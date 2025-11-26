Komisja Europejska przedstawi wkrótce akt prawny w celu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy – zapowiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim.

Szefowa KE Ursula von der Leyen / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała gotowość KE do przedstawienia propozycji legislacyjnej dotyczącej wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy.

Von der Leyen podkreśliła, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której koszty wsparcia Ukrainy pokrywaliby wyłącznie europejscy podatnicy.

W trakcie debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa KE wskazała, że jednym z priorytetów UE jest zabezpieczenie finansowych potrzeb Ukrainy, która zmaga się z rosyjską agresją.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Von der Leyen podczas porannej debaty w PE w Strasburgu mówiła o priorytetach UE dotyczących rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Jednym z nich - podkreśliła - jest zabezpieczenie potrzeb finansowych zaatakowanego kraju.

Wobec braku realnego zamiaru Rosji, by zaangażować się w rozmowy pokojowe, jasne jest, że musimy wspierać Ukrainę w jej obronie. A zaczyna się to od zapewnienia jej niezbędnych środków finansowych - mówiła szefowa KE.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej zobowiązaliśmy się do pokrycia potrzeb finansowych Ukrainy do 2026 i 2027 roku. W tej sprawie przedstawiliśmy dokument dotyczący możliwych rozwiązań. Obejmuje on opcję na unieruchomione aktywa rosyjskie. Komisja jest gotowa do przedstawienia tekstu prawnego - powiedziała. Nie podała, kiedy to się stanie.

Sprawa wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na potrzeby Ukrainy ma być omawiana na szczycie UE zaplanowanym w dniach 18-19 grudnia w Brukseli.