"Poprzez mobilizację wojna Rosji przeciwko Ukrainie dla większości obywateli Rosji nie jest już czymś w telewizji czy w internecie, a tym, co przyszło do każdego rosyjskiego domu" - stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak ocenił, rosyjska decyzja o mobilizacji to "otwarte przyznanie, że ich armia kadrowa, którą przygotowywano przez dziesięciolecia do grabieży cudzego, nie wytrzymała i się posypała". Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy dziewięcioma rakietami. Jedna z nich trafiła w budynek hotelu, pod gruzami znajdują się ludzie. W rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców. "Część uwolnionych z rosyjskiej niewoli jeńców była brutalnie torturowana" - powiedział generał Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy. "Mamy powody by sądzić, że w Ukrainie doszło do zbrodni wojennych" - powiedział główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. "Rosja nigdy nie będzie w stanie zabić nas wszystkich" - mówił z kolei minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Jak dodał, podczas gdy tysiące Ukraińców wróciło z zagranicy, by bronić kraju, tysiące Rosjan ucieka przed mobilizacją. Najnowsze informacje dotyczące 211. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę mamy w naszej relacji z 22.09.2022 r.

Zniszczony dom w miejscowości Wirnopilla w obwodzie charkowskim / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

22:06

55 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło na tej wojnie przez pół roku. Dziesiątki tysięcy zostały ranne, okaleczone. Chcecie więcej? Nie? To protestujcie. Walczcie. Uciekajcie. Albo oddawajcie się do ukraińskiej niewoli. To są wasze warianty przeżycia - zwrócił się do obywateli Rosji prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poprzez mobilizację wojna Rosji przeciwko Ukrainie dla większości obywateli Rosji nie jest już czymś w telewizji czy w internecie, a tym, co przyszło do każdego rosyjskiego domu - dodał. Jak ocenił, rosyjska decyzja o mobilizacji to "otwarte przyznanie, że ich armia kadrowa, którą przygotowywano przez dziesięciolecia do grabieży cudzego, nie wytrzymała i się posypała".

21:06

Sygnał płynący z Ukrainy, także do mnie osobiście od pana prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jest ten sam od miesięcy: broni, broni, broni i jeszcze raz broni. Ukraina potrzebuje broni - zaznaczył prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP. Ludzie są zdeterminowani, obrońcy są absolutnie bohaterscy, ogromnie wysokie jest morale ukraińskiej armii, ochotników, ale potrzebują broni. Dostali wiele supernowoczesnej broni, dzięki temu możliwa jest ta ukraińska ofensywa. M.in. dzięki naszym Krabom i naszym czołgom, które wysłaliśmy na Ukrainę udało się zatrzymać rosyjską ofensywę, a teraz udaje się ją odpierać - dodał.

20:49

"Prezydent Władimir Putin musiał coś wymyślić, bo inwazja na Ukrainę nie idzie Rosji dobrze" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans w wywiadzie dla dziennika "NRC". Holenderski komisarz twierdzi, że rosyjski prezydent chce zastraszyć Europę, a z dostaw gazu zrobił broń.

20:46

"To, co jest ważne, co też akcentowałem w moim wystąpieniu na forum ONZ, że odpowiedzialność Rosji musi być wyegzekwowana" - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda, który przebywa w Nowym Jorku.

20:31

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których widać, jak mężczyźni, którzy zostali objęci tzw. częściową mobilizacją w Rosji, rozstają się ze swoimi rodzinami. Żegnają ich płaczące kobiety, a także dzieci.

20:29

"Ukraina nadal może liczyć na wsparcie, przede wszystkim wsparcie amerykańskie, ale generalnie tutaj jest pełna mobilizacja, aby wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa" - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w Nowym Jorku bierze udział w Zgromadzeniu ONZ.

20:24

Rosyjska senator zaproponowała, by do armii wcielać też osoby ze skoliozą i płaskostopiem, bo Rosja potrzebuje "dużych rezerw młodych ludzi" - pisze w czwartek "Kommiersant".

20:02

NATO oświadczyło, że nie uzna referendów w Donbasie oraz w okupowanych częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji.

