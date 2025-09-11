Ruch lotniczy we wschodniej części Polski wzdłuż granic Polski z Białorusią oraz Ukrainą od 10 września do 9 grudnia jest ograniczony - poinformowała w komunikacie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

Ograniczenie wprowadzono na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ograniczenie wprowadzono ze względów bezpieczeństwa państwa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż trzy miesiące.

Gdzie i kiedy obowiązuje ograniczenie?

W komunikacie PAŻP podano, że na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września od godz. 22.00 do 9 grudnia do godz. 23.59 obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski w postaci strefy ograniczonej EP R129.

Zgodnie z przedstawioną przez PAŻP grafiką, strefa EP R129 obejmuje całość granicy z Białorusią oraz Ukrainą.

Kogo dotyczy zakaz?

Agencja podkreśliła, że od zachodu słońca do wschodu słońca obowiązuje całkowity zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. Ponadto w strefie obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych.

Od wschodu słońca do zachodu słońca obowiązuje zakaz lotów w strefie EP R129 z wyjątkiem: załogowych statków powietrznych wykonujących loty po złożeniu planu lotu, wyposażonych w działający transponder pracujący w modzie A i C, lub w modzie S, utrzymujących ciągły nasłuch łączności fonicznej powietrze-ziemia z właściwym organem ATS oraz w razie konieczności nawiązujących dwukierunkową łączność na odpowiednim kanale łączności właściwego organu ATS; wojskowych statków powietrznych; wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE; o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

W komunikacie zaznaczono, że po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwa Komponentu Powietrznego (DSO COP-DKP) pod numerem tel. 261 828 202, dopuszczone mogą być loty lotnictwa państwowego i lotniczego pogotowia ratunkowego oraz loty wykonywane w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, "w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych". Ponadto mogą być też dopuszczone loty związane z ochrona i kontrolą infrastruktury krytycznej.

PAŻP podkreśliła, że wlot statków powietrznych, niespełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę, w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów; w przypadku tych mogących stanowić zagrożenie zdecydowano o neutralizacji.

Wojsko i służby poszukują szczątków maszyn. Zgodnie z ostatnimi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów.

