poparcia, gdy Trzaskowski zdobył tam 25,49 proc. głosów. Duda triumfował też w powiecie wołowskim, gdzie zdobył 46,14 proc. poparcia, Trzaskowskiego poparło tam 29,41 proc. wyborców.

Trzeci wynik we wszystkich tych powiatach uzyskał Szymon Hołownia.

07:54 Poranna rozmowa w RMF FM. Siemoniak: Brudna kampania nie ma sensu

Brudna kampania nie ma sensu. Na niej się więcej traci niż zyskuje. Zwłaszcza między pierwszą a drugą turą trzeba pozyskać zupełnie nowych ludzi - mówił w RMF FM wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. To nie jest czas na zagończyków - to jest czas na łagodnych polityków, którzy pokazują koncyliacyjną twarz - dodał gość Roberta Mazurka.

07:52 Okręg bialskopodlaski

W okręgu bialskopodlaskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda uzyskując 57,81 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 16,69 proc. głosów.



Protokół wyników głosowania w okręgu bialskopodlaskim - obejmującym powiaty bialski, łukowski, parczewski, radzyński oraz miasto Biała Podlaska - opublikowała Okręgowa Komisja Wyborcza w Białej Podlaskiej.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 11,93 proc. głosów, na czwartym Krzysztof Bosak - 8,02 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3,18 proc. a Robert Biedroń - 1,44 proc.



Frekwencja wyniosła 61,46 proc.



07:48 Stalowa Wola

Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w Stalowej Woli niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 51,63 proc.



Drugi w tym mieście był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 24,41 proc. wyborców.



Na trzecim miejscu jest Krzysztof Bosak - 9,81 proc., czwarty wynik uzyskał Szymon Hołownia - 9,77 proc., piąty Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,90 proc., a szósty Robert Biedroń - 1,73 proc.



Na pozostałych kandydatów głosowało: Stanisław Żółtek - 0,25 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,14 proc., Mirosław Piotrowski - 0,13 proc, Waldemar Witkowski - 0,08 proc.

07:42 Wielkopolska

W woj. wielkopolskim na Andrzeja Dudę zagłosowało 38,86 proc. wyborców, a na Rafała Trzaskowskiego 32,92 proc. - wynika z opublikowanych przez PKW danych po przeliczeniu wyników z 91,49 proc. obwodów.



Trzeci wynik w regionie osiągnął Szymon Hołownia, zdobywając 16,54 proc. głosów. Za nim plasują się: Krzysztof Bosak z 6,03 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz z 2,57 proc. i Robert Biedroń z 2,29 proc.



Pozostali kandydaci zdobyli odpowiednio: Stanisław Żółtek 0,22 proc., Waldemar Witkowski 0,18 proc., Marek Jakubiak 0,14 proc., Paweł Tanajno 0,14 proc. i Mirosław Piotrowski 0,10 proc. głosów.



Według danych PKW frekwencja w niedzielnych wyborach w Wielkopolsce wyniosła 58,50 proc.



07:40 Okręg chełmski

W okręgu chełmskim - jednym z czterech w woj. lubelskim - w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, uzyskując 55,62 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 20,26 proc. głosów.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 10,99 proc. głosów, a na czwartym Krzysztof Bosak - 7,16 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 3,32 proc., a Robert Biedroń - 1,75 proc.



Frekwencja wyniosła 57,32 proc.



07:34 Rzeszów

Według danych ze wszystkich obwodów głosowania w Rzeszowie niedzielne głosowanie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 40,44 proc. głosów.



Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 28,67 proc. wyborców.



Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza, na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 15,13 proc., czwarty wynik uzyskał Krzysztof Bosak - 10,02 proc., piąty Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,47 proc., a szósty Robert Biedroń - 2,26 proc.



Na pozostałych kandydatów głosowało: Stanisław Żółtek - 0,34 proc., Marek Jakubiak - 0,27 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Mirosław Piotrowski - 0,14 proc, Waldemar Witkowski - 0,13 proc.

