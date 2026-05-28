Słynny Gigant z Cerne Abbas w hrabstwie Dorset w Wielkiej Brytanii przejdzie gruntowną renowację. Pracownicy i wolontariusze organizacji National Trust użyją ton kredy, by przywrócić wyrazisty kontur najbardziej znanemu brytyjskiemu geoglifowi.

Zmieniające się warunki pogodowe powodują szybsze niszczenie geoglifu, co wymusza częstsze prace konserwatorskie.

National Trust zebrał środki na ochronę dodatkowych 138 hektarów terenu wokół wzgórza, obejmujących cenne siedliska i stanowiska archeologiczne.

Gigant z Cerne Abbas, wyryty na kredowym podłożu wzgórza w Dorset, od wieków przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. To geoglif, czyli sporych rozmiarów rysunek, wzór lub figura wykonany powierzchni ziemi.

55-metrowa postać nagiego mężczyzny z maczugą to jeden z najbardziej charakterystycznych symboli brytyjskiej historii. Ostatnio jednak olbrzym staje się coraz mniej widoczny.

Deszcze negatywnie wpływają na Giganta

National Trust, brytyjska organizacja zajmująca się ochroną zabytków i przyrody, która opiekuje się Gigantem od 1920 roku, alarmuje, że zmieniające się warunki pogodowe utrudniają utrzymanie figury w dobrym stanie. Coraz intensywniejsze zimowe deszcze powodują szybsze zmywanie kredy, a łagodne i wilgotne warunki sprzyjają rozwojowi zielonego nalotu.

Taka pogoda niszczy kontur Giganta, sprawiając, że staje się on bardziej zielony i mniej widoczny - wyjaśnia Luke Dawson z National Trust.

Organizacja podkreśla, że nie ma jednoznacznych dowodów na związek tych zmian z globalnym ociepleniem, ale obserwacje są niepokojące. Według brytyjskiego Met Office (odpowiednik IMGW) klimat Wielkiej Brytanii już teraz różni się od tego sprzed kilku dekad, a prognozy przewidują coraz cieplejsze i wilgotniejsze zimy oraz gorętsze i suchsze lata.

300 osób zaangażowanych w renowację

Aby przywrócić Gigantowi dawny blask, około 300 pracowników i wolontariuszy National Trust przez 15 dni ma przenieść na strome zbocze aż 17 ton świeżej kredy. Prace odbywają się ręcznie, a metoda niewiele zmieniła się przez pokolenia. Najpierw usuwa się starą kredę, a następnie nowy materiał jest wcierany w kontur postaci. Dzięki temu Gigant jest widoczny od wieków - podkreśla Luke Dawson.

Ostatnia renowacja miała miejsce po zaledwie siedmiu latach od poprzedniej, co pokazuje, że konserwacja może być teraz potrzebna częściej niż dotychczas.

Renowacja Giganta to nie tylko dbałość o samą postać. Dzięki publicznym datkom National Trust zebrał 330 tysięcy funtów na zakup dodatkowych 138 hektarów ziemi wokół wzgórza. Nowo chroniony teren obejmuje cenne łąki, stanowiska archeologiczne oraz siedliska rzadkich gatunków zwierząt, w tym zagrożonego gatunku motyla - wieleny plamowstęg.

Tajemnice giganta

Gigant z Cerne Abbas od wieków budzi spekulacje co do swojego pochodzenia i znaczenia. To prawdziwa burza domysłów - przyznaje lokalny historyk Ian Dennes.

Najnowsze badania wskazują, że postać powstała między 700 a 1100 rokiem naszej ery, choć przez lata przypisywano jej znacznie starsze korzenie. Analizy sugerują, że Gigant mógł być przedstawieniem Herkulesa i miejscem spotkań armii, a później zyskał nowe znaczenie jako symbol religijny.