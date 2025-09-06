Agencja ratingowa Fitch utrzymała dotychczasową ocenę ratingową Polski dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej - poinformowało Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Jednocześnie perspektywa ratingu została zmieniona na negatywną. Politycy różnią się w ocenach decyzji agencji. Minister finansów Andrzej Domański zrzuca odpowiedzialność na prezydenta i jego weta. Opozycja widzi sprawę zupełnie inaczej.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ocena ratingowa Polski została przez utrzymana agencję Fitch na poziomie A-/F1 dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jednocześnie agencja ogłosiła decyzję o zmianie perspektywy ratingu na negatywną.

"To konsekwencja blokowania przez prezydenta Nawrockiego kluczowych ustaw, co ogranicza przestrzeń do wzmocnienia fundamentów gospodarki i niezbędnej konsolidacji fiskalnej" - tak decyzję agencji Fitch skomentował minister finansów Andrzej Domański.

"W tle pozostaje wojna w Ukrainie i związana z nią konieczność ponoszenia rekordowych wydatków na obronność oraz globalna niepewność, której odzwierciedleniem były także ostatnie obniżki ratingów USA i Austrii" - dodał.