PiS - 45,38 proc.; Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna 6,06 proc. - takie są oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego po obliczeniu 100 proc. głosów. Pozostałe ugrupowania nie przekroczyły 5-proc. progu wyborczego. A to oznacza, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska – 22, a Wiosna - 3

