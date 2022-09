„Polska opowiada się za pełnym pociągnięciem Rosji do odpowiedzialności i zapłacenia przez nią odszkodowania za zniszczenia spowodowane jej agresją na Ukrainę” - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Rau dodał, że Polska wspiera inicjatywę Ukrainy, by stworzyć specjalny trybunał do osądzenia rosyjskich zbrodni.

W swoim wystąpieniu polski minister oskarżył Rosję o złamanie "najbardziej fundamentalnych zasad naszego porządku międzynarodowego" oraz systematyczne popełnianie zbrodni przez jej żołnierzy. Niezdolna do złamania wojskowego oporu Ukrainy, Rosja przyjęła terror przeciwko cywilom jako podstawową taktykę swojej wojny. Każdy dzień przynosi nowe dowody i świadectwa o rosyjskich zbrodniach popełnianych na okupowanych terytoriach - mówił Rau, dodając, że odkryte masowe mogiły w Iziumie mogą stać się "kolejnym symbolem rosyjskich barbarzyńskich metod". Na tym mrocznym tle, Polska opowiada się za pełną odpowiedzialnością (Rosji) za wszystkie zbrodnie i za odszkodowaniem za wyrządzone szkody - powiedział Rau podczas debaty na Radzie Bezpieczeństwa. Dodał też, że świat powinien poważnie rozważyć zgłoszoną w środę przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego propozycję stworzenia specjalnego trybunału międzynarodowego do osądzenia rosyjskich zbrodni popełnionych przeciwko Ukrainie oraz mechanizmu do wypłacenia odszkodowań za poniesione straty. Chcę ponownie potwierdzić solidarność Polski z narodem Ukrainy, który pokazał niezwykłą odwagę, zdecydowanie i odporność. Oni stanęli w obronie niepodległości swojego kraju z męstwem i determinacją. Teraz przyszła nasza kolej, by stanąć w obronie zasad, które nas wszystkich chronią - zakończył minister.

