Kandydat KO o Stanach Zjednoczonych

My dokładnie wiemy, kto rozpoczął wojnę, że rozpoczął ją Putin i jego agresja. Dokładnie wiemy, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Presję trzeba wywierać na agresorze, a nie na ofierze agresji. To jest niesłychanie istotne. To jest interes absolutnie nas wszystkich. To jest interes Polski. To jest interes Europy. To jest również interes Stanów Zjednoczonych, dlatego trzeba robić absolutnie wszystko, żeby Amerykanom to tłumaczyć, że jeżeli nie daj Boże, Putin wygrałby tę wojnę albo mógł przedstawić to, co się wydarzy, jako swoje zwycięstwo, to osłabi to nie tylko bezpieczeństwo Polski, nie tylko bezpieczeństwo Europy, ale również bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych - podkreślił.

"Bo - jak mówił Trzaskowski - wszyscy źli ludzie, bo wszyscy dyktatorzy świata będą się wtedy cieszyć. Wszyscy wtedy uznają, że agresja popłaca, a cenę za to mogą zapłacić nie tylko Europejczycy, ale również Amerykanie".

Przypomniał, że "w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby Putin nie wygrał tej wojny".

To trzeba mówić naszym amerykańskim przyjaciołom - dodał.