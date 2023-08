Agrounia złożyła w czwartek do PKW zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. "Pójdziemy do wyborów razem z ruchem prezydenta Starachowic Marka Materka i będziemy czarnym koniem tych wyborów" - powiedział w czwartek lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

ider Agrounii Michał Kołodziejczak i prezydent miasta Starachowice Marek Materek na konferencji prasowej Agrounii TAK / Radek Pietruszka / PAP

Podczas konferencji prasowej w czwartek lider Agrounii poinformował o złożeniu do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Dzisiaj zgłaszamy komitet wyborczy, który wystartuje w wyborach - ruch społeczny Agrounia-TAK. Dzisiaj składamy dokumenty, idziemy do tych wyborów i to Agrounia będzie czarnym koniem tych wyborów. (...) Idziemy, by przegonić tę pisowską szarańczę, która niszczy nasz kraj - oświadczył Kołodziejczyk. Jak wskazał, razem z Agrounią do wyborów pójdzie ruch prezydenta Starachowic Marka Materka.

Jak dodał Kołodziejczak, Agrounia "nie będzie szukać miejsca na listach innych partii". Widzieliśmy cyrk, który ostatnio zrobiła Trzecia Droga, my w takim czymś nie będziemy brać udziału; to doświadczenie pokazało, co tam jest w środku - nie ma tam ani treści, ani pomysłu - stwierdził. Dodał, że "nie ma wątpliwości", że Agrounii uda się zarejestrować listy w całym kraju.

Pytany, czy po ewentualnym przekroczeniu progu wyborczego Agrounia może wejść w koalicję z PiS, Kołodziejczak zadeklarował, że "nigdy z tą plagą nie będziemy w żadnych układach, konszachtach, nie będziemy im pomagać".

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia.

Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.