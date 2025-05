Przez cały weekend Sopot tętni muzyką i największymi przebojami. W piątek w Operze Leśnej wystartował Polsat Hit Festiwal 2025, który przyciągnął tłumy fanów oraz czołówkę polskiej sceny muzycznej. Prowadzącymi byli Ola Filipek z RMF FM, Maciej Rock i Adam Zdrójkowski.

Kayah i Bregović ponownie spotkali się na jednej scenie / Pawel Wodzynski / East News

Polsat Hit Festiwal 2025 rozpoczął się w piątek koncertem "Radiowy Przebój Roku" z udziałem topowych polskich gwiazd.

Na scenie świętowano jubileusze Kayah i zespołu Feel oraz wręczono specjalne wyróżnienia.

Czego możesz się spodziewać podczas dzisiejszych koncertów?

Radiowy Przebój Roku - festiwal gwiazd

Piątkowy wieczór upłynął pod znakiem koncertu "Radiowy Przebój Roku", podczas którego publiczność bawiła się przy doskonale znanych hitach. Na scenie błyszczeli m.in. Cleo, rozpoczynając show energetycznym miksem swoich przebojów, Doda i Smolasty w romantycznym duecie "Nie żałuję". Nie zabrakło też Lanberry i Tribbsa z optymistycznym "Dzięki, że jesteś", a także Oskara Cymsa, który zaśpiewał swoje przeboje "Cały czas" i "Do gwiazd" z Carlą Fernandes.

Wśród występujących znaleźli się również Wiktor Dyduła, który zaprosił Kasię Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni, Kaeyra z międzynarodowym hitem "Sour" oraz bryska z elektronicznym brzmieniem "obca".

Dawid Kwiatkowski zaprezentował utwór "Proste", a Alien x Majtis, zwycięzcy ostatniej edycji "Must Be The Music", porwali publiczność romantycznym "VIP". Wieczór uświetnili również Jonatan z piosenką "Róż", Vix.N z "Ne Rozumiju", a także Kaśka Sochacka z gitarowym "Szum". Finał koncertu należał do Justyny Steczkowskiej, która zaprezentowała utwór "Gaja" w eurowizyjnej choreografii.

Finał koncertu należał do Justyny Steczkowskiej / Adrian Pallash / RMF FM

Jubileusze i wyróżnienia

Podczas Polsat Hit Festiwal prezydent Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim, wręczyła Medal Prezydenta Miasta Sopotu Ninie Terentiew, wieloletniej dyrektor imprezy, która nie kryła wzruszenia.

W piątek świętowano również dwa ważne jubileusze. Kayah obchodziła 30-lecie płyty "Kamień", prezentując swoje największe przeboje, w tym "Na językach" i "Testosteron". Na scenie towarzyszyli jej wyjątkowi goście: Krzysztof Kiljański w duecie "Prócz Ciebie nic" oraz Dawid Kwiatkowski z piosenką "Proszę tańcz". Artystka otrzymała również specjalną nagrodę od miasta Sopot i złotą monetę od sponsora.

Od ponad dwudziestu pięciu lat Polacy doskonale bawią się przy przebojach Kayah, które powstały we współpracy z Goranem Bregoviciem. Kayah i Bregović ponownie spotkali się na jednej scenie, by wspólnie wykonać takie niezapomniane hity jak "Prawy do lewego" czy "Śpij kochanie, śpij".

Drugim jubileuszem było 20-lecie zespołu Feel. Piotr Kupicha wraz z zespołem zaprezentował swoje hity, takie jak "A gdy jest już ciemno" i "No pokaż, na co Cię stać", w towarzystwie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Damiana Skoczyka i Lanberry.

Co przyniesie sobota?

W sobotę podczas Polsat Hit Festiwal czekają nas kolejne muzyczne emocje. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów będzie wspólny występ Maryli Rodowicz i Ralpha Kaminskiego, którzy zaprezentują odświeżoną wersję legendarnego przeboju "Nie ma jak pompa".

Utwór, pochodzący z płyty Maryli Rodowicz z 1978 roku, zyskał nowe życie dzięki produkcji Ralpha Kaminskiego. Maryla Rodowicz kontynuuje "odkurzanie" swoich hitów, po udanych duetach z Mrozem ("Sing-Sing"), Roxie Węgiel ("Damą być") i Dawidem Kwiatkowskim ("Wielka woda"). Wszystkie te kompozycje znajdą się na jej nowej płycie "Niech żyje bal".

Maryla Rodowicz kontynuuje "odkurzanie" swoich hitów / Adrian Pallash / RMF FM

Polsat Hit Festiwal 2025 potrwa do niedzieli 25 maja.