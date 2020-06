"Kiedy słyszę, że w lipcu 2015 r. Rafał Trzaskowski mówił w jednym z wywiadów, że obawia się naszego dojścia do władzy, ponieważ będzie to oznaczało zagrożenie dla wielkiej modernizacji Polski, to mogę się jedynie uśmiechnąć i powiedzieć: podniesienie wieku emerytalnego nie było żadną modernizacją kraju, tak samo, jak zniszczenie przemysłu stoczniowego nie było modernizacją" – stwierdził w wywiadzie dla tygodnika “Sieci” prezydent Andrzej Duda. Jak ocenił, prezydent Warszawy "ma bagaż udziału w fatalnych rządach PO-PSL".

Andrzej Duda i Beata Szydło //Łukasz Gągulski /PAP

