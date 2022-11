"Okien w mieszkaniach nie ma, folii i odzieży też nie ma. Śpimy w tym, w czym chodzimy" - opowiada pani Olena Wiktoriewna, mieszkanka zniszczonej części Charkowa. Choć temperatura w dzień utrzymuje się jeszcze na plusie, brak ogrzewania i prądu już teraz daje się we znaki - zwłaszcza w nocy. Tym, którzy najbardziej cierpią z tego powodu, czyli poszkodowanym ukraińskim cywilom, pomagamy w ramach akcji "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę". To inicjatywa Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, której partnerem jest RMF FM.

W rejonach najbardziej dotkniętych wojennymi zniszczeniami zostały tysiące ludzi. To zazwyczaj starsi ludzie / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Kolejne informacje o dalszych ograniczeniach w dostawach energii podaje jej państwowy dostawca w Ukrainie. Z brakiem prądu i ogrzewania muszą się liczyć mieszkańcy obwodów sumskiego, połtawskiego i charkowskiego. Powodem są oczywiście zniszczenia infrastruktury, spowodowane rosyjskimi ostrzałami.

Nie widać tu nikogo, pusto. Ludzie w pracy albo siedzą w domach - mówi mieszkaniec Sałtiwki, jednej z największych dzielnic mieszkaniowych Charkowa. Tego pełnego wysokich bloków rejonu największego po Kijowie miasta Ukrainy również nie oszczędził rosyjski ostrzał. Na nagraniu z przylegającej do blokowiska ulicy widać wykopy i fragmenty rur ciepłowniczych. To wyraźny ślad prac miejskich służb, które próbują zdążyć przed zimą. Marne szanse, za miesiąc będą tu już silne mrozy i śnieg - tłumaczy mieszkaniec dzielnicy.

Mieszkańcy Sałtiwki: Wszystko zniszczone, rozbite. Wody nie ma, ogrzewania nie ma

W rejonach najbardziej dotkniętych wojennymi zniszczeniami zostały tysiące ludzi. To zazwyczaj starsi ludzie, którzy obawiali się ewakuacji w nieznane. W zniszczonych miastach pozostały też jednak osoby, które po prostu nie chciały opuszczać swojej ojczyzny po rosyjskiej inwazji. Zbliżająca się zima może okazać się dla nich ekstremalnie trudna. Choć temperatura utrzymuje się jeszcze na plusie, brak ogrzewania i prądu już teraz daje się we znaki. Zwłaszcza w nocy, o czym opowiada pani Olena Wiktoriewna, również mieszkanka zniszczonej części Sałtiwki.



Co tu opowiadać? Wszystko zniszczone, rozbite. Wody nie ma, ogrzewania nie ma. W nocy temperatura spada do -4 albo -6 stopni. W dzień +2, +9. Śpimy w tym, w czym chodzimy. Okien w mieszkaniach nie ma, folii też nie ma, odzieży nie ma. Wszystko legło w gruzach - mówi kobieta.

Brakuje ciepłych ubrań, butów, specjalnych śpiworów. Jak można pomóc?

Takim właśnie osobom chcemy pomóc w ramach akcji "Pomożemy Wam przetrwać tę zimę". Plan jest taki, by dostarczyć poszkodowanym cywilom najpotrzebniejsze do przetrwania mroźnej zimy rzeczy. Ciepłą odzież, bieliznę termoaktywną obuwie, kurtki czy śpiwory pozwalające na przetrwanie w niskich temperaturach, chcemy spakować w tzw. pakiety "safe winter". Łącznie planujemy zakup kilku tysięcy paczek z niezbędnym ekwipunkiem.



Organizacje międzynarodowe pomagają w zabezpieczeniu tych, którzy walczą, a my chcemy, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, pomóc przetrwać tę trudną zimę tym Ukraińcom, którzy nie są w stanie sami zapewnić sobie nawet podstawowych warunków na najbliższy trudny czas - wyjaśnia pomysłodawca akcji generał Bogusław Pacek, szef fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Pieniądze można wpłacać na podane konto zbiórki lub na konto Fundacji: 92 1140 2004 0000 3402 7885 4014 z dopiskiem "Safe Winter".

TUTAJ ZNAJDZIECIE LINK DO ZBIÓRKI>>>