07:32 Małopolska

Według danych z 81,93 obwodowych komisji wyborczych urzędujący prezydent Andrzej Duda wygrał w woj. małopolskim w niedzielnym głosowaniu zdobywając 52,18 proc. głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał tam 23,01 proc. poparcia.



Kolejni kandydaci uzyskali: Szymon Hołownia 11,33 proc., Krzysztof Bosak - 7,81 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,96 proc., a Robert Biedroń - 1,90 proc. Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.



W Krakowie wygrał Rafał Trzaskowski z 37,73 proc. poparcia - wynika po zliczeniu danych z 95,3 proc. komisji obwodowych. Na Andrzeja Dudę zagłosowało tam 32,20 proc., a Szymona Hołownię - 15,16 proc. głosujących.



07:30 Sieradz i powiat sieradzki

Niedzielne głosowanie w wyborach prezydenckich w Sieradzu (Łódzkie) wygrał Andrzej Duda z wynikiem 43,50 proc. głosów. Drugi był Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 30,87 proc. wyborców - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 13,74 proc., czwarty - Krzysztof Bosak 6,04 proc., piąty - Robert Biedroń 2,69 proc., szósty - Władysław Kosiniak-Kamysz 2,36 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,28 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Waldemar Witkowski - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,11 proc., Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Również w powiecie sieradzkim wygrał Andrzej Duda, na którego zagłosowało 56,44 proc. wyborców - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania. Drugie miejsce zajął Trzaskowski (20,07 proc.) a trzecie - Hołownia (11,31 proc.).



Kolejne miejsca zajęli: Bosak (6,02 proc.), Kosiniak-Kamysz (3,48 proc.), Biedroń (1,92 proc.), Żółtek (0,26 proc.), Jakubiak (0,16 proc.), Tanajno (0,12 proc.), Witkowski (0,11 proc.) i Piotrowski (0,10 proc.).

07:26 Ponad 85 proc. poparcia dla Dudy w gminach Godziszów i Chrzanów w woj. lubelskim

Ponad 85 proc. głosów uzyskał Andrzej Duda w pierwszej turze wyborów prezydenckich w sąsiadujących gminach Godziszów i Chrzanów w powiecie janowskim (Lubelskie). Na drugim miejscu w tych gminach uplasował się Krzysztof Bosak.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na stronie internetowej wyniki ze wszystkich obwodów głosowania w powiecie janowskim.

W gminie Godziszów spośród 3523 głosów oddanych na wszystkich kandydatów 3021 głosów otrzymał Andrzej Duda, co daje mu 85,75 proc. poparcia.

Na drugim miejscu z wynikiem 6,84 proc. głosów uplasował się Krzysztof Bosak. Trzeci jest Szymon Hołownia, który uzyskał 2,61 proc. głosów, a czwarty Władysław Kosiniak-Kamysz, z wynikiem 1,76 proc. Na piątym miejscu jest Rafał Trzaskowski - 1,59 proc. Pozostali kandydaci otrzymali poparcie poniżej 1 proc.

Frekwencja w gminie Godziszów wyniosła 75,21 proc.

W gminie Chrzanów na wszystkich kandydatów oddanych zostało 1740 głosów, z tego 1495 otrzymał Andrzej Duda, co daje mu 85,92 proc. poparcia. Krzysztof Bosak otrzymał tu 6,61 proc. głosów.

Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia, który uzyskał 2,87 proc. głosów, a na czwartym Rafał Trzaskowski, z wynikiem 1,95 proc. Piąte miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, który otrzymał 1,9 proc. głosów. Pozostali kandydaci uzyskali poparcie poniżej 1 proc.

Frekwencja w gminie Chrzanów wyniosła 73,36 proc.