19:36

"Uwolnieni z niewoli jeńcy są w różnym stanie: są osoby, które są w mniej więcej dobrym stanie fizycznym, pomijając skutki niedożywienia" - poinformował generał Kyryło Budanow, szef wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR). "Wśród uwolnionych są też osoby, wobec których stosowano bardzo brutalne tortury; odsetek takich osób jest wysoki" - dodał. Część uwolnionych przebywa w szpitalu.

Jeńcy - jak zaznaczył - byli przetrzymywani zarówno na terytorium ukraińskim tymczasowo okupowanym przez siły rosyjskie, jak i w Rosji.

19:19

"To jest wojna, której nie możecie wygrać, więc ją zakończcie" - powiedziała szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, zwracając się do władz Rosji na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku.

19:16

"Polska opowiada się za pełnym pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności i zapłacenia przez nią odszkodowania za zniszczenia spowodowane jej agresją na Ukrainę" - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rau dodał, że Polska wspiera inicjatywę Ukrainy, by stworzyć specjalny trybunał do osądzenia rosyjskich zbrodni.

18:44

Rząd niemiecki znacjonalizuje dawną spółkę zależną rosyjskiego koncernu, która przez lata dominowała na gazowym rynku Europy Zachodniej - Securing Energy for Europe (SEFE). Firma od kwietnia znajduje się już pod zarządem Federalnej Agencji ds. Sieci. Jak informuje "Spiegel", SEFE (dawniej Gazprom Germania) stanie się własnością państwa.

18:26

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda po posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej powiedział, że w polsko-ukraińskich stosunkach priorytetem jest płynność wymiany handlowej, ale i przepływ osób przez przejścia graniczne.

18:16

"Walka Ukrainy o wolność to nasza walka o wolność, Ukraina musi wygrać" - powiedział szef brytyjskiej dyplomacji James Cleverly podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Zapowiedział wsparcie Ukrainy "tak długo, jak to konieczne".

18:08

"Osoby, które na terenach okupowanych wezmą udział w referendach organizowanych przez Rosję, będą odpowiadać karnie" - zapowiedziała w Rzeszowie wicepremier Ukrainy, Minister ds. Reintegracji Terytoriów Tymczasowo Okupowanych Iryna Wereszczuk.

18:06

"Należy położyć kres podróżom Rosjan po Europie, ale w jaki sposób trzeba to zrobić to już skomplikowana sprawa" - powiedziała premier Finlandii Sanna Marin. Szefowa rządu odpowiadała w parlamencie na pytania opozycji o działania jakie ma zamiar podjąć w związku z sytuacją na wschodniej granicy i wzmożonym ruchem Rosjan.

17:48

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie z nocnej wymiany jeńców. "Chcemy pokazać unikalny materiał filmowy przedstawiający, jak odbyła się wymiana. Najszczersze emocje ukraińskich obrońców, którzy wiedzieli, że nie zostaną zapomniani i na pewno wrócą do domu" - napisała SBU.

17:29

"Jeśli ktoś mówi, że nie blefuje, to w większości przypadków oznacza, że właśnie to robi" - powiedział szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba w popularnym programie rozrywkowym The Late Show w amerykańskiej telewizji CBS. Jak dodał, rosyjskie plany pseudoreferendów na okupowanych terytoriach nie mają dla Ukrainy żadnego znaczenia.

17:27

"Nie możemy i nie pozwolimy na to, by pogwałcenie suwerenności Ukrainy uszło Putinowi na sucho" - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. Stwierdził też, że doniesienia z Ukrainy świadczą o systematycznym popełnianiu zbrodni przez Rosjan.



17:17

"Niemcy są gotowe na przyjęcie dezerterów z armii rosyjskiej 'zagrożonych poważnymi represjami'" - powiedziała niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser w opublikowanym wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung".



17:14

"Obywatele Rosji, którzy uciekają ze swego kraju, aby uniknąć mobilizacji na wojnę z Ukrainą, nie spełniają warunków do przyznania im wiz humanitarnych" - powiedział minister spraw zagranicznych Czech Jan Lipavsky. Premier Petr Fiala oświadczył, że ewentualni dezerterzy będą oceniani w Czechach jak wszyscy starający się o azyl.

17:09

Relacje polsko-niemieckie, wyzwania na przyszłość i potrzeba wspierania Ukrainy były tematami dzisiejszej rozmowy szefa BBN Pawła Solocha z ambasadorem Niemiec w Polsce Thomasem Baggerem - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

17:07

"Mamy powody by sądzić, że w Ukrainie doszło do zbrodni wojennych" - powiedział główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego Karim Khan podczas debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy. Jak dodał, jego zespół wkrótce zacznie badać doniesienia o zbrodniach na wschodzie Ukrainy.

17:05

"Obecne zachowanie Putina przypomina mi Hitlera, który w ostatnich dniach III Rzeszy szkolił chłopców i starców dla Wehrmachtu. Ironia losu: Putin robi to, co robili naziści" - powiedział dziennikowi "Bild" były dowódca armii amerykańskiej w Europie generał Ben Hodges.

17:03

Niderlandy nadal będą wspierać Ukrainę bronią - zapowiedział w parlamencie premier Mark Rutte. Szef rządu mówił także, iż skutki sankcji wobec Rosji mogą być "bardzo dotkliwe" dla holenderskich gospodarstw, jednak nie można poddać się "gazowemu szantażowi Putina".

16:30

"Wojna w Ukrainie ma nieograniczony potencjał, by zaszkodzić całemu światu, a wojna nuklearna stała się teraz przedmiotem debaty" - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas Rady Bezpieczeństwa. Potępił też rosyjskie plany aneksji terytorium Ukrainy i stwierdził, że Rosja jest winna większości śmierci cywilów.

16:24

Niezależny portal Meduza opublikował zdjęcia przedstawiające biuletyny, które mają być wykorzystywane podczas tzw. referendów na kontrolowanych przez Rosję częściach ukraińskiego terytorium.

15:57

Funkcjonariusze białoruskich służb mundurowych dostali instrukcje, by ujawniać Rosjan, którzy przyjeżdżają na Białoruś, aby ukrywać się przed mobilizacją na wojnę z Ukrainą - podał opozycyjny białoruski portal Nasza Niwa.

15:50

"Rosja ma agentów w strukturach obronnych Ukrainy, którzy przekazują informacje i pozwalają przewidywać ukraińskie ruchy na polu walki" - powiedział przedstawiciel prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie Fedir Wenisławski.

"Nie możemy nie doceniać wroga" - oświadczył Wenisławski na briefingu zorganizowanym przez agencję Ukrinform. "Ich wywiad ma niestety wielu agentów, dzięki którym częściowo wiedzą o krokach naszych sił zbrojnych, które będą podejmowane w najbliższej przyszłości" - dodał.

15:36

Na rosyjskich lotniskach prowadzone są dodatkowe kontrole wylatujących mężczyzn, pyta się ich m.in. o to, kiedy kupili bilet i czy służyli w armii - pisze Radio Swoboda.

15:24

Po ogłoszeniu przez prezydenta Władimira Putina mobilizacji w Rosji sytuacja na granicy rosyjsko-łotewskiej jest stabilna - zapewnia łotewska straż graniczna. Na Łotwie obowiązują ograniczenia wjazdowe dla obywateli rosyjskich.

14:48

"Mobilizacja 300 tys. rezerwistów na wojnę z Ukrainą może raczej osłabić niż wzmocnić rosyjskie wojska" - ocenia Związek Rezerwistów Niemieckich Sił Zbrojnych. "Wysłanie na wojnę tak słabo przygotowanych żołnierzy jest nieludzkie i będzie dla Rosji militarną katastrofą" - powiedział portalowi RND szef związku Patrick Sensburg.

14:27

Utajniony punkt 7. dekretu prezydenta Rosji Władimira Putina pozwala ministerstwu obrony na mobilizację miliona osób - pisze niezależny portal Nowaja Gazieta. Jewropa, powołując się na źródło w administracji prezydenta. Oficjalnie władze mówią o 300 tys. osób.

14:21

Korea Północna nigdy nie sprzedawała broni Rosji i nie ma takich planów - oświadczył anonimowy urzędnik ministerstwa obrony w Pjongjangu, cytowany przez BBC. Wcześniej przedstawiciele władz USA nie wykluczali, że Rosja może chcieć uzupełnić uzbrojenie właśnie w Korei Płn.

