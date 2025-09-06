Nie mogę pojechać do Moskwy, gdy mój kraj jest każdego dnia atakowany pociskami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty - zaznaczył w rozmowie z ABC Zełenski.

Ukraiński prezydent oskarżył przy tym Putina o "pogrywanie" ze Stanami Zjednoczonymi.

Zełenski wielokrotnie wzywał do zorganizowania spotkania z rosyjskim przywódcą w celu negocjacji zawieszenia broni w Ukrainie. Według źródeł ukraińskich co najmniej siedem krajów zaproponowało zorganizowanie takiego szczytu na swoim terytorium, wśród nich Turcja i kraje Zatoki Perskiej.