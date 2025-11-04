Moskwa kontynuuje zbrodniczą operację w Ukrainie. W nocy z poniedziałku na wtorek Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronowy na infrastrukturę energetyczną i portową w obwodzie odeskim na wschodzie kraju, o czym poinformowały lokalne władze. "Rosja uderzyła w Ukrainę 137 środkami ataku powietrznego" - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy.

Rosjanie minionej nocy zaatakowali Ukrainę. Do ataku użyli dronów (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Nocny atak Rosjan na obwód odeski. Uszkodzona infrastruktura portowa i energetyczna.

Pomimo skutecznej obrony przeciwlotniczej, która zniszczyła większość wrogich celów, doszło do trafień w obiekty cywilnej infrastruktury portowej i energetycznej.

W wyniku ataków wybuchły pożary, uszkodzona została nawierzchnia dróg, obiekty produkcyjne i sprzęt. Służby ratownicze szybko opanowały sytuację.

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że Rosjanie użyli jednej rakiety balistycznej Iskander-M, sześciu pocisków S-300 oraz 130 dronów różnych typów, w tym Shahed i Gerbera.

Obrona powietrzna zestrzeliła łącznie 92 drony na północy, południu i wschodzie Ukrainy. Mimo to odnotowano trafienia rakiet i 31 dronów w 14 lokalizacjach.

Nocny atak Rosjan na Ukrainę

O nocnym ataku Rosjan powiadomił szef władz wojskowych obwodu odeskiego Ołeh Kiper za pośrednictwem komunikatora Telegram.

"W nocy z 3 na 4 listopada region doświadczył dwóch fal masowych ataków dronów. Pomimo aktywnych działań obrony przeciwlotniczej, która zniszczyła większość wrogich celów, doszło do trafień w obiekty cywilnej infrastruktury portowej i energetycznej" - napisał.

Wojskowy podkreślił, że w wyniku ataków doszło do wybuchu pożarów. Uszkodzono nawierzchnię dróg, obiekty produkcyjne i sprzęt. Służby ratownicze szybko zlikwidowały pożary - przekazał.

Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 92 drony

Z kolei Siły Powietrzne Ukrainy przekazały, że rosyjskie wojska zaatakowały jedną rakietą balistyczną Iskander-M, sześcioma pociskami przeciwlotniczymi S-300 i 130 bezzałogowymi statkami powietrznymi różnych typów, w tym Shahed i Gerbera.

Wiadomo też, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 92 rosyjskie bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed, Gerbera i inne typy dronów na północy, południu i wschodzie kraju. Odnotowano trafienia rakiet i 31 dronów w 14 lokalizacjach.

Operator systemu przesyłowego Ukrenerho we wtorek przedłużył o cztery godziny dziennie ograniczenia zużycia energii dla ludności i przemysłu w niektórych regionach. Podkreślił, że przyczyną wprowadzenia ograniczeń są skutki rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na system energetyczny.