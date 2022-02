Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w niedzielę, że Ukraina wniosła pozew przeciwko Rosji, która - jej zdaniem - propaguje fałszywe twierdzenie, że najechała Ukrainę, by zapobiec ludobójstwu.

Zdjęcie ilustracyjne / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

O złożeniu pozwu przeciwko Rosji poinformował w niedzielę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



"Ukraina oficjalnie skierowała pozew przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ w Hadze. Żądamy pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zmanipulowanie pojęcia ludobójstwa w celu usprawiedliwienia agresji" - napisał Zełenski na Twitterze.



"Zwracamy się do Trybunału o pilne nakazanie Rosji zakończenia działań wojskowych i spodziewamy się, że przesłuchania rozpoczną się już w następnym tygodniu" - dodał.



Ukraina w pozwie wniosła o zarządzenie "środków tymczasowych" w celu ochrony Ukrainy.



W wydanym w niedzielę wieczorem oświadczeniu sąd potwierdził, że otrzymał skargę Ukrainy. Nie poinformował, kiedy sprawa zostanie rozpatrzona.