Komisja Europejska przedstawi wkrótce akt prawny w celu wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy – zapowiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim.
- Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała gotowość KE do przedstawienia propozycji legislacyjnej dotyczącej wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy.
- Von der Leyen podkreśliła, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której koszty wsparcia Ukrainy pokrywaliby wyłącznie europejscy podatnicy.
- W trakcie debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu szefowa KE wskazała, że jednym z priorytetów UE jest zabezpieczenie finansowych potrzeb Ukrainy, która zmaga się z rosyjską agresją.
Von der Leyen podczas porannej debaty w PE w Strasburgu mówiła o priorytetach UE dotyczących rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie. Jednym z nich - podkreśliła - jest zabezpieczenie potrzeb finansowych zaatakowanego kraju.
Wobec braku realnego zamiaru Rosji, by zaangażować się w rozmowy pokojowe, jasne jest, że musimy wspierać Ukrainę w jej obronie. A zaczyna się to od zapewnienia jej niezbędnych środków finansowych - mówiła szefowa KE.
Podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej zobowiązaliśmy się do pokrycia potrzeb finansowych Ukrainy do 2026 i 2027 roku. W tej sprawie przedstawiliśmy dokument dotyczący możliwych rozwiązań. Obejmuje on opcję na unieruchomione aktywa rosyjskie. Komisja jest gotowa do przedstawienia tekstu prawnego - powiedziała. Nie podała, kiedy to się stanie.
Sprawa wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów państwowych na potrzeby Ukrainy ma być omawiana na szczycie UE zaplanowanym w dniach 18-19 grudnia w Brukseli.