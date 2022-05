Niecałe dwie godziny trwało spotkanie ambasadorów UE dotyczące szóstego pakietu sankcji, który zakłada całkowity zakaz importu ropy za pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku. Porozumienie blokują Węgry - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Viktor Orbán / OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Węgry twierdzą, że nie mają zapewnionego bezpieczeństwa energetycznego, stawiają więc opór. Budapeszt razem ze Słowacją otrzymał najpierw propozycję dwudziestomiesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do zakazu importu ropy. W trakcie negocjacji przedłużono ten okres o rok. Dla Węgrów to jednak za mało. Chcą okresu przejściowego do 2025 roku.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Słowacji. Jest ona gotowa zaakceptować koniec 2024 roku. Czechy z kolei mają wyjątek do połowy tego samego roku.

Polska jest przeciwna wszelkim wyjątkom. Chciałaby jak najkrótszych okresów przejściowych i rozpoczęcia rozmów o zakazie importu rosyjskiego gazu.

Kolejne posiedzenie ambasadorów odbędzie się prawdopodobnie w poniedziałek.

Węgry od dawna miały wątpliwości

Portal Politico poinformował w poniedziałek, że Komisja Europejska zaproponuje prawdopodobnie okresy przejściowe dla Węgier i Słowacji, ze względu na stopień, w jakim te dwa kraje są uzależnione od rosyjskiej ropy i trudności, jakie napotykają w znalezieniu alternatywnych dostaw.



Według Politico KE chciała oddalić w ten sposób groźbę weta ze strony Budapesztu lub Bratysławy wobec nowego pakietu sankcji.