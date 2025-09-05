​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Użhorodzie z premierem Słowacji Robertem Fico, gdzie, jak podkreślił, odbył "rzeczową rozmowę" poświęconą istotnym kwestiom dla obu państw. Ukraiński przywódca zdradził, że wspólnie omawiano m.in. kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Zobacz również:

Na profilu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych w piątek po południu pojawiło się krótkie nagranie, dokumentujące spotkanie, jakie odbył z premierem Słowacji

Komunikat Zełenskiego po spotkaniu z Fico. "Słowacja nie zostanie na uboczu"

Zełenski w zamieszczonym poście poinformował, że przekazał premierowi Słowacji informacje o rozmowie z Donaldem Trumpem, którą z kolei odbył w czwartek, wraz z liderami tzw. koalicji chętnych na rzecz przybliżenia pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa Ukrainy oraz architekturze bezpieczeństwa dla Europy. 

"I Słowacja nie pozostanie na uboczu. Premier opowiedział o swoich kontaktach w Chinach. Oddzielnym i ważnym zagadnieniem jest energetyczna niezależność Europy. Rosyjska ropa, podobnie jak rosyjski gaz, nie mają przyszłości" - napisał Zełenski po spotkaniu.

Ukraiński przywódca oświadczył na wspólnej konferencji prasowej z Fico, że Ukraina jest gotowa zapewniać stabilność energetyczną Słowacji, ale nie przy użyciu rosyjskich surowców

"Jesteśmy gotowi zagwarantować stabilność energetyczną zarówno Słowacji, jak i innym partnerom, a także realizować wspólne projekty. Mamy tylko jedną zasadę - to nie mogą być rosyjskie surowce energetyczne" - stwierdził.

Propozycja premiera Słowacji

Fico natomiast - według relacji Zełęnskiego - zaproponował zorganizowanie 20 października czwartego posiedzenia komisji międzyrządowej Ukraina-Słowacja. Szanowny panie prezydencie, chcę powiedzieć, że dobrym sygnałem dla postępu w naszych ukraińsko-słowackich relacjach będzie, jeśli uda nam się zorganizować czwarte posiedzenie komisji międzyrządowej - zaznaczył słowacki premier.

Jednocześnie zaprzeczył, aby podczas szczytu w Chinach omawiał z przywódcą Rosji Władimirem Putinem kwestię blokady energetycznej Ukrainy. Podkreślił natomiast, że głównym celem jego wizyty w Chinach było upamiętnienie 36 milionów ofiar, które kraj poniósł w czasie II wojny światowej i w wyniku japońskiej agresji w latach 1931-1945. 

"Współpraca bilateralna" Słowacji i Rosji

Dodał również, że rozmawiał z Putinem o "współpracy bilateralnej".

Fico zauważył, że wiele państw europejskich korzysta ze skroplonego gazu ziemnego (LNG). Dlatego naszym rzeczywistym zadaniem jest znalezienie takiego systemu, który zapewni każdemu krajowi bezpieczne i jakościowe dostawy energii po dobrej cenie - podkreślił. 

Premier Słowacji zapewnił, że życzy Ukrainie sprawiedliwego pokoju, a także dąży do dobrych relacji między obu krajami.