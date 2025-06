Przewodniczący Solidarności Piotr Duda we wpisie na X, zwracając się do Karola Nawrockiego, napisał: "Drogi Przyjacielu! Razem będziemy pilnować Polski". Nawrocki w odpowiedzi podziękował mu i zapewnił, że jego prezydenturze będą przyświecać ideały Solidarności. "Drogi Piotrze, Przyjacielu! Dziękuję za zaufanie, jakie okazała mi Solidarność w drodze do prezydentury. Bijemy się o Polskę równych szans, a ideały Solidarności będą naszym drogowskazem" - napisał Nawrocki.

W drugiej turze niedzielnych wyborów prezydenckich zwycięzcą został popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia.