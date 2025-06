13:12

Prezydent Andrzej Duda przekazał w poniedziałek dziennikarzom w Wilnie, że ma nadzieję we wtorek wieczorem, bezpośrednio po powrocie z wizyty na Litwie, spotkać się z prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Zwycięstwo Nawrockiego określił jako "bezdyskusyjnie jednoznaczne".

13:04

O godzinie 20 premier Donald Tusk ma wygłosić orędzie w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym. Informację potwierdzili dziennikarze RMF FM. Do tej pory premier nie pogratulował Karolowi Nawrockiemu po jego zwycięstwie w wyborach.



12:09

Brytyjskie media, które w poniedziałek omawiają wyniki wyborów prezydenckich w Polsce, zwracają uwagę m.in. na sympatię Karola Nawrockiego do prezydenta USA Donalda Trumpa. Według BBC Nawrocki będzie blokować unijną agendę rządu Donalda Tuska, a "Times" napisał o "możliwym zwrocie ku nacjonalizmowi".

Dziennik "Telegraph" przypomniał, że w trakcie kampanii wyborczej Nawrocki odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie spotkał się m.in. z Trumpem. Przywołano też udział minister bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem w konferencji środowisk konserwatywnych CPAC (Conservative Political Action Conference) w Jasionce koło Rzeszowa. Podczas spotkania, które odbyło się 27 maja amerykańska polityk udzieliła poparcia Nawrockiemu. Gazeta podkreśliła, że obecna administracja USA utrzymuje dobre stosunki również z odchodzącym prezydentem Andrzejem Dudą.

11:52

Obecny prezydent Polski zabrał głos w sprawie wyboru Karola Nawrockiego na jego następcę. "Cieszę się z tego" - powiedział Andrzej Duda. Podczas konferencji prasowej został on zapytany również o to, jak teraz mogą wyglądać relacje z rządem. Jego zdaniem, "to będą decyzje przyszłego prezydenta, ale również rządu, czy będzie chciał współpracować z prezydentem".

11:50

Rafał Trzaskowski podziękował za każdy oddany na niego głos. "Przepraszam za to, że nie zwyciężyliśmy wspólnie" - dodał. Pogratulował również Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich, podkreślając, że ta wygrana "zobowiązuje, zwłaszcza w tak trudnych czasach".

11:47

Wynik wyborów prezydenckich w Polsce to zapowiedź "trudnej koabitacji" Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska i groźba "paraliżu systemu politycznego" - twierdzą włoskie media. Jak zaznaczają gazety, wybory potwierdziły głębokie podziały w społeczeństwie.

11:40

Taki jest efekt polityki półśrodków i upodabniania się do skrajnej prawicy - oceniła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (Lewica), odnosząc się do wyniku wyborów prezydenckich, które wygrał Karol Nawrocki. Dość blokowania zmian; czas spełnić obietnice z 2023 r. - dodała.

11:36

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte pogratulował Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich w Polsce, zapewniając, że będzie z nim współpracował, aby Sojusz Północnoatlantycki był "jeszcze silniejszy".

11:34

Dotychczasowa zgoda rządu Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie pomocy Ukrainie stoi pod znakiem zapytania po niedzielnym zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich - skomentował w poniedziałek hiszpański dziennik "ABC".



11:25

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda pogratulował w poniedziałek Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Podkreślił, że wierzy w kontynuację partnerstwa obu krajów w kwestiach strategicznych.

11:17

Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce to także sukces prezydenta USA Donalda Trumpa i jego ruchu MAGA (Make America Great Again - Uczynić Amerykę znowu wielką) - ocenił Bloomberg.

11:09

Po tym, co się stało potrzebna jest jak najszybsza rekonstrukcja rządu - mówią członkowie koalicji rządzącej.

Czy jeszcze w tym tygodniu trzeba spodziewać się głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska? Takiego scenariusza nie wykluczają politycy koalicji.

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus uważa, że takie głosowanie w zaistniałej sytuacji jest potrzebne. Uważam, że to jest słuszna decyzja. Mam nadzieję, że to wotum zaufania zostanie przyznane - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM.

Z kolei posłanka PSL-u Urszula Pasławska mówi wprost, że renegocjacja umowy koalicyjnej może zawierać zmianę na stanowisku szefa rządu.

Nie jest to rząd jednego człowieka, jest to rząd partii koalicyjnych, w związku z tym jesteśmy otwarci, przygotowani do tej dyskusji i ona jest dzisiaj bardzo potrzebna. Rekonstrukcja rządu jest dzisiaj bardzo potrzebna - dodaje.

