18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W przeciwieństwie do wyborów samorządowych czy parlamentarnych naszym zadaniem będzie zaznaczenie tylko jednego pola – tego, przy którym znajdzie się nazwisko naszego kandydata. W tym artykule odpowiadamy na pytanie, ile kart do głosowania dostaniemy, gdy przyjdziemy do lokalu wyborczego.

Wybory 2025. Ile kart do głosowania dostaną wyborcy w wyborach prezydenckich? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock W przypadku wyborów prezydenckich sprawa jest niezwykle prosta - dostajemy tylko jedną kartę do głosowania na każdy etap elekcji. 18 maja, gdy pojawimy się przy urnach, członkowie komisji wyborczej wręczą nam jedną kartkę, na której znajdzie się lista nazwisk 13 kandydatów. Prawdziwa karta musi zawierać pieczęć obwodowej i Państwowej Komisji Wyborczej. Naszym zadaniem będzie postawienie znaku "X" w kwadratowym polu obok nazwiska naszego kandydata. Jeśli zrobimy to w dwóch polach na raz albo popiszemy kartę jakkolwiek, nasz głos będzie nieważny. Analogicznie sytuacja będzie wyglądała w ewentualnej drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbędzie się, jeśli w pierwszej turze żaden kandydat nie osiągnie ponad 50 proc. ważnych głosów. Wówczas również otrzymamy jedną kartę do głosowania, tyle że będą na niej już tylko dwa nazwiska. Instrukcja wypełnienia jest taka sama jak powyżej. Ewentualna druga tura tegorocznych wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Przykładową kartę do głosowania dla pierwszej tury wyborów prezydenckich wraz z instrukcją wypełnienia znajdziecie: TUTAJ . Głosowanie korespondencyjne Część osób jest uprawniona do głosowania korespondencyjnego. Ci ludzie także otrzymają tylko jedną kartę do głosowania, wraz z kopertą zwrotną i instrukcją wypełnienia. Jeśli konieczna będzie druga tura, Państwowa Komisja Wyborcza prześle im kolejną kartę pocztą. Uprawnieni do głosowania / Maciej Zieliński / PAP