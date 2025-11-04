Prezydent Ukrainy złożył wizytę w Dobropolu w rejonie pokrowskim obwodu donieckiego. Wołodymyr Zełenski spotkał się z wojskowymi w punkcie dowodzenia Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy „Azow”, który razem z innymi jednostkami broni jednego z najbardziej gorących odcinków frontu.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego na gorącym odcinku frontu / facebook.com/zelenskyy.official /

Zełenski odwiedził Dobropole niedaleko Pokrowska, omawiając z żołnierzami potrzeby i kwestie uzbrojeni.

Około 30 proc. walk na ukraińskim froncie toczy się właśnie wokół Pokrowska, które bronią różne brygady sił ukraińskich, w tym siły specjalne.

W Pokrowsku trwa operacja ukraińskich służb specjalnych, które walczą z rosyjskimi okupantami.

"Otrzymałem raporty od wojska; omówiliśmy sytuację na froncie oraz najpilniejsze potrzeby. Dużo uwagi poświęcono uzbrojeniu, zwiększeniu produkcji dronów, potrzebom brygad oraz doświadczeniom 1. Korpusu Gwardii Narodowej Ukrainy "Azow" i innych jednostek" - poinformował Zełenski w mediach społecznościowych, relacjonując swoją wizytę w Dobropolu, oddalonym o 36 km od Pokrowska, w obwodzie donieckim.

"To jest nasz kraj, to jest nasze wschodnie terytorium i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pozostało ukraińskie" - dodał.

W poniedziałek Zełenski poinformował, że 30 proc. wszystkich walk na ukraińskim froncie toczy się właśnie w rejonie Pokrowska, bronionego przez brygady Sił Powietrzno-Szturmowych, piechotę morską i brygady zmechanizowane oraz siły specjalne.

Ciężkie walki w Donbasie

Rosyjskie siły okupacyjne odnotowały postępy w obwodzie charkowskim oraz w aglomeracji Pokrowska w Donbasie - informuje analityczny projekt DeepState. Ukraińskie służby zapewniają, że trwają intensywne działania mające na celu powstrzymanie dalszego natarcia przeciwnika.

Według najnowszych danych przekazanych przez analityków okupanci odnotowali postępy w okolicach miejscowości Karpiwka, Kozackie oraz w samym Pokrowsku.

Ukraińskie służby specjalne informują, że w mieście trwa operacja mająca na celu powstrzymanie prób rozszerzenia rosyjskiego wpływu na kluczowe szlaki logistyczne. W działania zaangażowane są m.in. Siły Operacji Specjalnych, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Główny Zarząd Wywiadu (HUR). W Pokrowsku w małych grupach ma działać kilkuset okupantów, ale w rejonie operują także rosyjskie drony, utrudniające obrońcom logistykę.

Dowódca ukraińskich wojsk, generał Oleksandr Syrski, podkreślił, że nie doszło do okrążenia ani blokady Pokrowska i pobliskiego Mirnogradu. Trwa kompleksowa operacja mająca na celu zniszczenie i wyparcie przeciwnika z tych terenów.

Ukraińskie wojska starają się zmusić przeciwnika do rozproszenia sił i uniemożliwić koncentrację głównych uderzeń w rejonie Pokrowska. Sytuacja na froncie pozostaje bardzo dynamiczna, a walki w rejonie oblężonego miasta są szczególnie intensywne.

Główny Zarząd Wywiadu Wojskowego Ukrainy (HUR) przekazał we wtorek, że po desancie, o którym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu "jednostki sił specjalnych przedarły się przez korytarz lądowy i dołączyły do nich inne wojska".

"Trwa skoordynowana praca ze wszystkimi jednostkami Sił Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy" - zauważył HUR w oświadczeniu.