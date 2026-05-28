Historią nietypowego znaleziska podzielili się żołnierze z północnej Polski. Musieli oni zneutralizować niewybuch, który wrósł w drzewo.

Saperzy z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego zneutralizowali niewybuch, który wrósł w drzewo / Shutterstock

Pocisk z pewnością spędził długi czas pod przysłowiową chmurką, ponieważ, jak widać na zdjęciach udostępnionych przez 16 Dywizję Zmechanizowaną, był z dwóch stron obrośnięty przez drzewo.

Niewybuch "rósł" w pobliżu cmentarza Dębica w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie).

Neutralizacją zajęli się saperzy z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

W ruch poszła piła mechaniczna. Zagrożenie zostało bezpiecznie zneutralizowane i usunięte, a wojskowi udali się do kolejnych zgłoszeń w Gdańsku i Lublewie Gdańskim.