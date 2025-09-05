​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Użhorodzie z premierem Słowacji Robertem Fico, gdzie, jak podkreślił, odbył "rzeczową rozmowę" poświęconą istotnym kwestiom dla obu państw. Ukraiński przywódca zdradził, że wspólnie omawiano m.in. kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Wołodymyr Zełenski odbył rozmowę z Robertem Fico / Shutterstock

Na profilu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych w piątek po południu pojawiło się krótkie nagranie, dokumentujące spotkanie, jakie odbył z premierem Słowacji.

Komunikat Zełenskiego po spotkaniu z Fico. "Słowacja nie zostanie na uboczu"

Zełenski w zamieszczonym poście poinformował, że przekazał premierowi Słowacji informacje o rozmowie z Donaldem Trumpem, którą z kolei odbył w czwartek, wraz z liderami tzw. koalicji chętnych na rzecz przybliżenia pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy oraz architekturze bezpieczeństwa dla Europy.

"I Słowacja nie pozostanie na uboczu. Premier opowiedział o swoich kontaktach w Chinach. Oddzielnym i ważnym zagadnieniem jest energetyczna niezależność Europy. Rosyjska ropa, podobnie jak rosyjski gaz, nie mają przyszłości" - napisał Zełenski po spotkaniu.