11:04

Polska potrzebuje prezydenta, który stanie po stronie rozwoju, integracji europejskiej - stwierdził prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Liczymy na jasną deklarację poparcia dla obecności Polski w UE; silna, zreformowana UE to gwarancja rozwoju gospodarczego kraju - zaznaczył.

11:00

Komentatorzy największych niemieckich gazet są zgodni w ocenie, że zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich jest ciosem dla rządu Donalda Tuska, mocno ograniczającym mu pole manewru.

"Sueddeutsche Zeitung" podkreśla, że popierany przez PiS Nawrocki wygrał o włos, mimo licznych skandali, z prezydentem Warszawy i kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim. Rząd Tuska czekają trudne czasy - komentuje.

10:58

Niezależny rosyjski portal Nowaja Gazieta. Jewropa (NEJ) ocenia, że wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce oznacza, że "w kraju przedłuży się konfrontacja liberalnego rządu i konserwatywnego prezydenta".

10:55

Prezydent Wołodymyr Zełenski pogratulował Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta i oświadczył, że Ukraina liczy na owocną współpracę w Polską, a on sam na osobiste współdziałanie z nową głową sąsiedniego państwa.

10:42

Polacy wybierając na prezydenta Karola Nawrockiego postawili na człowieka prezydenta USA Donalda Trumpa; będzie to miało wpływ na przyszłość Europy i Ukrainy - oceniają media w Danii i Szwecji.

10:39

Sławomir Mentzen zwrócił się do Karola Nawrockiego. "Myślę, że będzie Pan pamiętał, że wygrał Pan dzięki milionom głosów ludzi, którzy nie głosowali na Pana w I turze, którzy zagłosowali na Pana przeciwko Trzaskowskiemu, którzy zagłosowali na Pana pomimo tego, że był Pan popierany przez PiS. Udało się Panu przekonać moich wyborców bardzo konkretnymi deklaracjami, podpisanymi u mnie w Toruniu" - napisał polityk Konfederacji.

10:32

Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich czeskie media przewidują problemy dla rządu Donalda Tuska i możliwy powrót Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Portale informacyjne przybliżają sylwetkę triumfatora niedzielnego głosowania.

10:17

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich może oznaczać zmianę w silnych relacjach Polski z Ukrainą i przejście na warunkową pomoc dla kraju, który odpiera inwazję Rosji - napisała w poniedziałek agencja AP komentując wyniki drugiej tury wyborów prezydenta RP.

10:08

"We wczorajszych wyborach prezydenckich zwyciężył Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. głosów. Rynek już zareagował na tę wiadomość osłabieniem złotego i wydaje się prawdopodobne, że korektą zareaguje warszawska giełda oraz rynek stopy procentowej po rozpoczęciu sesji" - wskazali ekonomiści Santandera.

Jak zauważyli, wybór prezydenta z opozycji oznacza ryzyko mniejszej stabilności politycznej oraz bardziej ekspansywnej polityki fiskalnej w okresie najbliższych dwóch lat do wyborów parlamentarnych w 2027 r.

Ekonomiści przypomnieli, że prezydent nie tylko ma prawo weta wobec ustaw przyjmowanych przez parlament, ale również powołuje osoby zajmujące kluczowe stanowiska w wybranych instytucjach państwowych, m.in. wybiera trzech członków Rady Polityki Pieniężnej oraz wskazuje kandydata na prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Pierwszą nominację do RPP będzie miał okazję zgłosić już w tym roku, w związku z wygaśnięciem kadencji Cezarego Kochalskiego w grudniu. Kadencje pozostałych członków RPP oraz prezesa NBP wygasają w 2028 r.

"W naszej opinii, wygrana Karola Nawrockiego może ponownie zmniejszyć skłonność RPP pod przewodnictwem Adama Glapińskiego do obniżania stóp procentowych w najbliższych miesiącach" - wskazali eksperci Santandera.

10:00

O to, by przyniósł Polsce pokój, nie zemstę - zaapelował w poniedziałek do Karola Nawrockiego marszałek Sejmu Szymon Hołownia, gratulując mu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że "trudno żyć w kraju z takimi podziałami".

09:59

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce to przestroga dla Europy, która nie słucha głosu wyborców - oświadczył w poniedziałek współprzewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w PE Patryk Jaki.

