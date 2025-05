Lider Konfederacji w drugiej turze wyborów prezydenckich nie udzielił we wtorek jednoznacznego poparcia żadnemu z kandydatów - ani Karolowi Nawrockiemu, ani Rafałowi Trzaskowskiemu. Sławomir Mentzen zaprosił ich jednak do rozmowy na swoim kanale na YouTube. Zapowiedział, że poprze tego, który podpisze deklarację, którą przygotował. Jeden z punktów brzmi: "Nie podpiszę ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni".

Sławomir Mentzen, zdj. archiwalne. Lider Konfederacji o tym, kogo poprze w drugiej turze wyborów prezydenckich / Piotr Molecki/East News / East News Lider Konfederacji w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 14,81 proc. Uzyskał prawie 3 mln głosów i zajął tym samym trzecie miejsce w wyścigu o fotel w Pałacu Prezydenckim. W poniedziałek napisał na X, że we wtorek o godz. 12:00 ogłosi, któremu kandydatowi udzieli swojego poparcia. W drugiej turze spotkają się bowiem Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Sławomir Mentzen w Sejmie o warunkach, które trzeba spełnić, by zyskać jego poparcie Postanowiłem pomóc trzem milionom moich wyborców w podjęciu decyzji (na kogo zagłosować w drugiej turze wyborów prezydenckich - przyp. red.). To oczywiste, że to nie są worki ziemniaków, ale można im pomóc podjąć decyzję. Moi wyborcy są bardzo świadomi. Jeśli ktoś chce pozyskać ich głosy, to musi ich przekonać - powiedział dzisiaj Mentzen. Poinformował, czego dokładnie wymaga od tego kandydata, któremu przekaże swoje poparcie. W dokumencie, który przedstawi do popisania tym, którzy chcą "przejąć" tych, którzy na niego zagłosowali, znalazły się m.in. następujące punkty: Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnie z polską konstytucją.

Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Nie podpiszę ustawy ws. ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Nie podpiszę ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Polski do organów Unii Europejskiej.

Na propozycję spotkania odpowiedział już Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS. To jest poważny kandydat i poważna oferta - stwierdził. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ . Zareagował również Rafał Trzaskowski. Kandydat KO powiedział, że "widział postulaty polityka Konfederacji, z wieloma z nich się zgadza i wsłucha się w nie". Obiecuję za swojej strony kulturalną rozmowę. Będę odnosił się do moich kontrkandydatów z należytym szacunkiem. Nie ukrywam natomiast, że będę zadawać trudne i ciężkie pytania. Zobaczymy, jak sobie poradzą i czy przekonają moich wyborców - powiedział również w czasie wtorkowej konferencji Mentzen.