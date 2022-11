Rosyjskie dowództwo - po opuszczeniu części obwodu chersońskiego - przerzuca swoje wojska do obwodu donieckiego. Celem jest zintensyfikowanie działań wokół Bachmutu i Doniecka - wynika z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności gróźb użycia broni jądrowej. USA badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów Gray Eagle. Dziś jest 265. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski / Alena Solomonova / PAP

ISW zwraca uwagę na komunikat Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, które poinformowało, że siły rosyjskie zakończyły 13 listopada zdobywanie Majorska (20 km na południe od Bachmuta) i 14 listopada Pawłówki (45 km na południowy zachód od Doniecka), po kilku tygodniach walk, w których nie odnotowywały zdobyczy terytorialnych.



Rosyjskie Ministerstwo Obrony prawdopodobnie liczy na konkretne zdobycze terytorialne, aby stworzyć warunki informacyjne dla podkreślania rosyjskich sukcesów w obwodzie donieckim i zmniejszyć niezadowolenie ze strat w obwodzie chersońskim — uważają analitycy ISW.

Rosyjskie dowództwo - po opuszczeniu części obwodu chersońskiego - przerzuca swoje wojska do obwodu donieckiego. Celem jest zintensyfikowanie działań wokół Bachmutu i Doniecka - wynika z raportu Instytutu Badań nad Wojną (ISW).

Siły rosyjskie prawdopodobnie osiągną zyski na tych obszarach w nadchodzących dniach i tygodniach, ale jest mało prawdopodobne, aby miały one znaczenie operacyjne - piszą analitycy ISW.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel powiedział, że nie planuje spotkania z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem na marginesie szczytu przywódców G20.



Powinniśmy spróbować wykorzystać spotkanie G20, aby przekonać wszystkich partnerów do wywarcia większego nacisku na Rosję - powiedział Michel na konferencji prasowej.



Siergiej Ławrow przewodniczy rosyjskiej delegacji na szczyt G20.

Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił podpisanie kontraktu na budowę pięciu kolejnych fregat typu 26, co jest reakcją na zwiększone zagrożenie ze strony Rosji. W wydanym oświadczeniu podkreślił, że nie może być mowy o normalizacji stosunków z Rosją, dopóki nie zakończy ona wojny.



Zgodnie z zawartym przez rząd zamówieniem o wartości 4,2 mld funtów, firma BAE Systems - już budująca dla Royal Navy trzy okręty typu 26 - zbuduje jeszcze pięć kolejnych. Budowa wszystkich ma się zakończyć w połowie lat 30. Jak wyjaśniono, fregata typu 26 jest zaawansowanym okrętem wojennym, którego głównym celem jest walka z okrętami podwodnymi. Będą one używane także do ochrony brytyjskich okrętów podwodnych z ładunkami nuklearnymi oraz lotniskowców.

USA badają możliwość przekazania Ukrainie zmodyfikowanych nowoczesnych dronów Gray Eagle, z których zostaną usunięte wrażliwe technologie i komponenty - informuje CNN powołując się na urzędników administracji i Kongresu, przekazał w poniedziałek Ukrinform.



Stany Zjednoczone zastanawiają się, jak zmodyfikować śmiercionośnego drona, by ewentualna utrata jego wrażliwej technologii na polu walki była mniej niebezpieczne dla USA. Rozwiązania tego problemu może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Ukraina je otrzyma - mówią rozmówcy CNN.



W szczególności rozważana jest możliwość wprowadzenia zmian w ustawieniach technicznych oraz usunięcia poszczególnych wrażliwych elementów. Ale te rzeczy wymagają czasu i są dość skomplikowane - zauważył jeden z rozmówców.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia Stanów Zjednoczonych i Chin ze spotkania Grupy 20 w sprawie niedopuszczalności gróźb użycia broni jądrowej.



Szczególnie ważne jest, że Stany Zjednoczone i Chiny wspólnie podkreśliły, że groźby użycia broni jądrowej są niedopuszczalne. Wszyscy rozumieją, do kogo skierowane są te słowa - powiedział prezydent Ukrainy.



Wczoraj prezydent USA Joe Biden i prezydent Chin Xi Jinping zgodzili się, że według Białego Domu nigdy nie wolno toczyć wojny nuklearnej, i sprzeciwili się groźbom użycia broni jądrowej na Ukrainie.