Były prezydent Lech Wałęsa zaapelował do Polaków o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. „Bardzo proszę o to, by w imię naszej wspólnej walki, w imię naszych wspólnych zdobyczy, by iść tym razem na wybory i dobrze wybrać, aby Polska nie traciła tego swojego wielkiego dorobku, bo to jest naprawdę wielki dorobek i będąc w cywilizacji zachodniej możemy dalej się rozwijać" – powiedział. Zachęcił też do głosowania na jego syna - Jarosława Wałęsę.

Lech Wałęsa / Piotr Nowak / PAP



Lech Wałęsa wystąpił na konferencji prasowej razem z synem Jarosławem - kandydatem do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej.



Chcielibyśmy apelować o jak najwyższą frekwencję. To jest nasz obowiązek obywatelski, żeby brać udział w wyborach, a szczególnie tych wyborach europejskich ponieważ nasza ordynacja wyborcza jest dość specyficzna i ona właśnie promuje frekwencję - powiedział Jarosław Wałęsa. Zaznaczył, że "na Pomorzu frekwencja jest zwykle wysoka". Miejmy nadzieję, że przekroczymy tą magiczną barierę 50 procent, za to należy trzymać kciuki - powiedział.

Zdaniem Jarosława Wałęsy "do tej pory Parlament Europejski były ignorowane przez polskich wyborców". Może dlatego, że świadomość tego, iż Parlament Europejski jest jedyną demokratyczną instytucją Unii Europejskiej, do której wybieramy swoich przedstawicieli w bezpośrednich wyborach, nie docierała może do szerokiej publiczności - powiedział. Jeszcze raz należy podkreślić: Parlament Europejski jest współdecydujący. To on właśnie kształtuje politykę i prawo europejskie. Tym bardziej ważne jest, żebyśmy my wszyscy właśnie oddając ten głos już w niedzielę zdawali sobie sprawę, że możemy współdecydować na temat przyszłości Unii Europejskiej - mówił kandydat.

Moje pokolenie prawie całe życie oddało za to, żeby odrobiła Polska straty, które w wojnę ponieśliśmy, żeby dostać się do cywilizacji zachodniej. Naprawdę bardzo mocno walczyliśmy. I teraz moje pokolenie, ze mną włącznie, już odchodzi z tego świata. Ja o tyle postarałem się, że syna zostawiam na moim miejscu. Głęboko wierzę, że będzie kontynuował te nasze pragnienia, że będzie pracował, żeby cała Europa się pięknie jednoczyła, że nie pozwoli zniszczyć dorobku mojego i poprzedniego pokolenia - powiedział były prezydent Lech Wałęsa. Dlatego bardzo proszę o to, by w imię naszej wspólnej walki, w imię naszych wspólnych zdobyczy, by iść tym razem na wybory i dobrze wybrać, aby Polska nie traciła tego swojego wielkiego dorobku, bo to jest naprawdę wielki dorobek i będąc w cywilizacji zachodniej możemy dalej się rozwijać - apelował.

Zachęcam do brania udziału i zachęcam też do poparcia rodu Wałęsów, który utrzymuje się w tej koncepcji rozwoju dobrego Polski - mówił były prezydent. Poproszony o wyliczenie najważniejszych walorów syna powiedział: "Przyglądał się w mojej walce. Uczestniczył w tym. Wydaje się, że wychowaliśmy go dobrze". I dlatego ja głęboko wierzę, że nawet zrobi to lepiej, jak ja robiłem - zauważył. A ja będę pomagał, ale na miarę moich słabnących sił - zadeklarował.