"Chcemy zrobić wszystko, żeby wspierać Ukrainę; zdecydowaliśmy się zapewnić uzbrojenie ofensywne armii ukraińskiej poprzez 450 mln euro pakietu wsparcia i 50 mln euro na zasoby nieofensywne" - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Josep Borrell podczas konferencji prasowej / STEPHANIE LECOCQ / POOL / AFP / PAP/EPA

W niedzielę w Brukseli przyjęto pakiet wsparcia dotyczący pomocy ofensywnej i nieofensywnej dla ukraińskiej armii.

Szef unijnej dyplomacji podczas konferencji prasowej w niedzielę powiedział, że UE w mijający weekend wypracowywała decyzje, które powinny być wdrożone i zastosowane przed poniedziałkiem, kiedy banki centralne zaczną pracę.

Przekazał, że "Rada dała swą ocenę wsparcia i zgodę polityczną na pakiet wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych, dla nowych sankcji, pracy dyplomatycznej, by doprowadzić do izolacji Rosji". "Na środki wsparcia dla Ukrainy i regionu oraz środki przeciwdziałania dezinformacji" - podał Borrell.

Jako że mamy pełnoprawną wojnę na Ukrainie, chcemy zrobić wszystko, żeby wspierać Ukrainę, to zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze zdolności, aby zapewnić uzbrojenie ofensywne armii ukraińskiej poprzez 450 mln euro pakietu wsparcia i kolejnych 50 mln euro na zasoby nieofensywne. Wszystko to pokryje nasz fundusz międzyrządowy i instrument na rzecz pokoju - powiedział Borrell.

Po raz pierwszy w historii będziemy to robić i wszyscy zgadzają się na to wsparcie. Chcę podziękować Polsce, która zgodziła się być "hubem logistycznym" dla przerzutów tej pomocy na terytorium Ukrainy. Zatwierdziliśmy jej finansowania. W poniedziałek ministrowie obrony spotkają się, by skoordynować te prace i przekuć je tak, aby te materiały były jak najszybciej wysyłane na linię frontu do ukraińskich sił zbrojnych, walczących przeciwko rosyjskiej inwazji - poinformował w niedzielę w Brukseli szef dyplomacji UE Josep Borrell.

Podkreślił też, że "dzięki Polsce, która będzie 'hubem', będziemy pracować na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa Ukrainy".