W całym powiecie janowskim Andrzej Duda otrzymał 75,04 proc. głosów. Na drugim miejscu jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 8,01 proc., na trzecim Krzysztof Bosak - 7,14 proc., na czwartym Szymon Hołownia - 5,39 proc. Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał 2,42 proc. głosów, a Robert Biedroń - 1,07 proc.

Frekwencja w powiecie janowskim wyniosła 65,88 proc.

07:22 Okręg gorzowski

Zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich w okręgu gorzowskim został Rafał Trzaskowski, drugi wynik uzyskał Andrzej Duda, a trzeci Szymon Hołownia - poinformował PAP przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 13, Komisarz Wyborczy w Gorzowie Robert Mokrzecki.



W okręgu wyborczym nr 13, obejmującym powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński i miasto na prawach powiatu Gorzów Wielkopolski, Trzaskowski otrzymał 38,07 proc., Duda - 34,10 proc., a Hołownia - 16,54 procent.



Pozostali kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,28 proc., Robert Biedroń - 2,22 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,07 proc., Stanisław Żółtek - 0,20 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Marek Jakubiak - 0,14 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,08 procent.



07:20 Warszawa

Według podanych przez PKW danych z 62 proc. komisji obwodowych w Warszawie w niedzielnym głosowaniu Rafał Trzaskowski zdobył 46,90 proc. poparcia, a Andrzej Duda - 27,51 proc.



Pozostali kandydaci w stolicy uzyskali: Szymon Hołownia 13,56 proc., Krzysztof Bosak - 5,56 proc., Robert Biedroń - 3,49 proc., a Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,79 procent.

Pozostali kandydaci uzyskali 0,3 lub mniej proc. głosów.

07:19 Sopot

W Sopocie niedzielne wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 52,83 proc. Drugi jest Andrzej Duda z poparciem 23,44 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 13,63 proc. Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 4,83 proc., Robert Biedroń - 2,83 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,51 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,28 proc., Waldemar Witkowski - 0,21 proc., Paweł Tanajno - 0,17 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.

07:18 Powiat legnicki

Andrzej Duda uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich w powiecie legnickim (Dolnośląskie). Urzędujący prezydent otrzymał 48,72 proc. głosów, zaś Rafał Trzaskowski 28,20 proc.



Według danych PKW ze wszystkich obwodowych komisji wyborczy w powiedzie legnickim na Dudę zagłosowało 12 tys. 585 wyborców, a na Trzaskowskiego 7 tys. 286.



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów ze wszystkich komisji obwodowych w powiecie legnickim uzyskali: Szymon Hołownia 11,66 proc. (3 tys. 12) Krzysztof Bosak - 6,68 proc. (1 tys. 726 głosów), Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,26 proc. (583 głosów), Robert Biedroń - 1,82 proc. (470 głosów).



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.

07:16 Woj. zachodniopomorskie

Z danych PKW z blisko 89,5 proc. obwodowych komisji wyborczych w Zachodniopomorskiem wynika, że Rafał Trzaskowski uzyskał w niedzielnym głosowaniu 37,37 proc. głosów, a Andrzej Duda 35,71 proc.



Na trzecim miejscu w woj. zachodniopomorskim znalazł się Szymon Hołownia z wynikiem 15,79 proc., następny był Krzysztof Bosak, na którego głos oddało 5,66 proc. wyborców, dalej Robert Biedroń - 2,64 proc. i Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,09 proc.



Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu 0,3 proc. poparcia.

07:13 Jelenia Góra

Rafał Trzaskowski zdobył w niedzielnym głosowaniu w Jeleniej Górze 45,46 proc. głosów, a urzędujący prezydent Andrzej Duda 31,03 proc. głosów.



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów ze wszystkich komisji obwodowych w Jeleniej Górze uzyskali: Szymon Hołownia 13,39 proc., Krzysztof Bosak - 5,01 proc., Robert Biedroń - 2,79 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,53 procent.