09:58

Wicepremier Włoch, lider prawicowej Ligi Matteo Salvini napisał na platformie X w poniedziałek, że wynik wyborów prezydenckich w Polsce to "doskonałe wiadomości". Złożył gratulacje i życzenia Karolowi Nawrockiemu.



09:57

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen oświadczyła na platformie X, że wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce jest dobrą wiadomością wobec autorytarnej, jej zdaniem, polityki prowadzonej przez Komisję Europejską.

09:29

Prezydent Niemiec Frank Walter Steinmeier pogratulował w poniedziałek Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta RP. W oświadczeniu zapewnił, że zależy mu na przyjaźni niemiecko-polskiej, i wyraził nadzieję, że wraz z Nawrockim przyczynią się do jej rozwoju.

09:23

Zdaniem austriackiego dziennika "Die Presse" zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich jest "udanym odwetem" PiS po przegranych wyborach parlamentarnych. Jako nowy szef państwa Nawrocki może skierować Polskę na antyunijny kurs i torpedować prace rządu Donalda Tuska - oceniły inne media.

09:12

Popierany przez PiS Karol Nawrocki w woj. lubelskim z wynikiem 66,54 proc. głosów wygrał w II turze wyborów prezydenckich. To nieznacznie lepszy wynik niż Andrzeja Dudy z II tury w 2020 r., który zdobył 66,31 proc. głosów. Nawrocki wygrał w województwie, a kandydat KO Rafał Trzaskowski - w Lublinie.

09:10

Wielka wygrana dla Polski, wielka wygrana dla współpracy w Grupie Wyszehradzkiej - napisał w poniedziałek na Facebooku premier Węgier Viktor Orban w komentarzu do zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce.

09:07

Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich w Polsce jest "zwycięstwem o smaku rewanżu" dla Prawa i Sprawiedliwości po przegranych wyborach parlamentarnych w 2023 roku - ocenia francuski dziennik "Le Monde".

Według dziennika jest to również "katastrofa" dla rządzącej w Polsce centrowej koalicji. Czeka ją "koabitacja, która będzie o wiele bardziej gorzka niż ta dotychczasowa, z odchodzącym prezydentem Andrzejem Dudą" - prognozuje "Le Monde".

"Le Figaro" ocenia wynik wyborów jako "grom z nieba". "Na zakończenie niepewności, to kandydat suwerenista, zafascynowany (prezydentem USA Donaldem) Trumpem uzyskał klucze do Pałacu Prezydenckiego" - relacjonuje dziennik. Przypomina, że nowy prezydent ma "potężne prawo weta".

Według gazety dla rządu Donalda Tuska rozpocznie się "koabitacja, która zapowiada się jako szczególnie trudna". Wyraża ocenę, że "zagrożone wydaje się przywrócenie państwa prawa", a wynik wyborów "osłabi polską dynamikę" w Unii Europejskiej.

08:53

W nadmorskich gminach Rewal, Mielno, Ustronie Morskie i Dziwnów, a także w gminie Dobra w powiecie polickim była najwyższa frekwencja w Zachodniopomorskiem w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zagłosowało tam ponad 80 proc. uprawnionych - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

08:34

PKW ogłosiła oficjalnie na konferencji prasowej, że wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów; Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

08:29

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła gratulacje Karolowi Nawrockiemu, który zwyciężył w wyborach prezydenckich w Polsce. Wyraziła przekonanie, że "UE będzie kontynuować bardzo dobrą współpracę z Polską".

08:26

Wygrana w wyborach prezydenckich wspieranego przez PiS kandydata Karola Nawrockiego jest "nowym zwycięstwem patriotów" w Polsce - oświadczył w poniedziałkowym wpisie na Facebooku minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

08:21

W Bojszowach spośród 41 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odnotowano najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów prezydenckich - 78,51 proc. Lokalny samorząd otrzyma z GZM 500 tys. zł na zrealizowanie projektu wybranego przez mieszkańców.



08:14

Prezydent Czech Petr Pavel pogratulował Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta Polski. Dodał, że wierzy, iż pod jego przywództwem Polska nadal będzie rozwijać swoją demokratyczną i prozachodnią orientację.

07:51

Karol Nawrocki zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich w Wodzisławiu Śląskim. Według danych PKW ze 100 proc. obwodów uzyskał on 54,73 proc. głosów. Rafała Trzaskowskiego poprało 45,27 proc.

