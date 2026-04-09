Władimir Putin podjął decyzję o zawieszeniu broni na czas prawosławnych świąt wielkanocnych - informują rosyjskie media. Rozejm będzie krótkotrwały, ma obowiązywać od popołudnia 11 kwietnia do końca następnego dnia.

Władimir Putin / Alexander KAZAKOV/AFP / East News

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

"Decyzją Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, w związku ze zbliżającym się prawosławnym świętem Wielkanocy, ogłasza się zawieszenie broni od godziny 16:00 (czasu moskiewskiego) 11 kwietnia do końca 12 kwietnia" - czytamy w oświadczeniu Kremla, cytowanym przez agencję TASS.

Rosyjskie władze spodziewają się, że Kijów pójdzie w ślady Moskwy i również ogłosi zawieszenie broni na czas prawosławnej Wielkanocy.

Wojska rosyjskie miały otrzymać rozkaz zaprzestania działań wojennych na wszystkich kierunkach podczas rozejmu wielkanocnego w dniach 11-12 kwietnia, ale mają pozostać gotowe na "odparcie ewentualnej agresji ze strony sił ukraińskich" - pisze TASS.

Kijów na razie nie odniósł się do oświadczenia strony rosyjskiej. Warto jednak zauważyć, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już pod koniec marca proponował Moskwie rozejm wielkanocny . Zełenski powiedział 30 marca, że Ukraina jest gotowa do zawieszenia broni na okres świąt, ale podkreślił, że nie nastąpi to za cenę godności i niepodległości. Kreml najpierw odniósł się sceptycznie do idei rozejmu.

Wieczorem w czwartek, bezpośrednio po oświadczeniu Kremla, przedstawiciele Ukrainy nie wypowiedzieli się na ten temat.

Serwis Meduza przypomina, że podobnie było w 2025 roku, kiedy prezydent Rosji jednostronnie ogłosił zawieszenie broni na czas Wielkanocy. Choć obie strony konfliktu oskarżały się wówczas o liczne naruszenia rozejmu, intensywność działać wojennych w tym czasie znacznie spadła.