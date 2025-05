"Po tej debacie panu Nawrockiemu odechce się ustawek chyba do końca życia" - napisał tuż po zakończeniu piątkowej debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich premier Donald Tusk, przewodniczący PO. "W debacie z jednej strony stara, skrajnie zakłamana opowieść Platformy, podlana samozachwytem z koncentracją na mitycznych sukcesach w Warszawie, a z drugiej prawda, fakty i spokój. Prawda i obrona wartości - to zawsze zwycięży nad kłamstwem. Brawo, Karol Nawrocki!" - tak natomiast skomentował debatę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Najbardziej oryginalnie podszedł jednak do piątkowego wydarzenia lider Konfederacji. Ogłosił, że debatę wygrał on sam.

