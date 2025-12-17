Wysokie ceny biletów na mundial 2026 wywołały falę krytyki i oburzenia. W odpowiedzi FIFA zdecydowała się obniżyć ceny części wejściówek, ale nie dla wszystkich.

Ceny biletów na mundial zaszokowały wielu kibiców / ANDY RAIN / PAP/EPA

FIFA obniża ceny biletów na przyszłoroczne mistrzostwa świata w piłce nożnej po fali globalnej krytyki dotyczącej wysokich cen.

Najwierniejsi kibice będą mogli kupić wejściówki na finał za 60 dolarów, zamiast dotychczasowych 4185 dolarów.

FIFA przeznacza 8 procent puli biletów na każdy mecz dla federacji krajowych, które sprzedają je swoim kibicom.

Wcześniej ceny biletów dla kibiców Niemiec wahały się od 180 do 700 dolarów za mecze grupowe, a za finał od 4185 do nawet 8680 dolarów.

FIFA poinformowała we wtorek, że bilety w cenie 60 dolarów będą dostępne na każdy mecz mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, a trafią do federacji krajowych, których drużyny awansowały do turnieju. Federacje zdecydują, jak je rozdysponować wśród lojalnych kibiców, którzy byli obecni na poprzednich meczach reprezentacji u siebie i na wyjeździe.

Kosmiczne ceny biletów

FIFA po osiem procent z puli biletów na każdy mecz mundialu przeznacza federacjom krajowym, które następnie sprzedają je swoim kibicom.

W ubiegłym tygodniu FIFA spotkała się z powszechną krytyką, gdy wyszły na jaw wysokie ceny biletów na mecze mundialu. Według Niemieckiego Związku Piłki Nożnej ceny wejściówek, które trafiły do sympatyków tej reprezentacji, wahały się od 180 do 700 dolarów za różne mecze fazy grupowej. Z kolei najniższa oferowana cena za finał to 4185 dolarów, a najwyższa - 8680.

Te kwoty znacznie różniły się od informacji FIFA, że wejściówki będą dostępne już od 60 USD, a już całkiem nie miały nic wspólnego z deklaracjami amerykańskich organizatorów, którzy ubiegając się o organizację imprezy siedem lat temu, zapowiadali, że chcą na spotkania fazy grupowej zaoferować setki tysięcy biletów już za 21 dolarów.

"Zdrada ideałów i tradycji"

Organizacja kibiców Football Supporters Europe (FSE) określiła proponowane w ubiegłym tygodniu ceny jako "wygórowane", a decyzję FIFA nazwała "zdradą ideałów i tradycji mistrzostw świata" oraz "ignorowaniem wkładu kibiców w widowisko sportowe". Jednocześnie zwróciła się do FIFA z apelem, by natychmiast wstrzymała sprzedaż biletów za pośrednictwem krajowych federacji "do czasu znalezienia rozwiązania, które szanuje tradycję, uniwersalność i kulturowe znaczenie mistrzostw świata".

Obecna faza publicznej sprzedaży potrwa do 13 stycznia, a o przydziale wejściówek zdecyduje losowanie. W jednym zgłoszeniu za pośrednictwem strony internetowej piłkarskiej centrali dana osoba może aplikować maksimum o cztery bilety na konkretne spotkanie i 40 na cały turniej. Szczęśliwcy w lutym zostaną powiadomieni mailowo, a opłata zostanie pobrana automatycznie.

Kiedy mundial poprzednio gościł w Stanach Zjednoczonych - w 1994 roku - ceny kart wstępu wahały się od 25 do 475 dolarów. W ostatnich MŚ w Katarze w 2022 roku koszt biletu wyniósł między 70 a 1600 dolarów.

Reprezentacja Polski o udział w przyszłorocznym turnieju musi jeszcze powalczyć w dwustopniowych barażach, które odbędą się w marcu.