W powiecie jeleniogórskim również najlepszy wyniki zanotował Trzaskowski, na którego głos oddało 42,35 proc. wyborców, na Dudę zagłosowało tu 31,44 procent. Trzeci wynik zanotował Hołownia z poparciem 16,44 procent.

07:12 Woj. pomorskie

W Pomorskiem według danych z 73,01 proc. obwodów niedzielne wybory prezydenckie wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,39 proc. Drugi jest Andrzej Duda z poparciem 36,15 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 15,93 proc. Kolejni kandydaci mają następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,23 proc., Robert Biedroń - 2,49 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,06 proc.



Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,22 proc., Marek Jakubiak - 0,15 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,11 proc.(

07:10 Mazowsze

Według podanych przez PKW danych z 84,51 proc. komisji obwodowych na Mazowszu w niedzielnym głosowaniu Andrzej Duda zdobył 45,36 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 30,55 proc.

.

Pozostali kandydaci uzyskali: Szymon Hołownia 12,09 proc., Krzysztof Bosak - 6,43 proc. głosów, Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,46 proc., a Robert Biedroń - 2,24 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.



07:08 Słupsk

Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów zwyciężył w Słupsku (Pomorskie), zdobywając 43 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparło 32,58 proc. wyborców. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z wynikiem 12,29 proc. poparcia.



Według opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów w Słupsku kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak (5,66 proc.), Robert Biedroń (3,75 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,06 proc.), Stanisław Żółtek (0,18 proc.), Marek Jakubiak (0,15 proc.), Waldemar Witkowski (0,14 proc.), Paweł Tanajno (0,11 proc.), Mirosław Piotrowski (0,09 proc.).



W Słupsku frekwencja wyborcza wyniosła 63,07 proc.



W dwóch okręgach pomorskich - słupskim i gdańskim - PKW opublikowała dane z 1020 na 1397 obwodów do głosowania (73,01 proc.). Trzaskowski otrzymał 36,39 proc. poparcia (271 586 głosów), Duda 36,15 proc. (269 818 głosów), Hołownia 15,93 proc. (118 924 głosów). Na kolejnych miejscach znaleźli się: Bosak 6,23 proc., Biedroń 2,49 proc., Kosiniak-Kamysz 2,06 proc. Pozostali kandydaci uzyskali wynik poniżej 1 proc.



07:06 Woj. łódzkie

Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda wygrywa w niedzielnym głosowaniu w województwie łódzkim. Według danych PKW z prawie 89 proc. obwodów dotychczasowego prezydenta poparło 48,37 proc. W Łodzi wygrał Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowało 43,27 proc. wyborców.



Według opublikowanych przez PKW wyników z prawie 89 proc. obwodów głosowania w Łódzkiem, drugie miejsce zajmuje Rafał Trzaskowski, z wynikiem 27,17 proc., a trzecie Szymon Hołownia - 12,68 proc.



Kolejne miejsca zajmują: Krzysztof Bosak (6,21 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,59 proc.) i Robert Biedroń (2,21 proc.).



Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio: Stanisław Żółtek - 0,23 proc., Marek Jakubiak - 0,17 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,10 proc.



Z kolei w Łodzi - według danych z 80,5 proc. obwodów głosowania - zwycięża Trzaskowski, którego popiera 43,27 proc. wyborców, drugi jest urzędujący prezydent Duda - 30,77 proc., a trzeci Hołownia z wynikiem 14,59 proc.



Kolejne miejsca zajmują: Krzysztof Bosak (5,65 proc.), Robert Biedroń (3,21 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (1,67 proc.).



Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio: Stanisław Żółtek - 0,25 proc., Paweł Tanajno - 0,18 proc., Waldemar Witkowski - 0,18, Marek Jakubiak - 0,16 proc. i Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.

07:05 Woj. dolnośląskie

Według danych PKW z niemal 85 proc. komisji obwodowych na Dolnym Śląsku w niedzielnym głosowaniu Andrzej Duda zdobył 37,93 proc. poparcia, a Rafał Trzaskowski 36,08 proc.



