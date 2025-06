Obecny prezydent Polski zabrał głos w sprawie wyboru Karola Nawrockiego na jego następcę. "Cieszę się z tego" - powiedział Andrzej Duda. Podczas konferencji prasowej został on zapytany również o to, jak teraz mogą wyglądać relacje z rządem. Jego zdaniem, "to będą decyzje przyszłego prezydenta, ale również rządu, czy będzie chciał współpracować z prezydentem".

Prezydent RP Andrzej Duda (C-L) oraz prezes IPN Karol Nawrocki (C-P) podczas uroczystości odsłonięcia pomnika poświęconego Polakom ratującym Żydów w Ciepielowie (marzec 2025) / Piotr Polak / PAP

Podczas konferencji prasowej podziękował Polakom za frekwencję i wyraził radość z wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Duda podkreślił, że Nawrocki będzie kontynuował politykę wzmacniania relacji ze Stanami Zjednoczonymi i rozwijania polskiej obronności.

Prezydent ma nadzieję na współpracę nowego prezydenta z rządem, zwłaszcza premierem Tuskiem, i planuje spotkanie z Nawrockim.

Karol Nawrocki został wybrany na nowego prezydenta Polski. Więcej informacji TUTAJ.

Andrzej Duda: Cieszę się

Prezydent Andrzej Duda przebywa w Wilnie. Ma tam uczestniczyć w spotkaniu przedstawicieli państw Bukaresztańskiej Dziewiątki (należą do niej Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry).

Podczas konferencji prasowej zwołanej przed rozpoczęciem szczytu zabrał on głos w sprawie polskich wyborów prezydenckich.

Na każdego z kandydatów zostało oddane ponad 10 milionów głosów. Bardzo za to dziękuję. To jest istotna przewaga (na Nawrockiego zagłosowało o około 369 tys. wyborców więcej niż na Trzaskowskiego - przyp. red.), to jest duże polskie miasto - zauważył.

Podkreślił, że cieszy się z wygranej Karola Nawrockiego.

Wsparcie Polaków dla Karola Nawrockiego, który zapowiadał, że będzie kontynuował politykę, którą ja przejąłem od prezydenta Lecha Kaczyńskiego i realizowałem przez wszystkie te lata, to jest polityka, która Polakom odpowiada. Budowanie ścisłej relacji ze Stanami Zjednoczonymi i na tym opieranie naszego bezpieczeństwa, a także umacnianie naszego bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie polskiej armii, wydatki na obronność. To jest ten kierunek, który Polacy wybrali we wczorajszym głosowaniu, dziękuję za to ogromnie i bardzo się z tego cieszę - mówił Andrzej Duda.

/ RMF FM

Duda o relacjach Nawrockiego z rządem

Podczas konferencji prasowej obecny prezydent Polski został zapytany również o to, jak jego zdaniem mogą teraz wyglądać relacje z rządem.

To będą decyzje przyszłego prezydenta, ale również rządu, czy będzie chciał współpracować z prezydentem. Mam nadzieję, że dla premiera Tuska i rządu to także jest jednoznaczny sygnał ze strony Polaków, że oczekują takiej polityki, jednak mimo wszystko w swej większości, jaką proponuje prezydent-elekt - mówił Duda.

Kiedy spotkanie Dudy z Nawrockim?

Prezydent dodał, że być może jutro spotka się ze swoim następcą.

Mam nadzieję, że jutro wieczorem będę miał sposobność spotkać się z prezydentem-elektem Karolem Nawrockim - zapowiedział.