14:07

Wśród 215 ukraińskich wojskowych, których Ukrainie udało się wymienić na 55 żołnierzy rosyjskich i kuma Putina, Wiktora Medwedczuka, znaleźli się obrońcy Mariupola, w tym słynna sanitariuszka "Ptaszka" Kateryna Poliszczuk i lekarka Mariana Mamonowa, która jest w zaawansowanej ciąży. Radości towarzyszą jednak apele o wyzwolenie pozostałych jeńców.

14:02

O odpowiedzialności karnej za udział w działaniach zbrojnych na terytorium innego państwa przypomniały w komunikatach ambasady Uzbekistanu i Kirgistanu w Moskwie. To reakcja na ogłoszenie mobilizacji w Rosji i werbowanie imigrantów na wojnę z Ukrainą.

14:00

Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew znów straszy Zachód użyciem broni jądrowej. "Będziemy bronić przyłączonych terytoriów z użyciem wszelkich dostępnych środków" - napisał na Telegramie.

13:42

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Rosji odnotowano ponad 20 prób podpalenia wojskowych urzędów rekrutacyjnych. Tylko ostatniej nocy spłonęły dwie komendy uzupełnień - informuje "Kyiv Post".

13:14

Unia Europejska solidaryzuje się z obywatelami Rosji, którzy uciekają ze swojego kraju w obawie przed wcieleniem do wojska i wysłaniem na wojnę na Ukrainę - oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik Komisji Europejskiej ds. zagranicznych Peter Stano.

13:02

W Doniecku ostrzelano targ, jeden z pocisków trafił w autobus. Szef administracji okupacyjnej informuje, że zginęło 5 osób.

Przygotowania do "referendum" idą pełną parą. Najeźdźcy nie zmieniają swoich metod.

12:57

Coraz więcej Rosjan próbuje przedostać się do Finlandii. Wzmożony ruch na przejściach granicznych rozpoczął się w nocy ze środy na czwartek; tworzą się ponad stumetrowe kolejki samochodów - przekazała w czwartek fińska straż graniczna. W środę prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w kraju częściową mobilizację.

Jak poinformował oddział straży granicznej dla południowo-wschodniej Finlandii obecnie ruch na granicy jest większy niż w poprzednich dniach. Oddział kontroluje przejścia drogowe w południowej Karelii, tj. łączące Finlandię głównie z regionem Petersburga.

12:38

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier ocenia rosyjską częściową mobilizację jako niepokojący sygnał dalszej eskalacji wojny w Ukrainie. "Wszystko to sugeruje podjęcie środków w celu dalszej eskalacji sytuacji - nie są to dobre oznaki co do dalszego przebiegu tej wojny" - powiedział Steinmeier.

Kierownictwo Rosji jest najwyraźniej gotowe zaakceptować także więcej ofiar wśród własnych młodych ludzi - podkreślił Steinmeier. "A każdy, kto przeczytał przemówienie prezydenta Putina, nie może uznać go za inne niż cyniczne" - zauważył prezydent przy okazji wizyty państwowej w Meksyku.

12:26

Nagranie uderzenia pocisku w Doniecku uchwycone na kamerze monitoringu.

12:17

Mychajło Podoljak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Die Zeit" zaapelował do Niemiec o dostarczenie Ukrainie czołgów, potrzebnych do odzyskania zajętego przez Rosję terytorium, w tym Krymu. Stwierdził również, że rolę mediatora w ewentualnych przyszłych negocjacjach pokojowych mogłaby pełnić była kanclerz Niemiec Angela Merkel.

"Czołgi są kluczową bronią w ataku, aby móc szybko wyzwolić dużą część terytorium i zapewnić własnej armii kontrolę. Im szybciej zdobędziemy potrzebną nam broń, tym szybciej ta wojna się skończy" - uzasadniał doradca Zełenskiego. Podkreślił, że Ukraina chce odzyskać anektowany przez Rosję Krym, ponieważ "gdyby Rosja pozostała na jakiejkolwiek części ukraińskiego terytorium, wojna w końcu ponownie by eskalowała".

12:12

Mobilizacja wojskowa w Błagowieszczeńsku.

12:08

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), będąca częścią struktury Banku Światowego, przeznaczyła 30 mln dolarów na inwestycje na Ukrainie i w Mołdawii - informuje serwis prasowy Ministerstwa Gospodarki.

