Już 18 maja pójdziemy do urn, by wziąć udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich. By otrzymać kartę wyborczą, musimy potwierdzić swoją tożsamość - np. wyciągając z portfela dowód osobisty. Ministerstwo cyfryzacji sugeruje jednak, by użyć do tego nowej funkcji aplikacji mObywatel.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już 18 maja (zdj. ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki wspólnie z Krajowym Biurem Wyborczym przygotowały na wybory prezydenckie metodę weryfikacji kryptograficznej. Aby potwierdzić tożsamość mDowodem, konieczna będzie aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji. Usługa Wybory jest dostępna w aplikacji mObywatel od 2023 r. Pozwala m.in. na sprawdzenie informacji o terminie i rodzaju zbliżających się wyborów. Użytkownik może także sprawdzić swoje miejsce głosowania. Jak będzie można przy użyciu mObywatela potwierdzić swoją tożsamość w lokalu wyborczym? Wyborca musi zeskanować kod QR, który pokaże mu członek komisji wyborczej. By skorzystać z tej opcji, konieczne jest posiadanie mDowodu. Weryfikacja tożsamości w lokalu wyborczym, realizowana za pomocą metody kryptograficznej, jest najbezpieczniejsza - zapewnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Członkowie komisji wyborczych zostaną przeszkoleni w zakresie weryfikacji tożsamości aplikacją mObywatel. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeżeli konieczna będzie druga tura, do urn pójdziemy także 1 czerwca.