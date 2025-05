Osoby niepełnosprawne oraz seniorzy mogą skorzystać z dodatkowych uprawnień, mających na celu ułatwienie im udziału w wyborach prezydenckich. Dostępne opcje, takie jak głosowanie korespondencyjne czy bezpłatny transport do lokali wyborczych, są odpowiedzią na potrzeby osób, które mogą napotkać trudności z dotarciem do miejsc głosowania. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 18 maja.

Osoby niepełnosprawne oraz seniorzy, którzy ukończyli 60 lat najpóźniej w dniu wyborów, mają możliwość oddania głosu korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej formy głosowania, należy złożyć wniosek najpóźniej na 13 dni przed wyborami, czyli do 5 maja 2025 r. Wniosek można przesłać na trzy sposoby:

przez internet, korzystając z profilu zaufanego,

osobiście, w siedzibie komisarza wyborczego,

wysyłając go pocztą.

Warto zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne powinny dołączyć do wniosku skan lub kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą również poprosić o dołączenie do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a. Pakiet wyborczy zostanie wysłany pocztą nie później niż sześć dni przed dniem wyborów.

Bezpłatny transport na wybory

Seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i z powrotem. Taką potrzebę również należy zgłosić w odpowiednim urzędzie gminy najpóźniej na 13 dni przed wyborami, czyli do 5 maja 2025 r.

Transport zapewniają władze właściwej gminy, a przejazd możliwy jest z miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek o transport można złożyć na trzy sposoby: przez internet, telefonicznie lub osobiście w urzędzie gminy. Jest to ważna inicjatywa, mająca na celu zapewnienie wszystkim uprawnionym możliwości udziału w wyborach, niezależnie od ich stanu zdrowia czy wieku.