11:52

Obwód charkowski, przechwycony rosyjski GAZ Tigr teraz w służbie ukraińskiej.

11:46

"Putin powinien wiedzieć, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nie wolno jej prowadzić. Wielokrotnie komunikowaliśmy to Moskwie. Każde użycie broni jądrowej miałoby bezprecedensowe konsekwencje" - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w niemieckiej telewizji ARD.



Częściowa mobilizacja oznacza więcej śmierci, więcej cierpienia po obu stronach konfliktu na Ukrainie - podkreślił Stoltenberg w kontekście orędzia, jakie rosyjski prezydent wygłosił we środę.



Trzeba zwiększyć wsparcie NATO, a więc i Niemiec, dla Ukrainy - wszyscy powinni być przygotowani na to, że ta wojna będzie trwała dłużej; kwestia dostaw ciężkiej broni jest wciąż omawiana - powiedział Stoltenberg w studiu ARD w Nowym Jorku.





11:40

W nocy w Łomonosowie w obwodzie leningradzkim podpalono Komisariat Wojskowy.

11:16

Rosjanie masowo otrzymują wezwania do wojska - podaje niezależny portal Meduza. Według OWD-Info, organizacji pozarządowej monitorującej protesty w Rosji, wezwania wręczano uczestnikom antywojennych protestów. Część potencjalnych "poborowych" próbuje wyjechać z kraju, zanim będzie za późno.



Teoretycznie, jak pisze Meduza, wezwanie do wojska może zostać wręczone tylko w miejscu zamieszkania, pracy lub nauki. W praktyce jednak może to się stać "wszędzie". Dokument jest uznany za doręczony, gdy jego adresat osobiście złoży na nim podpis.

11:03

Mobilizacja wojskowa w Jakucji.

10:45

Oficerowie i żołnierze rezerwy, którzy nie otrzymali jeszcze wezwania mobilizacyjnego, mają zakaz opuszczania stałego miejsca zamieszkania bez zgody władz wojskowych - poinformowała na swoim portalu ukraińska redakcja Radia Swoboda.



W rozkazie jest również mowa o tym, że ci rezerwiści, którzy otrzymają wezwanie, mają stawić się w określonym miejscu i czasie z dokumentami i rzeczami osobistymi. Pracodawcy niezależnie od formy organizacyjnej zobowiązani zostali do zapewnienia stawiennictwa wezwanych oraz zwolnienie ich z obowiązku pracy czy służby i wypłatę należnego wynagrodzenia.

10:39

Niezidentyfikowany dron został zestrzelony na terytorium Krymu.

10:35

Prezydent Rosji Władimir Putin zachowuje się, jak "radioaktywny car", który grozi światu użyciem broni nuklearnej, co jest publicznym przyznaniem się do swojej porażki - pisze w czwartek w komentarzu redakcyjnym dziennik "Le Figaro".

10:21

Ostrzelano budynek wojskowy w tymczasowo okupowanym Alczewsku obwodu ługańskiego.

10:07

09:46

Kadyrowcy w akcji. Skaczą po ruinach i strzelają w powietrze.

09:37

Wojska rosyjskie zaatakowały Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy dziewięcioma rakietami. Jedna z nich trafiła w budynek hotelu, pod gruzami znajdują się ludzie - powiadomił wiceszef gabinetu prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko.



"Rosyjskie potwory uderzyły rakietą w hotel w parku centralnym. Są duże zniszczenia, pod gruzami są ludzie. Ratownicy usuwają gruzy, by wydobyć ludzi" - napisał Tymoszenko w Telegramie w czwartek rano.



Pociski trafiły m.in. w stację energetyczną, pozbawiając część miejscowości elektryczności oraz w wieżę telewizyjną.

09:28

Dziś mam dla was 215 dobrych informacji, właśnie dokonaliśmy wymiany, uwalniając z rosyjskiej niewoli 215 bohaterskich obrońców Ukrainy - ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nad ranem nagraniu. Ukraińcy zostali wymienieni na 55 rosyjskich jeńców i aresztowanego prorosyjskiego polityka Wiktora Medwedczuka.