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów z niemal 85 proc. komisji obwodowych w woj. dolnośląskim uzyskali: Szymon Hołownia 14,09 proc. (169 tys. 437) Krzysztof Bosak - 6,47 proc. głosów (77 tys. 834), Robert Biedroń - 2,64 proc. (31 tys. 782 głosów) Władysław Kosiniak-Kamysz - 1,94 proc. (23 tys. 389 głosów).



Pozostali kandydaci uzyskali poniżej 0,3 proc głosów.



07:03 Woj. warmińsko-mazurskie

Według danych z 93,99 proc. obwodów głosowania w województwie warmińsko-mazurskim I turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda, uzyskując 40,75 proc. poparcia; drugi jest Rafał Trzaskowski - z poparciem 32,63 proc.



Na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia- 14,66 proc. a na czwartym Krzysztof Bosak - 6,5 proc.. Na dalszych miejscach Władysław Kosianiak -Kamysz - 2,5 proc. poparcia oraz Robert Biedroń - 2,18 proc. głosów wyborców.

07:01 Woj. kujawsko-pomorskie

Według danych z 98,91 obwodowych komisji wyborczych w niedzielnym głosowaniu w województwie kujawsko-pomorskim zwyciężył Andrzej Duda z poparciem 39,50 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski - 33,56 proc.

PKW podała dane z 1635 na 1653 obwodów głosowania w województwie.



Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia - 15,52 proc., Krzysztof Bosak - 5,89, Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,52 proc. i Robert Biedroń - 2,32 proc. głosów.



06:57 Podkarpacie

Według danych z ponad 91 proc. obwodów do głosowania w woj. podkarpackim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał 61,69 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski, który uzyskał poparcie 15,38 proc. głosujących. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia - 9,33 proc. Z kolei Krzysztof Bosak zajmuje czwarte miejsce z wynikiem 9,00 proc. Natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 2,59 proc. głosów, a Robert Biedroń 1,32 proc.

06:55 Obwód kwidzyński

W obwodzie kwidzyńskim (Pomorskie) niedzielne wybory prezydenckie wygrał prezydent Andrzej Duda z wynikiem 40,53 proc. Drugi jest Rafał Trzaskowski z poparciem 33,47 proc. - podała Państwowa Komisja Wyborcza.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia - 13,99 proc. Kolejni kandydaci uzyskali następujące wyniki: Krzysztof Bosak - 6,78 proc., Robert Biedroń - 2,42 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,09 proc.

Poparcie pozostałych kandydatów wyniosło: Stanisław Żółtek - 0,19 proc., Marek Jakubiak - 0,16 proc., Paweł Tanajno - 0,15 proc., Waldemar Witkowski - 0,13 proc., Mirosław Piotrowski - 0,09 proc.



06:42 Woj. lubelskie

Według danych z ponad 88 proc. obwodów głosowania w woj. lubelskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich zwyciężył Andrzej Duda, który uzyskał 59,43 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasował się Rafał Trzaskowski z poparciem 17,02 proc.



Na trzecim miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 9,96 proc., a za nim Krzysztof Bosak z poparciem na poziomie 7,99 proc.



Władysław Kosiniak-Kamysz zdobył 3,22 proc. głosów, a Robert Biedroń 1,51 proc.

06:31 Czechy

Pierwszą turę polskich wyborów prezydenckich w stolicy Czech wygrał Rafał Trzaskowski przed Szymonem Hołownią, Robertem Biedroniem i obecnym prezydentem Andrzejem Dudą.



W Czechach utworzono dwa obwody głosowania: w konsulatach w Ostrawie i Pradze. W stolicy, według protokołu przyjętego przez PKW, najwięcej głosów - 892 uzyskał Trzaskowski. Wyprzedził Hołownię, na którego zagłosowało 255 wyborców oraz Biedronia z poparciem 192 głosów. Na urzędującego prezydenta oddano 164 głosy. Łącznie w Pradze oddano 1625 ważnych głosów. Frekwencja wyniosła 88,32 proc.



