Każde obce wojska w Ukrainie będą traktowane jako uzasadniony cel dla naszej armii - ostrzegł Władimir Putin. Rosyjski prezydent podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku odniósł się do ustaleń czwartkowego szczytu koalicji chętnych, która w Paryżu omawiała warunki bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Prezydent Rosji Władimir Putin / Alexander Kazakov / SPUTNIK / PAP/EPA

Władimir Putin stwierdził, że wprowadzanie wojsk na Ukrainę to kolejny etap wciągania tego państwa do NATO. Zapowiedział ataki na tych żołnierzy, jeśli pojawiliby się w trakcie trwania działań bojowych.

A jeśli zostaną osiągnięte decyzje, które doprowadzą do pokoju, to nie widzę żadnego sensu stacjonowania tych sił w Ukrainie - podkreślił Putin.

Putin stwierdził też, że obecnie nie widzi sensu bezpośrednich rozmów z Ukraińcami. Dlatego, że w kluczowych kwestiach porozumieć się z Ukraińcami będzie praktycznie niemożliwe - zaznaczył.

Mimo to rosyjski przywódca zaprosił Zełenskiego do rozmów. Jesteśmy gotowi, najlepszym miejsce do tego jest stolica Federacji Rosyjskiej, miasto bohater - Moskwa - powiedział, dodając, że gwarantuje delegacji Ukrainy pełne bezpieczeństwo.



Spotkanie "chętnych" w Paryżu

W czwartek w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie prowadzonej przez Rosję. Z Polski przybył premier Donald Tusk, z Ukrainy - prezydent Wołodymyr Zełenski. Z delegacją ukraińską spotkał się specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff.

Członkowie tzw. koalicji chętnych dostarczą Ukrainie rakiety dalekiego zasięgu, aby jeszcze bardziej wzmocnić jej potrzeby wojskowe - oświadczył brytyjski premier Keir Starmer.

Emmanuel Macron ogłosił, że 26 krajów, głównie europejskich, "zobowiązało się" do udziału w "siłach bezpieczeństwa", które zagwarantują utrzymywanie pokoju w Ukrainie. Prezydent Francji przekazał, że inicjatywa będzie dotyczyć rozmieszczenia wojsk, lub "obecności na lądzie, morzu i w powietrzu".

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że kraje europejskie zastosują nowe sankcje w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli Rosja nadal będzie odmawiać rozmów pokojowych.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że państwa tworzące tzw. koalicję chętnych podejmują działania na rzecz wzmocnienia gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy. Jak zaznaczył, wsparcie obejmuje obronę powietrzną, morską, lądową oraz odbudowę sił zbrojnych tego kraju.