09:10

Ogłoszona w Rosji "częściowa mobilizacja" jest faktycznym przyznaniem, że wyczerpały się zapasy ochotników do walki na Ukrainie, ale stworzone w jej efekcie oddziały nie będą skuteczne w walce przez wiele miesięcy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Rosja prawdopodobnie będzie zmagać się z logistycznymi i administracyjnymi wyzwaniami związanymi nawet z zebraniem 300 tys. (żołnierzy). Prawdopodobnie będzie próbowała utworzyć nowe formacje z wielu z nich, które prawdopodobnie nie będą skuteczne w walce przez wiele miesięcy. Nawet ta ograniczona mobilizacja będzie prawdopodobnie bardzo niepopularna wśród części rosyjskiego społeczeństwa. Putin akceptuje znaczne ryzyko polityczne w nadziei na wygenerowanie bardzo potrzebnej siły bojowej. Posunięcie to jest w istocie przyznaniem, że Rosja wyczerpała zapasy chętnych ochotników do walki na Ukrainie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

09:02

08:52

Zaporoże: hotel i podstacja elektryczna zostały trafione rakietami. Pod gruzami znajdują się ludzie.

08:21

Okupanci uderzyli rakietami w stację kolejową w Charkowie. W ataku zniszczyli samochody-chłodnie z ciałami innych żołnierzy - poinformował rzecznik regionalnej administracji wojskowej w Odessie, Serhij Bratchuk.

08:10

W porannym ostrzale Zaporoża zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych.

08:00

Ogłoszenie "częściowej mobilizacji" w Rosji jest odzwierciedleniem wielu rosyjskich problemów w trakcie inwazji na Ukrainę - ocenia amerykański ośrodek analityczny ISW. W najbliższych miesiącach nie zmieni sytuacji na froncie i nie jest jasne, czy może na nią wpłynąć w 2023 r.

07:32

Kreml przygotowuje aneksję zajętych ukraińskich terenów i ich obronę. Wojna jądrowa nie była tak blisko od 60 lat - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Dziennik podkreśla, że scenariusz wydarzeń na najbliższą przyszłość jest niepokojący. "W piątek rozpoczną się pseudoreferenda w czterech ukraińskich obwodach, które w mniejszym lub większym stopniu kontroluje Rosja: donieckim, ługańskim, chersońskim i zaporoskim. Tak zapowiedział w środowym wystąpieniu do narodu Władimir Putin. Ich wynik jest przesądzony. Można też założyć, że te terytoria o powierzchni Węgier zostaną w przyszłym tygodniu wcielone do Rosji. Tak było w 2014 r., gdy pięć dni od takiego niby-głosowania został anektowany Krym" - zaznacza gazeta.

Podkreśla, że Zachód już zapowiedział, że tego nie uzna. "Pseudoreferenda nie mają żadnej mocy prawnej" - ostrzegł cytowany przez "Rz" sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.





07:27

W czasie ostrzału Zaporoża trafione zostały budynki mieszkalne.

07:23

W godzinach porannych doszło do ciężkiego ostrzału Zaporoża.

07:15

Analitycy wojskowi uważają, że jeśli Rosja przeprowadzi nielegalną aneksję ukraińskich terytoriów okupowanych, to armia może tam zacząć wysyłać poborowych, argumentując, że jest to "rosyjskie terytorium". "Wtedy powiedzą, że ‘to jest Rosja’, a poborowi są wysyłani ‘do obrony’" - prognozuje ekspert.

07:12

Władimir Putin ogłosił w Rosji częściową mobilizację i zaciąg 300 tys. ludzi. "To słowo ‘częściowa’ ma złagodzić negatywny efekt. Każdy ma odetchnąć z ulgą i liczyć, że zabiorą kogoś innego" - mówi PAP przebywający na emigracji rosyjski politolog Iwan Prieobrażeński.



"Ogłoszenie masowej mobilizacji miałoby większy efekt negatywny. A mobilizacja częściowa go łagodzi i przy okazji dzieli społeczeństwo, zapobiegając masowemu protestowi. Każdy będzie teraz miał nadzieję, że powołają nie jego, ale jego sąsiada" - uważa Prieobrażeński.



Według niego "jest to po prostu pierwsza fala ogólnej mobilizacji", którą ograniczono liczebnie. Wśród rosyjskich komentatorów pojawiły się opinie, że mobilizacja jest "częściowa" tylko z nazwy.

