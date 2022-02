Trwa agresja rosyjskich wojsk na Ukrainę. W niedzielę Rosjanie zostali wyparci z Charkowa. Unia Europejska podjęła przełomową decyzję o sfinansowaniu broni i zaopatrzenia dla broniącej się Ukrainy. Z kolei prezydent Rosji Władimir Putin nakazał dowództwu wojskowemu postawienie w stan szczególnej gotowości bojowej siły odstraszania nuklearnego. Śledź naszą relację na żywo.

Płonąca stacja benzynowa w okolicach Kijowa / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

23:02

Armia ukraińska zapewnia, że wojsko rosyjskie straciło blisko 4,5 tysiąca ludzi. Zniszczonych bądź uszkodzonych zostało 27 samolotów, 26 śmigłowców, blisko 150 czołgów i cztery wyrzutnie typu Grad.

22:52

Nie macie pojęcia na co się porywacie, gdy dojedziecie do Kijowa będziecie mieli przesr..e, ostrzelamy was z każdego okna - ostrzegali rosyjskich wojskowych w nagraniu w sieciach społecznościowych ukraińscy żołnierze. Poddajcie się dzieciaki! - wezwali.

22:48

Andrzej Duda napisał, że odbył kolejną rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim.

22:43

Grupa hakerów Anonymous ostrzega i wzywa Alaksandra Łukaszenkę, by przestał wspierać swojego rosyjskiego partnera Władimira Putina - przekazali hakerzy w niedzielę wieczorem na Twitterze.

22:42

Szef Banku Światowego David Malpass powiedział w niedzielę, że jego instytucja będzie prawdopodobnie mogła wesprzeć Ukrainę w ciągu zaledwie kilku dni, znacznie szybciej niż przewidywano tydzień temu, gdy planowano, że 350 mln dol. trafi do Kijowa na koniec marca.

22:39

Ukraiński sztab generalny w komunikacie w niedzielę podał, że Rosja kontynuuje koncentrowanie lotnictwa i aktywizację sił specjalnych na terytorium Białorusi. Z lotnisk w Baranowiczach i Maczuliszczach w kierunku Ukrainy latają samoloty transportowe.