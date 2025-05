II tura wyborów prezydenckich. Mentzen mruga okiem do swoich wyborców?

W środę w zeszłym tygodniu lider Konfederacji odbył na swoim kanale YouTube rozmowę z kandydatem popieranym przez PiS. Debata była transmitowana przez największe telewizje. Część internautów szybko okrzyknęła ją "hołdem toruńskim", ponieważ Karol Nawrocki podpisał tzw. deklarację prezydencką stworzoną przez Sławomira Mentzena.

W sobotę szef Konfederacji spotkał się z kolei z kandydatem KO, który również przyjechał do Torunia. Rafał Trzaskowski nie podpisał "deklaracji", natomiast zgodził się z czterema punktami. Nie złożył pod nimi podpisu. Podpisał za to Mentzenowi - na jego prośbę - swoją książkę. Potem, po dyskusji - w barze, którego właścicielem jest lider Konfederacji - razem przy stoliku zasiedli m.in. Rafał Trzaskowski, Radosław Sikorski, Wioletta Paprocka, szefowa sztabu wyborczego kandydata KO, oraz właśnie Sławomir Mentzen i wypili razem piwo. "Za Polskę, która łączy, a nie dzieli" - tak szef MSZ podpisał krótkie nagranie, które ukazuje to spotkanie. Stanowczo zdementował jednak sugestie, jakoby ten gest miał być wyrazem poparcia dla Trzaskowskiego.