W Ostrawie oddano 409 ważnych głosów. Najwięcej głosów - 191 uzyskał Rafał Trzaskowski; urzędujący prezydent dostał 100 głosów. Na Hołownię zagłosowało 66 wyborców. Frekwencja w Ostrawie wyniosła 89,3 procent.



06:27 USA

Polonia w Stanach Zjednoczonych głosowała w pierwszej turze wyborów prezydenckich w większości za Andrzejem Dudą. Przy wysokiej na ogół frekwencji opowiedziało się za nim łącznie 13 237 osób, podczas gdy za jego najgroźniejszym rywalem Rafałem Trzaskowskim 9046.



W Ameryce wybory miały miejsce w sobotę. Rozgrywka w pięciu okręgach wyborczych odbywała się głównie między urzędującym prezydentem Polski a prezydentem Warszawy. Duda wygrał w największych skupiskach elektoratu polonijnego, w okręgach podlegających konsulatom generalnym w Nowym Jorku i Chicago. Zwycięzcą w zlokalizowanych w Los Angeles, Waszyngtonie i Houston okazał się Trzaskowski.

06:21 Toruń

Rafał Trzaskowski wygrał w niedzielnym głosowaniu w wyborach prezydenckich w Toruniu. Zdobył 42,15 proc. głosów. Andrzeja Dudę poparło 30,80 proc. głosujących w tym mieście. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 15,23 proc. poparcia - podała PKW.



Według opublikowanych przez PKW wyników głosowania z Torunia kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak 6,53 proc., Robert Biedroń 2,90 i Władysław Kosiniak-Kamysz 1,66 proc.



Pozostali kandydaci uzyskali odpowiednio: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Paweł Tanajno (0,14 proc.), Waldemar Witkowski (0,13 proc.), Marek Jakubiak (0,13 proc.) i Mirosław Piotrowski 0,09.



06:18 Okręg toruński

Andrzej Duda zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenckich w toruńskim okręgu wyborczym - jednym z trzech w woj. kujawsko-pomorskim. Zdobył 38,55 proc. głosów. Rafała Trzaskowskiego poparło 34,37 proc. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 15,20 proc. poparcia.



Według opublikowanego przez Okręgową Komisję Wyborczą w Toruniu protokołu wyników głosowania, kolejne miejsca zajęli: Krzysztof Bosak 6,42 proc, Władysław Kosiniak-Kamysz 2,40 i Robert Biedroń 2,36.



Frekwencja wyniosła 61,5 proc. Okręg toruński obejmuje powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, toruński, wąbrzeski; miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń.



06:16 Okręg częstochowski

W okręgu częstochowskim w I turze wyborów prezydenckich najwyższe poparcie uzyskał urzędujący prezydent Andrzej Duda, na którego zagłosowało 45,01 proc. wyborców. Drugi był Rafał Trzaskowski - 28,83 proc. - wynika z danych Okręgowej Komisji Wyborczej.



Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (14,56 proc.), Krzysztof Bosak (6,22 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (2,46 proc.) i Robert Biedroń (2,16 proc.).



Na kolejnych miejscach są: Stanisław Żółtek (0,23 proc.), Paweł Tanajno (0,16 proc.), Marek Jakubiak (0,16 proc.), Waldemar Witkowski (0,12 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,11 proc.).

Frekwencja w okręgu częstochowskim - jednym z trzech z woj. śląskim - wyniosła 64,26 proc.



Okręg częstochowski obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto na prawach powiatu Częstochowa.

06:11 Dane PKW z 87,16 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 87,16 proc. obwodów głosowania. Andrzej Duda ma w nich 45,24 proc. głosów (7 mln 246 tys. 743), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4 mln 632 tys. 734 głosów). Trzeci jest Szymon Hołownia z 13,69 proc. głosów (2 mln 192 tys. 185).



