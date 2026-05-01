Władze Teksasu przeprowadziły egzekucję 37-letniego Jamesa Garfielda Broadnaxa. Mężczyzna został skazany za podwójne morderstwo, do którego doszło w 2008 roku. Do oddania strzałów przyznał się kuzyn skazanego. Broadnax zapewniał wielokrotnie o swojej niewinności. Mimo to wyrok wykonano.

James Garfield Broadnax / East News/AFP

37-letni James Garfield Broadnax został uśmiercony zastrzykiem trucizny w więzieniu stanowym w Huntsville. Skazano go za zabójstwo producentów muzycznych, Stephena Swana i Matthew Butlera. Do zbrodni doszło podczas napadu przed studiem nagraniowym w Garland.

Dowody obciążały kuzyna Broadnaxa

Prokuratura argumentowała, że mężczyzna przyznał się do winy podczas kilku przesłuchań. Obrona podkreślała jednak, że oskarżony później wycofał te zeznania. Kluczowe dowody, w tym ślady DNA na broni, obciążały jego kuzyna Demariusa Cummingsa, który został skazany na dożywocie.



Sąd Najwyższy USA oraz sądy stanowe w Teksasie odrzuciły wszystkie wnioski o wstrzymanie egzekucji.



W ostatnim oświadczeniu Broadnax ponownie zadeklarował swoją niewinność. Teksas się pomylił. Jestem niewinny, fakty w mojej sprawie powinny mówić same za siebie, kropka - oświadczył.



W innym fragmencie, który przytacza stacja Fox News, zwrócił się bezpośrednio do bliskich ofiar. Powiedział, że modlił się o ich przebaczenie i wyraził nadzieję, iż jego głos zostanie w końcu usłyszany.

Sprzeciw części polityków

Prawnicy skazanego argumentowali, że egzekucja jest niekonstytucyjna, gdyż Broadnax nie był bezpośrednim sprawcą zabójstwa. Wskazywali również na możliwe uprzedzenia rasowe podczas przewodu sądowego.



Krytykę pod adresem władz Teksasu wyraziła między innymi kongresmenka Sydney Kamlager-Dove. Bezskutecznie wzywała gubernatora Grega Abbotta do interwencji.



Agencję UPI zwraca uwagę, że sprawa wywołała sprzeciw części polityków stanowych. Zwracali oni uwagę na poważne i nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące faktycznej winy skazanego. Mimo tych zastrzeżeń wyrok wykonano.

Broadnax był trzecią osobą straconą w Teksasie i dziesiątą w Stanach Zjednoczonych od początku 2026 roku.