07:33

Karol Nawrocki został zwycięzcą II tury wyborów prezydenckich w Pszczynie. Według danych PKW ze 100 proc. obwodów uzyskał on 55,25 proc. głosów. Rafała Trzaskowskiego poparło 44,75 proc.

07:31

Zwycięzca wyborów prezydenckich Karol Nawrocki najlepszy wynik uzyskał w gminie Godziszów w województwie lubelskim. Rafał Trzaskowski najwięcej głosów zebrał na warszawskim Wilanowie.

07:30

Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich w gminie Wiązowna w woj. mazowieckim są niemal takie same jak ogólnokrajowe. Wygrał tam Karol Nawrocki uzyskując 50,99 proc. głosów (50,89 proc. w kraju), drugi był Rafał Trzaskowski - 49,01 proc. (49,11 proc. w kraju).



07:22

Zwycięzcą II tury wyborów prezydenckich w Raciborzu został Rafał Trzaskowski. Według danych PKW ze 100 proc. obwodów uzyskał 53,18 proc. głosów. Karola Nawrockiego poprało 46,82 proc.

Trzaskowski otrzymał - 12 685 głosów, a Nawrocki zdobył ich 11 166.

Frekwencja wyniosła 64,07 proc.

07:21

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki poinformował, że konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca obwieszczenia wyników wyborów prezydenckich odbędzie się o godz. 8.

Wcześniej pierwsza konferencja prasowa w tej sprawie planowana była na godz. 10.



07:19

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich w Polsce należy uznać za niespodziankę - twierdzą portugalskie media.



Publiczna stacja telewizyjna RTP zauważa, że w Polsce utrzymuje się silny podział na proeuropejską linię polityczną oraz narodowo-konserwatywną. Ta druga, jak odnotowuje portugalska stacja, jest w wielu miejscach zbieżna z hasłami prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zarówno RTP, jak i lizboński dziennik "Publico" twierdzą, że zwycięstwo nieznanego na arenie międzynarodowej Nawrockiego nad byłym eurodeputowanym i obecnym prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim należy uznać za niespodziankę.

Gazeta oczekiwała, że "pomimo dużych nerwów" podczas kampanii wyborczej, jej finisz okaże się korzystny dla prezydenta Warszawy. Wskazywała, że Trzaskowski mógł pójść śladem proeuropejskiego prezydenta Bukaresztu Nicusora Dana, aby sięgnąć po najwyższy urząd państwie.

07:08

Rafał Trzaskowski najwyższe poparcie w II turze wyborów prezydenckich na Warmii i Mazurach uzyskał w Olsztynie - 63,55 proc. głosów; Karol Nawrocki osiągnął najlepszy wynik w powiecie nowomiejskim - 61,91 proc.

Trzaskowski wygrał w drugiej turze wyborów w woj. warmińsko-mazurskim z wynikiem 51,71 proc. Kandydat KO uzyskał większość głosów w ośmiu powiatach oraz obu miastach na prawach powiatu - Olsztynie i Elblągu. W pozostałych 11 powiatach regionu pierwszy był popierany przez PiS Karol Nawrocki.



06:55

W jedynej komisji wyborczej w Kosowie, gdzie głosowali głównie stacjonujący tam żołnierze, zwyciężył Karol Nawrocki, zdobywając 74,41 proc. głosów. W tej samej komisji w pierwszej turze najwięcej głosów uzyskał Sławomir Mentzen, a na drugim miejscu znalazł się Grzegorz Braun.

W Kosowie komisja wyborcza została zorganizowana w bazie wojskowej Camp Marechal de Lattre de Tassigny w miejscowości Novo Selo, gdzie stacjonuje około 250 polskich żołnierzy w ramach misji KFOR - sił pokojowych NATO.

Frekwencja w tej komisji wyniosła 94,6 proc.

W drugiej turze wyborów prezydenckich zwyciężył tam Karol Nawrocki, który zdobył 221 spośród 297 ważnych głosów. Na Rafała Trzaskowskiego oddano 76 głosów.

06:49

Prezydent Andrzej Duda pogratulował w poniedziałek rano Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Prezydent podziękował też m.in. za wysoką frekwencję i wzięcie odpowiedzialności za Polskę.

"DZIĘKUJĘ! Za udział w wyborach prezydenckich. Za frekwencję. Za spełnienie obywatelskiej powinności. Za wzięcie odpowiedzialności za Polskę" - napisał na platformie X Andrzej Duda, który pogratulował zwycięzcy. "Trwaj mocna POLSKO!" - dodał Duda.