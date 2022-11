"W wyniku rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie zginęło 6 mln udomowionych zwierząt, w Morzu Czarnym zginęło 50 tysięcy delfinów" - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef ukraińskiego państwa podczas swojego wystąpienia online na szczycie G20 przedstawił szereg propozycji, które mają doprowadzić do pokoju w jego kraju. Wśród nich Zełenski wymienił przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku.

Prezydent zwrócił uwagę na szkody wyrządzone przyrodzie przez rosyjską agresję. To m.in. zanieczyszczenie atmosfery w wyniku pożarów, zanieczyszczenie gruntów, spalenie lasów, zaminowanie terytorium, a także śmierć zwierząt.



Proszę sobie wyobrazić: na skutek rosyjskiej agresji zginęło 6 mln udomowionych zwierząt. 6 milionów! To są oficjalne dane. Zginęło co najmniej 50 tys. delfinów w Morzu Czarnym - powiedział prezydent.