Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało, że przywrócono pełną przepustowość rurociągu East-West uszkodzonego w irańskim ataku dronowym. Prowadzący do Morza Czerwonego rurociąg jest po zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormuz jedyną drogą eksportu saudyjskiej ropy.

Liczący 1200 kilometrów rurociąg East-West prowadzi z pól naftowych na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej do portu Janbu nad Morzem Czerwonym, a jego przepustowość sięga 7 mln baryłek dziennie. Rurociąg został zaatakowany w środę po południu.

Ministerstwo przekazało, że również pozostałe obiekty energetyczne, które ucierpiały w wyniku ataków podczas konfliktu z Iranem, zostały naprawione i przywrócono ich zdolność operacyjną.

Po rozpoczęciu 28 lutego bombardowania Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael, żegluga w cieśninie Ormuz - kluczowym szlaku transportu ropy i gazu - została poważnie zakłócona. W rezultacie rurociąg East-West stał się główną trasą eksportu ropy z regionu Zatoki Perskiej.

Przez cieśninę Ormuz w normalnych warunkach przepływa ok. 20 mln baryłek ropy dziennie oraz 4 mln baryłek produktów rafinowanych.