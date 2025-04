Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego i jej zwolennicy mają bez wątpienia powód do radości. W najnowszym sondażu pracowni United Surveys Prawo i Sprawiedliwość wyprzedza Koalicję Obywatelską.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Wojciech Olkuśnik / East News

Chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało w badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski 29,6 proc. badanych. W porównaniu do sondażu z początku kwietnia poparcie dla formacji Jarosława Kaczyńskiego wzrosło o 0,8 pkt proc.

Drugi wynik uzyskała w sondażu Koalicja Obywatelska. Chce na nią głosować 28,6 proc. badanych - o 6,3 pkt proc. mniej niż kilka tygodni temu.

13,9 proc. to sondażowe poparcie dla Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena zanotowała spadek o 2,5 pkt proc.

Z badania wynika, że do Sejmu weszłaby jeszcze Trzecia Droga z wynikiem 8,1 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.) oraz Lewica (7,9 proc., wzrost o 2,9 pkt proc.).



8,4 proc. ankietowanych jeszcze nie wie, na kogo zagłosować.



Ilu Polaków poszłoby do urn, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę? Sondażowa frekwencja to 56,9 proc.

Czy wynik sondażu partyjnego może mieć związek z wchodzącą w decydującą fazę kampanią prezydencką? Widać, że jak Rafał Trzaskowski zaczyna tracić i Karol Nawrocki zmniejsza do niego dystans, to pociąga to również za sobą notowania Platformy Obywatelskiej. To w końcu faworyt Platformy, a nie całej rządowej koalicji - ocenił w rozmowie z WP politolog dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego. Warto przypomnieć, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się już 18 maja.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 17-19 kwietnia 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.