Pozostali kandydaci, według danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów komisji obwodowych uzyskali: Krzysztof Bosak - 6,79 proc. głosów (1 mln 86 tys. 905), Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,46 proc. (393 tys. 526 głosów), Robert Biedroń - 2,12 proc. (340 tys. 147 głosów).



Pozostali kandydaci mają poniżej 0,3 proc głosów.

05:55 Dane PKW z 82,2 proc. obwodów

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z 82,2 proc. obwodów głosowania. Andrzej Duda ma w nich 45,73 proc. głosów (6 mln 833 tys. 656), a Rafał Trzaskowski 28,51 proc. (4 mln 260 tys. 611 głosów). Trzeci jest Szymon Hołownia z 13,6 proc. głosów (2 mln 31 tys. 855).



Pozostali kandydaci według tych cząstkowych nieoficjalnych danych ze zweryfikowanych elektronicznie protokołów komisji obwodowych uzyskali: Krzysztof Bosak 6,8 proc. głosów (1 mln 16 tys. 186), Władysław Kosiniak-Kamysz 2,48 proc. (370 tys. 457 głosów) a Robert Biedroń 2,11 proc. (314 tys. 671 głosów).



Pozostali mają poniżej 0,3 proc głosów.



05:52 Wyniki wyborów na statkach

Z protokołów wszystkich obwodów na statkach morskich i platformach, które spłynęły do PKW wynika, że wygrał na nich Rafał Trzaskowski (38 proc. - 140 ważnie oddanych głosów) przed Krzysztofem Bosakiem (19,5 proc. 72 głosy), i Szymonem Hołownią (17,6 proc. - 65 głosów). Najlepszy w sondażu powyborczym prezydent Andrzej Duda na statkach był jest czwarty - (13,6 proc. i 50 głosów).



Frekwencja w tych obwodach wyniosła 97,36 proc., z 379 uprawnionych głosowało 369 osób.

05:40 Sondaże dotyczące II tury

Pierwsze sondaże dot. wyborczej dogrywki wskazują na niewielką przewagę obecnego gospodarza Pałacu Prezydenckiego.

W sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24, zrealizowanym już po ogłoszeniu sondażowych wyników pierwszej tury, 45,4 procent respondentów stwierdziło, że w II turze oddałoby głos na Andrzeja Dudę, z kolei poparcie dla Rafała Trzaskowskiego zadeklarowało 44,7 procent ankietowanych.

Aż 9,9 procent pytanych udzieliło natomiast odpowiedzi: "Nie wiem/Trudno powiedzieć/Jeszcze nie zdecydowałem".

Na przewagę urzędującego prezydenta wskazuje również sondaż Indicator dla TVP Info, który nie uwzględnia jednak wyborców jeszcze niezdecydowanych.

Z tego badania wynika, że w drugiej turze głosowania Andrzej Duda może liczyć na poparcie 50,9 procent Polaków, a Rafał Trzaskowski - na głosy 49,1 procent wyborców.

05:30 Wyniki late poll z 90 proc. komisji

Według wyników late poll Ipsos z 90 proc. komisji Andrzej Duda uzyskał 42,9 proc. głosów, Rafał Trzaskowski 30,3 proc., a Szymon Hołownia 14 proc. Czwarty wynik uzyskał kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak - 6,9 proc., piąte miejsce kandydat Koalicji Polskiej PSL-Kukiz15 Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,5 proc., a szóste kandydat Lewicy Robert Biedroń - 2,3 proc.

Na kolejnych miejscach są Waldemar Witkowski (0,3 proc.), Stanisław Żółtek (0,3 proc.), Marek Jakubiak (0,2 proc.), Paweł Tanajno (0,2 proc.) i Mirosław Piotrowski (0,1 proc.).

