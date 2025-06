Sąd Najwyższy poinformował o zarejestrowaniu ponad 5 tysięcy protestów przeciwko wynikom wyborów prezydenckich. Ta liczba może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wiele protestów, które wpłynęły pocztą, wciąż czeka na rejestrację. Termin składania protestów upłynął wczoraj.

Do Sądu Najwyższego wpłynęło ponad 5 tys. protestów wyborczych (zdj. podglądowe) / Shutterstock

5100 - tyle protestów wyborczych zarejestrowano dotychczas w Sądzie Najwyższym. Nadal jednak są worki z poczty, które pozostają do otwarcia, więc ta liczba wzrośnie - przekazała Monika Drwal z zespołu prasowego SN.

Wśród zgłoszonych do tej pory protestów wyborczych podnoszone są zarzuty dotyczące nieprawidłowości w sporządzeniu protokołów głosowania oraz błędów podczas liczenia głosów w niektórych komisjach wyborczych. W szczególności zwraca uwagę kwestia odwrotnego przypisania liczby oddanych głosów na kandydatów w II turze wyborów w tych komisjach. W odpowiedzi na te doniesienia Sąd Najwyższy zarządził oględziny kart.

Uczestnikiem postępowania przed SN w sprawach o rozpoznanie protestów wyborczych z mocy prawa jest prokurator generalny. Prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej, poinformowała, że przygotowaniem stanowisk w sprawie protestów zajmuje się 15 prokuratorów z Departamentu Postępowania Sądowego PK, a także 10 prokuratorów z innych komórek PK. Do tej pory do PG wpłynęło 107 protestów wyborczych przekazanych przez SN, a stanowiska PG zostały przedstawione w 56 sprawach.

Prokuratura Generalna wnioskowała o przeprowadzenie oględzin kart do głosowania w 11 obwodowych komisjach wyborczych, co pokrywa się z decyzjami wcześniej podjętymi przez Sąd Najwyższy. Dodatkowo każde stanowisko PG w przedmiocie protestów wyborczych poprzedzone jest wnioskiem o wyłączenie sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN od orzekania, co podnosi kwestie dotyczące konstytucyjnych gwarancji udziału SN w procedurze rozpoznawania protestów wyborczych.

Sąd Najwyższy, rozpoznając protesty w składzie trzech sędziów, ma za zadanie ocenić ich merytoryczną zasadność. W przypadku stwierdzenia, że protest jest zasadny, SN wskazuje, czy stwierdzone nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów.

Ostateczne rozstrzygnięcie o ważności wyboru prezydenta RP musi zapaść w ciągu 30 dni od podania wyników wyborów do publicznej wiadomości. Oznacza to, że ostatnim dniem, do którego musi zapaść to rozstrzygniecie, jest 2 lipca.