07:02

Decyzja Putina o mobilizacji to bezpośrednie następstwo porażek Rosji w konflikcie z Ukrainą. Ukraińska kontrofensywa spowodowała załamanie się kremlowskiej narracji o sukcesie specjalnej operacji wojskowej - ocenił w czwartek w rozmowie z PAP kierownik zespołu rosyjskiego OSW Marek Menkiszak.

06:31

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zgodzili się podczas nieformalnego spotkania w Nowym Jorku na wprowadzenie nowych sankcji wymierzonych w Rosję, powiedział Josep Borrell

Rozmawiając z dziennikarzami w Nowym Jorku, Josep Borrell powiedział, że 27 państw podjęło polityczną decyzję o zastosowaniu nowych sankcji sektorowych i indywidualnych. Ministrowie zgodzili się również na dalsze dostarczanie większej ilości broni na Ukrainę. Nowe sankcje będą odpowiedzią na ogłoszenie przez Władimira Putina mobilizacji i pseudoreferendów na terenach okupowanych.

06:15

W ciągu dnia zdemilitaryzowane zostały 4 magazyny, 1 baza, 1 sztab i 1 punkt kontrolny Rosjan.

05:54

Wśród wymienionych z Rosją jeńców znalazło się 108 obrońców Azowstalu.

05:33

Jeńcy wojenni wracają do domu.

05:20

Wysyłamy Rosji bardzo jasne sygnały na temat konsekwencji, z jakimi będzie wiązać się eskalacja konfliktu na Ukrainie - powiedział wysoki rangą przedstawiciel administracji USA. Jak dodał, nowa zagrywka Rosji ws. mobilizacji i aneksji okupowanych terytoriów nie odniesie sukcesu.



Jak powiedział urzędnik w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku, choć nuklearne groźby Władimira Putina zawarte w jego środowym orędziu nie są niczym nowym, teraz są oparte o "legalistyczne" argumenty związane z nadchodzącymi pseudoreferendami i aneksją okupowanych terytoriów Ukrainy. Według oficjela, po aneksji Rosja zamierza ogłosić, że jakiekolwiek próby Ukrainy, by odzyskać terytoria będą widziane jako atak na samą Rosję, co pozwoli jej na użycie "wszystkich opcji".

05:13

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak poinformował, że w rezultacie wymiany jeńców uzgodnionej za pośrednictwem prezydenta Turcji udało się uwolnić z rosyjskiej niewoli 215 ukraińskich obrońców, w tym 10 cudzoziemców.

Uwolniliśmy 215 naszych ludzi z niewoli rosyjskiej, w tym 124 oficerów. Wśród uwolnionych 108 to bojownicy z pułku dowódcy "Azow", w szczególności Denys Prokopenko "Radis", Serhij Wołyński "Wołyń", Światosław Palamar, Denys Szlega, Oleg Chomenko - dowódcy "Azowa"- którzy znajdują się w Turcji pod osobistymi gwarancjami ochrony i bezpieczeństwa Erdogana, powiedział Jermak.



Udało się również uwolnić 10 obcokrajowców, którzy bronili Ukrainy. Wśród nich są ci, których okupanci "skazali" na karę śmierci.

05:00

Przeciwko Ukrainie została popełniona zbrodnia i żądamy za nią sprawiedliwej kary - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wirtualnym wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Jak dodał, Ukraina wkrótce przedstawi w ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału do osądzenia Rosji.

"Przeciwko Ukranie została popełniona zbrodnia i żądamy sprawiedliwej kary (...) Żądamy kary za próbę kradzieży naszej ziemi, za morderstwo tysięcy ludzi, za zbrodnie i upokorzenie kobiet i mężczyzn" - mówił Zełenski w nagranym uprzednio wystąpieniu w języku angielskim.

Zełenski zaprezentował pięciopunktową "formułę dla pokoju", która jego zdaniem miałaby zaprowadzić pokój na Ukrainie i odstraszyć przyszłych agresorów przed podobnymi działaniami. Jak stwierdził, jego pierwszym i najważniejszym punktem jest kara za zbrodnię. Zapowiedział, że Ukraina zgłosi na forum ONZ propozycję stworzenia specjalnego trybunału, który osądzi rosyjskie zbrodnie i ząsądzi zadośćuczynienie dla Ukrainy.